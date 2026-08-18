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บล.เคจีไอ อัพเป้าดัชนีหุ้นไทยสู่ 1,820 จุด มองยังมีอัพไซด์ หลัง EPS พุ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บล.เคจีไอ อัพเป้าดัชนี SET ปี 69 สู่ 1,820 จุด มองยังมีอัพไซด์ หลัง EPS พุ่ง มองว่าหุ้นผู้บริโภค อย่างเช่น CPALL และ CPN, พร้อมมองหุ้นธนาคารใหญ่อย่างเช่น KBANK และ KTB รวมถึง GULF ยังมี upside ถึงราคาเป้าหมายอยู่อีกพอสมควร


บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ในไตรมาส 2/69 กำไรรวมของบริษัทที่ KGI ศึกษาอยู่ที่ 3.02 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% YoY และ QoQ สูงกว่า Bloomberg consensus ประมาณ 10% แต่หากตัดกลุ่มพลังงาน และ ปิโตรเคมีซึ่งได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น และ spread ของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นเพราะสงครามสหรัฐ-อิหร่านออกไป กำไรรายไตรมาสจะลดลง 26% YoY และ 6.2% QoQ ทั้งนี้ กำไรที่ลดลงอย่างมาก YoY เป็นเพราะฐานกำไรที่สูงผิดปกติของ GULF ในไตรมาส 2/68 ซึ่งบริษัทมีการบันทึกกำไรพิเศษก้อนใหญ่

ในไตรมาส 2/69 เราพบว่า 40% ของหุ้นที่เราศึกษามีผลประกอบการดีเกินคาด, 41% เป็นไปตามคาด และ ที่เหลืออีก 20% ต่ำกว่าคาด ทั้งนี้ ผลประกอบการของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์, ขนส่ง และ ธนาคารออกมาดี ซึ่งหุ้นหลายตัวในกลุ่มสะท้อนถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่งไปแล้ว ในขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 2/69 ของกลุ่มท่องเที่ยว และ สื่อออกมากลาง ๆ

มีกระแสการปรับเพิ่มประมาณการ EPS ของ บจ. ไทยรอบใหม่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม นำโดยกลุ่มโรงกลั่น และ ปิโตรเคมี นักวิเคราะห์ของเรา และ ในตลาดพากันปรับเพิ่มประมาณการกำไรของหุ้นพลังงานปลายน้ำหลังจากที่มีข้อมูลมากขึ้นว่าการแทรกแซง GRM ของรัฐบาลส่งผลกระทบในวงจำกัด เมื่อมองต่อไปข้างหน้า เราพบว่าโมเมนตัมการปรับเพิ่มประมาณการ EPS กำลัง peak และ จะนิ่งขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้

จากการปรับเพิ่ม EPS รอบล่าสุด และ การปรับ PE เป้าหมายเป็น 14.8x (ค่าเฉลี่ย 10 ปี 0.5SD) ทำให้เราได้เป้าดัชนี SET ใหม่ที่ 1,820 ซึ่งยังเหลือ upside จากระดับปัจจุบันอีก 12% อย่างไรก็ตาม เราต้องบอกว่าเป้าใหม่ของเราค่อนข้างท้าทาย เพราะการปรับเพิ่มประมาณการกำไรรอบล่าสุดกระจุกอยู่ในกลุ่มพลังงาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่พลิกผันตามวัฏจักร และ ตามปกติแล้วจะมี PE ต่ำกว่ากลุ่มอื่น ๆ นอกจากนี้ ไตรมาสที่ดีที่สุดของกลุ่มพลังงานน่าจะผ่านไปแล้ว ดังนั้น เราจึงมองว่าเหลือหุ้น domestic ขนาดใหญ่แค่ไม่กี่ตัวที่ยังมี risk-reward น่าสนใจ และ สามารถหนุนให้ดัชนี SET ขึ้นต่อได้ในช่วงที่เหลือของปี 2569

ทั้งนี้ เรามองว่าหุ้นผู้บริโภค อย่างเช่น CPALL และ CPN, หุ้นธนาคารใหญ่อย่างเช่น KBANK และ KTB รวมถึง GULF ยังมี upside ถึงราคาเป้าหมายอยู่อีกพอสมควร