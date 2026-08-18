กสิกรไทยเปิดตัว "K Virtual Account" บัญชีเสมือนเพื่อธุรกิจ รับเงินหลายบัญชีผ่าน Master Account เดียว

ธนาคารกสิกรไทยเปิดตัว K Virtual Account บริการบัญชีเสมือนสำหรับลูกค้าธุรกิจ ที่ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการเงินรับได้อย่างเป็นระบบภายใต้บัญชีหลัก (Master Account) เพียงบัญชีเดียว เพิ่มความชัดเจนในการระบุที่มาของเงินขารับจากคู่ค้า ลูกค้า สาขา โครงการ หรือรายการเรียกเก็บเงิน พร้อมวางรากฐานสู่การต่อยอดบริการด้านการตรวจสอบและกระทบยอดลูกหนี้การค้าอัตโนมัติ (A/R Matching Solution) ในปลายปีนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจยุคดิจิทัลด้วยการบริหารข้อมูลทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ในปัจจุบันการทำธุรกิจมีความท้าทายมากขึ้น การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการจัดการด้านการเงินซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ ธนาคารจึงมุ่งพัฒนาโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้า สำหรับบริการ K Virtual Account เป็นบริการบัญชีเสมือนสำหรับธุรกิจ ที่จะทำให้ธุรกิจเห็นยอดเงินที่คู่ค้าแต่ละรายโอนเข้ามา จึงช่วยลดภาระการตรวจสอบ เพิ่มความแม่นยำในการจัดการเงิน และลดค่าใข้จ่ายขององค์กร
K Virtual Account เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีคู่ค้าหรือสาขาจำนวนมาก เช่น ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ ธุรกิจที่มีหน้าร้านหลายสาขา และต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีหลักของบริษัท มีการรับเงินผ่านหลายช่องทาง ทั้งการโอนเงิน ฝากเงินสด ฝากเช็ค มีความยุ่งยากในการตรวจสอบว่าเงินที่เข้ามาเป็นของลูกค้าหรือร้านสาขาไหน ทำให้ธุรกิจต้องใช้พนักงานด้านการเงินและบัญชีในการตรวจสอบรายการรับเงินกับใบแจ้งหนี้ หรือยอดขายแต่ละสาขาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและมีต้นทุนในการดำเนินงานสูง รวมถึงทำให้การตัดบัญชีลูกหนี้ หรือการติดตามสถานะการรับเงินล่าช้ากว่าที่ธุรกิจต้องการ
K Virtual Account ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถระบุที่มาของเงินรับได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสามารถกำหนดเลขบัญชีเสมือน (Virtual Account Number) ให้กับลูกค้า คู่ค้า ผู้เช่า สาขา โครงการ หรือรายการเรียกเก็บเงินแต่ละรายการได้อย่างยืดหยุ่น ภายใต้บัญชีหลักเพียงบัญชีเดียว เมื่อมีการโอนเงินเข้ามา บริษัทจะสามารถทราบได้ทันทีว่าเงินดังกล่าวมาจากผู้โอนรายใด ช่วยลดความซับซ้อนในการติดตามและตรวจสอบรายการรับเงิน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินรับของธุรกิจจากรายงานข้อมูลการรับเงินที่ธนาคารจะจัดทำให้
นอกจากนี้ จากการศึกษาความต้องการของลูกค้านิติบุคคลในหลากหลายอุตสาหกรรม พบว่าปัญหาสำคัญของธุรกิจ คือ การบริหารข้อมูลการรับเงินและการกระทบยอดที่ต้องอาศัยการตรวจสอบจากหลายแหล่งข้อมูล ธนาคารจึงมีแผนต่อยอด K Virtual Account ไปสู่บริการที่จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลลูกหนี้การค้า ใบแจ้งหนี้ และข้อมูลการรับเงินขององค์กร เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการกระทบยอด ลดรายการค้าง และลดภาระงานด้านปฏิบัติการขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ
ดังนั้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับลูกค้า ธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒนาบริการ A/R Matching Solution ซึ่งจะต่อยอดจาก K Virtual Account โดยมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงข้อมูลการรับเงิน ข้อมูล Payment Advice และข้อมูลลูกหนี้การค้าขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและกระทบยอดรายการรับเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดภาระงานด้านปฏิบัติการ เพิ่มความรวดเร็วในการตัดบัญชีลูกหนี้ และเสริมศักยภาพการบริหารข้อมูลการเงินขององค์กรในยุคดิจิทัล ซึ่งจะเปิดให้ลูกค้าใช้บริการได้ภายในปลายปีนี้
ทั้งนี้ ธนาคารได้เริ่มเปิดให้บริการ K Virtual Account แล้ว สำหรับลูกค้าธุรกิจที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship Manager) ของท่าน