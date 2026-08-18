WP ส่งซิกผลงานครึ่งหลังปี 69โตต่อเนื่อง

“ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ” ส่งสัญญาณแนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่อง ตามแผนกลยุทธ์บริหารจัดการกลุ่มลูกค้าและคุมต้นทุนอย่างเป็นระบบ พร้อมมองหาโอกาสขยายธุรกิจ รองรับการเติบโตในอนาคต ฟากผู้บริหารระบุเดินหน้าตามแผน JUMP+ มุ่งยกระดับธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ควบคู่ไปกับการบริหารอย่างยั่งยืน วางรากฐานสู่การเติบโตอย่างมั่นคง
นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP) เปิดเผยว่า แนวโน้มการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2569 มีทิศทางการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง จากกลยุทธ์การบริหารกลุ่มลูกค้าและการจัดการด้านต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เน้นเพียงแค่ปริมาณการขายเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นในการควบคุมกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูง เพื่อช่วยลดการแข่งขันในด้านราคาแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG)
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ามองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักและธุรกิจกิจด้านพลังงานทางเลือก ซึ่งมีแผนส่งเสริมธุรกิจหลักในการเพิ่มจุดกระจายสินค้า การขยายจุด Touch Point และเพิ่มปริมาณถังก๊าซหุงต้มในตลาดมากขึ้น เพื่อให้สามารถกระจายสินค้า ควบคุมคุณภาพและเข้าถึงลูกค้าได้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น รวมถึงขยายสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือกอื่นๆมากยิ่งขึ้น รองรับความต้องการด้านพลังงานสะอาดในยุคปัจจุบัน อีกทั้งการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจพลังงาน เพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างฐานการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน
“ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ยังคงดำเนินตามแผนธุรกิจที่วางไว้ โดยในปี 2569 ตั้งเป้ายอดขายก๊าซ LPG จำนวน770,000 ตัน เน้นยอดขายที่มาจากภายในประเทศเป็นหลัก ทั้งในภาคปิโตรเคมี ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือนที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เสริมศักยภาพในการแข่งขันและรองรับการเติบโตในอนาคต อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามแผน JUMP+ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถยกระดับธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยตั้งเป้าอัตราการเติบโตในทุกๆ ปีไว้ที่ 2.8%” นางสาวชมกมล กล่าว
สำหรับแผนการเพิ่มมูลค่าในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2569 – 2571) ในโครงการ JUMP+ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ โดยช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 ด้านแผนธุรกิจ บริษัทฯ มีแผนการขยายสาขาและช่องทางจำหน่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ รวมถึงอยู่ระหว่างการประเมินอันดับเครดิตโดย TRIS Rating เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคต
ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส เพื่อสร้างความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ ตลอดจนช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้งยังสอดคล้องกับทิศทางของ WP ในการพัฒนาองค์กรสู่การวางรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
ด้านแผนธรรมาภิบาล ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) แล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างดำเนินการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการข้อร้องเรียน และการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่(Emerging Risk) ตามแผนงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ด้านแผน Climate Action ได้มีการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) และดำเนินการทวนสอบโดยหน่วยงานภายนอกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการรับรองผล พร้อมทั้งเริ่มดำเนินการจัดทำแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization Roadmap) ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการขนส่ง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ในระยะยาว