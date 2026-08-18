AT MEDICAL CLINIC จัดแคมเปญ “Miss Beauty AT MEDICAL CLINIC” เปิดรับสมัครสาวมั่น 8 คน รับสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมศัลยกรรมตาสองชั้น ฟรี

AT MEDICAL CLINIC ให้บริการด้านศัลยกรรมตาสองชั้น ขอชวนสาวๆ ที่สนใจเรื่องการดูแลและปรับรูปแบบชั้นตา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “Miss Beauty AT MEDICAL CLINIC” เปิดรับสมัครตัวแทนสาวมั่น 8 คน จาก 8 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้ง 10 สาขา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (รังสิต ลาดพร้าว บางนา และเดอะพรอมานาด) ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี พัทยา หาดใหญ่ และภูเก็ต เพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเรื่องราวตลอดการเข้าร่วมโครงการ
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 8 คน จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมศัลยกรรมตาสองชั้น พร้อมร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่การเข้ารับคำปรึกษา การประเมินความเหมาะสมก่อนเข้ารับบริการ ตลอดจนการติดตามดูแลหลังรับบริการ และร่วมเป็นตัวแทน Miss Beauty AT MEDICAL CLINIC
สำหรับสาว ๆ ที่กำลังสนใจเรื่องศัลยกรรมตาสองชั้น และอยากร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเอง “Miss Beauty AT MEDICAL CLINIC” เปิดโอกาสให้คุณได้มาร่วมเป็นหนึ่งใน 8 ตัวแทนจาก 8 จังหวัด และร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกิจกรรมของแคมเปญ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Miss Beauty AT MEDICAL CLINIC และร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ไปกับ AT MEDICAL CLINIC
ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 สิงหาคม 2569 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 29 สิงหาคม 2569