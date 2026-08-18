“ศุภาลัย”เผยครึ่งปีโกยรายได้อสังหาฯออสเตรเลีย9,500ล.มั่นใจครบปีทำรายได้15,000 ล้าน

อสังหาฯออสเตรเลียโตต่อเนื่อง หนุนการธุรกิจอสังหาฯศุภาลัยในศออสเตรเลียเติบโตแข็งแกร่ง เผยครึ่งแรกปี 69 สร้างยอดขาย 420 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 9,500 ล้านบาท คิดเป็น 62% ของเป้าหมายยอดขายทั้งปี มั่นใจครบปีทำรายได้15,000 ล้านบาทตามเป้า
ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม Director of Supalai Australia Holdings Pty Ltd กล่าวว่า การที่บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้แล้ว 420 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 62% ของเป้าหมายทั้งปี ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือนแรก ตอกย้ำศักยภาพของศุภาลัยในการคัดเลือกโอกาสการลงทุน และบริษัทผู้บริหารโครงการที่มีคุณภาพ และสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทฯ มุ่งสร้างพอร์ตโครงการที่สมดุล (Balanced Portfolio) ผ่านการเลือกลงทุนในทำเลที่มีความต้องการซื้อจริง (Real Demand) และกระจายการลงทุนในหลายรัฐ เพื่อรองรับความแตกต่างของสภาวะตลาดในแต่ละเมือง โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนในเมืองที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง ทั้งการเติบโตของประชากร การจ้างงาน และอุปทานที่อยู่อาศัยที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ดร.ประศาสน์ กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดที่อยู่อาศัยในเมืองบริสเบน (Brisbane) รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตธุรกิจของบริษัทฯ ในออสเตรเลีย โดยในช่วงครึ่งปีแรก สามารถสร้างยอดขายได้คิดเป็น 43% ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงที่สุด จากความต้องการซื้อที่ยังแข็งแกร่ง ขณะที่อุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดในระดับจำกัด ส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดที่อยู่อาศัยในเมืองเมลเบิร์น (Melbourne) รัฐวิกตอเรีย (Victoria) แม้จะยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว บริษัทฯ ยังคงเลือกลงทุนอย่างรอบคอบ
โดยในปี 2569 สามารถปิดการขายได้แล้ว 2 โครงการ ได้แก่ Arcadia Officer และ Brunswick Yard มูลค่าโครงการรวมกว่า 190 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 4,280 ล้านบาท ( ทั้งสองโครงการได้ทยอยขายและโอนกรรมสิทธิ์มาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่ารวมตลอดระยะเวลาการพัฒนาโครงการ มิใช่ยอดขายหรือรายได้ที่เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569) สะท้อนว่าการเลือกทำเลและการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ยังคงสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งได้แม้อยู่ในตลาดที่มีความท้าทาย
นอกจากนี้ บริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569) รวม 489 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 11,000 ล้านบาท โดยกว่าครึ่งของยอดดังกล่าวจะมาจากโครงการในรัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของพอร์ตโครงการ และช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีหลังอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่อยู่ในระดับแข็งแกร่ง บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายปี2569 ที่ 680 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ15,000 ล้านบาท ได้ตามแผน พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนในทำเลที่มีศักยภาพ และสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพ เพื่อให้ธุรกิจในออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตในระยะยาวของศุภาลัย