CJ MORE จับมือ “เทพลีลา” เจาะอินไซต์ New Gen สร้าง Engagement

ซีเจ มอร์ (CJ MORE) เดินหน้ารุกตลาดคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง จับมือครีเอเตอร์แพลตฟอร์มยอดนิยม “เทพลีลา” เดินสายสร้างประสบการณ์ใกล้ชิดผู้บริโภคผ่านกิจกรรม On-Ground Activation ภายใต้แคมเปญ “คำต้องเชื่อม CAMPUS TOURNAMENT” ล่าสุดปักหมุดที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันการศึกษาแห่งที่ 4 ของการเดินสาย Campus Tour โดยตลอดวันมีนักศึกษาและคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความสนใจของ New Gen ที่มีต่อกิจกรรมซึ่งเปิดพื้นที่ให้ได้ทั้งร่วมสนุก สร้างคอนเทนต์ และมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติ
การเลือกมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นหนึ่งในหมุดหมายของแคมเปญ ยังสอดคล้องกับฐานผู้บริโภคในพื้นที่ที่มีความคุ้นเคยกับ CJ MORE อยู่แล้ว โดย ซีเจ มอร์ สาขาหลัง ม.หอการค้าไทย ตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 500 เมตร ในย่านหอพักนักศึกษา ทำให้ร้านมีบทบาทเป็นหนึ่งในจุดหมายสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษา ตั้งแต่การแวะซื้อเครื่องดื่มและสินค้าราคาโปรโมชัน ไปจนถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางจากโซน Nine Beauty (นายน์ บิวตี้)
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ CJ MORE และ “เทพลีลา” ออกแบบพื้นที่ให้ตอบโจทย์พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ผ่าน 3 โซนกิจกรรมหลัก ได้แก่ CJ MORE Photo Booth เปิดให้นักศึกษาถ่ายภาพฟรีและนำไปแชร์ต่อบน Instagram และ TikTok, Nine Beauty x Bird Eye View ที่ชวนสายมูร่วมสุ่มหยิบ “ซองคำทำนาย” จากแม่หมอชื่อดัง Bird Eye View พร้อมรับครีมซองบำรุงผิวหน้าฟรี และ UNO Zone ที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมกด Follow TikTok Account: UNO เพื่อรับสินค้าไลฟ์สไตล์ฟรี จำกัด 200 ชิ้นต่อวัน ซึ่งได้รับความสนใจจนสิทธิ์เต็มอย่างรวดเร็ว
อีกหนึ่งข้อมูลที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคในพื้นที่ คือผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นสมาชิก “ซีเจสบายการ์ด” อยู่แล้ว สะท้อนว่าการเข้าถึง New Gen ของ CJ MORE ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงจัดกิจกรรม แต่แบรนด์มีโอกาสเชื่อมต่อกับกลุ่มนักศึกษาผ่านการใช้บริการในชีวิตประจำวันอยู่ก่อนแล้ว ขณะเดียวกันยังมีวัยรุ่นจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั่วกรุงเทพฯ เดินทางมาร่วมกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ในวงกว้างขึ้น
กิจกรรม “คำต้องเชื่อม CAMPUS TOURNAMENT” จัดขึ้นระหว่างเวลา 10.00–16.00 น. โดย CJ MORE ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมสร้างและแชร์ประสบการณ์ต่อบนโซเชียลมีเดียได้ด้วยตัวเอง สะท้อนแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคผ่านประสบการณ์ที่ใกล้ตัวและเข้าถึงได้ง่าย
การเดินหน้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางของ CJ MORE ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในโอกาสที่แบรนด์กำลังก้าวเข้าสู่ ปีที่ 21 ภายใต้แนวคิด “โตไปด้วยกัน ทุกวัน ครบ ถูก คุ้ม” พร้อมเดินหน้าพัฒนารูปแบบร้านค้า สินค้า และบริการให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่
ปัจจุบัน CJ MORE เปิดให้บริการแล้วมากกว่า 2,000 สาขา ครอบคลุมกว่า 60 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทำงานร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความหลากหลาย ทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกภูมิภาค
สำหรับแคมเปญ “คำต้องเชื่อม CAMPUS TOURNAMENT” เตรียมเข้าสู่กิจกรรมปิดท้ายแคมเปญ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ในวันที่ 22 สิงหาคม 2569 เพื่อส่งต่อประสบการณ์และความสนุกให้กับคนรุ่นใหม่ พร้อมปิดท้ายการเดินสาย Campus Tour ในครั้งนี้อย่างเต็มรูปแบบ