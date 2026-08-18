ไอคอนสยาม ดัน Experience-Led Retail จัด “INFINITE WONDERS”

ไอคอนสยามฉลองครบรอบ 8 ปี เดินหน้าตอกย้ำบทบาท Global Destination ผ่านแคมเปญ “INFINITE WONDERS - มหัศจรรย์ความสุข แจกสุดอินฟินิตี้” ชูแนวคิด Experience-Led Retail ผสานช็อปปิ้ง อาหาร ไลฟ์สไตล์ และความบันเทิง พร้อมอัดโปรโมชั่นคืนความคุ้มค่าให้ลูกค้า ช็อป 800 บาท รับ E-Gift Card 800 บาท ระหว่าง 18–25 ส.ค.69 และสมาชิก ONESIAM รับ SIAM Gift Card สูงสุด 10,150 บาทต่อวัน ตั้งแต่ 18 ส.ค.- 18 ก.ย.นี้
นางสุมา วงษ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานส่งเสริมการตลาด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยาม ได้เดินหน้าฉลองครบรอบ 8 ปี ภายใต้แนวคิด “The 8th ANNIVERSARY ICONSIAM, INFINITE ICON” พร้อมเปิดแคมเปญแรก “INFINITE WONDERS - มหัศจรรย์ความสุข แจกสุดอินฟินิตี้” มุ่งสร้างประสบการณ์ใหม่และเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
การฉลองครบรอบ 8 ปีครั้งนี้ ไอคอนสยามเดินหน้ากลยุทธ์ Experience-Led Retail โดยให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายให้แก่ลูกค้า ผ่านการผสานช็อปปิ้ง ร้านอาหาร ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์ไว้ในจุดหมายปลายทางเดียว พร้อมยกระดับ Customer Engagement และ Loyalty Program ผ่านกิจกรรมการตลาดที่ออกแบบจากความเข้าใจพฤติกรรมและแรงจูงใจของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ทั้งนักช็อป นักชิม และสมาชิก ONESIAM เพื่อส่งมอบความคุ้มค่าและสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์แต่ละเซ็กเมนต์
สำหรับ แคมเปญแรก “มหัศจรรย์ความสุข แจกสุดอินฟินิตี้ - ช็อป 800 อิ่มฟรี 800” มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าที่ช็อปครบ 800 บาท รับฟรี E-Gift Card มูลค่า 800 บาท โดยไม่มีขั้นต่ำในการใช้จ่าย เพื่อนำไปใช้กับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ โปรโมชั่นดังกล่าวจัดขึ้นเพียง 8 วัน ระหว่างวันที่ 18–25 สิงหาคม 2569 โดยมุ่งเปลี่ยนทุกการจับจ่ายให้ต่อยอดเป็นประสบการณ์ความสุขภายในไอคอนสยาม พร้อมกระตุ้นการกลับมาใช้บริการซ้ำ และสร้างโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสร้านค้าและบริการที่หลากหลายภายในศูนย์ฯ
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญ คือ “มหัศจรรย์ความสุข รับคุ้ม อินฟินิตี้” สำหรับสมาชิก ONESIAM ที่ช็อปตามยอดใช้จ่ายที่กำหนด ทั้งที่ไอคอนสยามและสยาม ทาคาชิมายะ ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม–18 กันยายน 2569 สามารถแลกรับ SIAM Gift Card ตามเงื่อนไข คือ ใช้จ่ายครบ 8,000 บาท รับ SIAM Gift Card 150 บาท , ใช้จ่ายครบ 80,000 บาท รับ SIAM Gift Card 2,000 บาท, ใช้จ่ายครบ 280,000 บาท รับ SIAM Gift Card 8,000 บาท เมื่อรวมสิทธิประโยชน์ทุกระดับ สมาชิกสามารถรับ SIAM Gift Card มูลค่าสูงสุด 10,150 บาทต่อวัน
ตลอดระยะเวลา 8 ปี ไอคอนสยามได้พัฒนาบทบาทจากศูนย์การค้าสู่การเป็น Global Experiential Destination ที่ผสานการค้า ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกัน โดยการฉลองครบรอบ 8 ปีครั้งนี้จึงไม่ได้มุ่งเพียงการเฉลิมฉลองความสำเร็จของโครงการ แต่ยังเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางตลอด 8 ปี
สำหรับแคมเปญ “INFINITE WONDERS - มหัศจรรย์ความสุข แจกสุดอินฟินิตี้” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม–18 กันยายน 2569 ณ ไอคอนสยาม และสยาม ทาคาชิมายะ โดยไอคอนสยามเตรียมเดินหน้ากิจกรรมการตลาดและสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2569 เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และตอกย้ำตำแหน่ง Global Destination ของประเทศไทย