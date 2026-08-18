“แมริออท บอนวอย” เปิดตัวคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ รังสรรค์โดย 7 โรงแรมชั้นนำในเครือ”แมริออท”

“แมริออท บอนวอย”ชวนสัมผัสความงดงามเทศกาลไหว้พระจันทร์ เปิดตัวคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์เสริมสิริมงคล ณ โรงแรม 7 แห่งในกรุงเทพฯ และภูเก็ต เผยแรงบันดาลใจจาก "ปีม้าไฟ" ขนมไหว้พระจันทร์ประจำปี 69 ซึ่งมีทั้งรสชาติตามตำรับดั้งเดิมและไส้สุดสร้างสรรค์ที่ได้รังสรรค์อย่างประณีตด้วยวัตถุดิบสดใหม่ระดับพรีเมียม โดยโรงแรมแต่ละแห่งยังได้เปิดตัวกล่องของขวัญสุดหรู เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษให้แก่คนสำคัญ
รายงานข่าวจาก “แมริออท บอนวอย” เปิดเผยว่า“แมริออท บอนวอย” ชวนสัมผัสความงดงามเทศกาลไหว้พระจันทร์ เปิดตัวคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์เสริมสิริมงคล ณ โรงแรม 7 แห่ง ทั้งในกรุงเทพ แล ต่างจังหวัด ร่วมค้นพบที่สุดแห่งคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจากห้องอาหารจีนชั้นนำและสถานที่รับประทานอาหารที่ขึ้นชื่อ ในเครือโรงแรมแมริออท บอนวอย ทั่วกรุงเทพ
•ห้องอาหารเดอะ ซิลค์ โร้ด (The Silk Road) ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล นำเสนอ The Athenee Heritage Treasure กล่องของขวัญรุ่นลิมิเต็ดเอดิชันบรรจุขนมไหว้พระจันทร์ 8 ชิ้น พร้อมชุดชงมัทฉะ และ The Athenee Signature Box กล่องของขวัญบรรจุขนมไหว้พระจันทร์ 4 ชิ้น
•ห้องอาหารจีนมานโฮ (Man Ho Chinese Restaurant) ห้องอาหารระดับรางวัล ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ นำเสนอคอลเลกชันอันทรงคุณค่า Legend of the Eight Horses ในกล่องสีฟ้าขาวอันวิจิตร บ่งบอกถึงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีน้ำเงิน (ชิงฮวา)
•ห้องอาหารเย่า (YÀO Restaurant) ห้องอาหารสุดหรู ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ ภูมิใจนำเสนอคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์“Gallop of Grace” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณแห่งความเข้มแข็งและการก้าวไปข้างหน้าของม้า ภายในกล่องจัดเป็นผลงานศิลปะจากเยาวชนผู้มีความสามารถที่หลากหลาย ในแนวคิดทางศิลปะของคอลเลกชั่นนี้ตั้งอยู่บนปรัชญา Beyond Limitations หรือ ก้าวข้ามขีดจำกัด สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของผู้คนที่มีความสามารถแตกต่างกัน
•ห้องอาหารพาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองท์ (Pagoda Chinese Restaurant) ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค นำโดยเชฟออสการ์ ปันและทีม นำเสนอคอลเลกชัน Moon Blush Collection ที่มาพร้อมรสชาติอันโดดเด่น 6 รสชาติ ผสานความดั้งเดิมเข้ากับรสนิยมร่วมสมัย พร้อมบ•เดอะ เลานจ์ (The Lounge) ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ นำเสนอ Limited-Edition Mooncake Collection ในกล่องของขวัญสีแดงสดใสที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปีม้าไฟ ภายในกล่องบรรจุขนมไหว้พระจันทร์ 4 ชิ้น โดยสามารถเลือกคละได้จาก 6 รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์
•ห้องอาหารเดอะ คิทเช่น เทเบิ้ล (The Kitchen Table) โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เปิดตัว The Celestial Carousel ชุดขนมไหว้พระจันทร์สุดสร้างสรรค์ที่ผสานมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัย ตัวกล่องม้าหมุนสุดเก๋บรรจุขนมไหว้พระจันทร์แบบอบไส้ลาวา 5 ชิ้น อย่างมะม่วงส้มโอและชาอู่หลงพีช พร้อมด้วยขนมไหว้พระจันทร์หิมะ (Snow-skin) 4 รสชาติ เช่น กาแฟมะพร้าว และชาเขียวมัทฉะข้าวคั่ว
ปิดท้ายด้วยการพานักท่องเที่ยวในภาคใต้มาร่วมค้นพบมรดกทางวัฒนธรรมจีนของเกาะภูเก็ต ณ หมุดหมายอาหารระดับตำนานใจกลางเมืองเก่าภูเก็ต
•ห้องอาหารเย่ว เรสเทอรองท์ แอนด์ บาร์ (Yue Restaurant & Bar) ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ ชวนสัมผัสมรดกวัฒนธรรมจีนของเกาะภูเก็ตด้วยขนมไหว้พระจันทร์สูตรลายเซ็น 4 รสชาติ บรรจุในกล่องของขวัญทรงคุณค่า เปลี่ยนประเพณีอันทรงคุณค่าให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวและการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม
“คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์เหล่านี้พร้อมให้คุณจับจองแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ไม่ว่าคุณกำลังมองหาของอร่อยรสเลิศสำหรับตนเอง หรือของขวัญอันเปี่ยมด้วยความหมายเพื่อมอบให้แก่คนที่คุณรัก ขนมไหว้พระจันทร์จากแมริออท บอนวอย คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับช่วงเวลาแห่งความเป็นสิริมงคลในปีนี้ “