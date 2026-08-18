“เฟรเซอร์ส”รุกตลาดทาวน์โฮม ผุด‘โกลดีน่า งามวงศ์วาน-ประชาชื่น’เจาะเรียลดีมานด์

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” ครึ่งปีหลังรุกตลาดบ้านทาวน์โฮม เจาะกำลังซื้อเรียลดีมานด์ รับมาตรการปลดล็อก LTV และลดค่าโอน-จดจำนอง เปิดตัว “โกลดีน่า งามวงศ์วาน-ประชาชื่น” ทาวน์โฮมสไตล์ Modern English ตอบโจทย์ครอบครัวรุ่นใหม่ บนทำเลศักยภาพเชื่อมต่อเมือง ราคาเริ่มต้น 3.59-6 ล้าน
นายภวรัญชน์ อุดมศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม้ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่งปีหลัง 2569 ยังคงเผชิญความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่าความต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง (Real Demand) จะยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดบ้านแนวราบ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่กำลังมองหาบ้านหลังแรก รวมถึงผู้ที่ต้องการขยับจากคอนโดมิเนียมสู่บ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น
บริษัทฯ จึงเดินหน้าเปิดตัวโครงการ “โกลดีน่า งามวงศ์วาน-ประชาชื่น” ราคาเริ่มต้น 3.59-6 ล้านบาท โดยมีแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ ทั้งการผ่อนคลายเกณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถกู้ได้สูงสุด 100% และการขยายเวลาลดค่าโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองเหลือ 0.01% สำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 7 ล้านบาท จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2570 ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
“ในวันที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อบ้านอย่างรอบคอบมากขึ้น การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยจึงต้องมอบคุณค่าที่ครอบคลุมมากกว่าราคาในทุกมิติ ทั้งทำเล การออกแบบ ฟังก์ชันการใช้งาน และคุณภาพการอยู่อาศัย เพื่อให้บ้านสามารถรองรับการใช้ชีวิตของครอบครัวได้ในระยะยาว 'โกลดีน่า งามวงศ์วาน-ประชาชื่น' จึงได้รับการออกแบบให้เป็นพรีเมียมทาวน์โฮมที่ผสานความเป็นส่วนตัว พื้นที่ใช้สอยที่คุ้มค่า และฟังก์ชันที่รองรับทุกไลฟ์สไตล์ บนทำเลที่เชื่อมต่อเมืองได้อย่างคล่องตัว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาและความสะดวกในการเดินทางอย่างคุ้มค่า” ภวรัญชน์ กล่าว
นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการของ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยังสะท้อน DNA การสร้างบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ให้กับลูกค้า ครอบคลุม 6 มิติ ได้แก่ 1. สุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health Performance) อาทิ การเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษ การออกแบบบ้านให้มีการระบายอากาศที่ดี 2. คุณภาพอากาศที่ดี (Climate Intelligence) อาทิ มีการติดตั้งฉนวน PU ที่หลังคาทุกหลัง การเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ 3.การปรับฟังก์ชันในการอยู่อาศัยที่ดี (Adaptability) เพื่อรองรับความหลากหลายของผู้อยู่อาศัยในทุกช่วงวัย
4.เทคโนโลยีและความปลอดภัยที่ดี (Connected Security & Convenience) อาทิ ระบบเข้า-ออกเทคโนโลยีอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ LPR (License Plate Recognition) ช่วยเพิ่มความสะดวกลูกบ้าน 5.การสร้างสภาพแวดล้อมและชุมชนที่ดี (Neighbourhood) คำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบ พื้นที่ส่วนกลาง และการออกแบบที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีคุณภาพ 6.ผ่านการรองรับมาตรฐานระดับสากล (Trust and Proof) ทั้งด้านงานก่อสร้าง วัสดุคุณภาพ
โกลดีน่า งามวงศ์วาน-ประชาชื่น เป็นโครงการพรีเมียมทาวน์โฮม 2 ชั้น และ 3 ชั้น จำนวน 93 ยูนิต มูลค่าโครงการ 470 ล้านบาท บนทำเลงามวงศ์วาน – ประชาชื่น ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการเดินทางสู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) และพื้นที่สำคัญของกรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวก
โครงการฯ ออกแบบในสไตล์ Modern English ผสานความสวยงามของสถาปัตยกรรมอังกฤษเข้ากับความเรียบหรูร่วมสมัย โดดเด่นด้วยเพนท์เฮ้าส์ สเปซใหญ่เต็มชั้นเพิ่มพื้นที่ใช้สอยและความเป็นส่วนตัว รองรับการอยู่อาศัยแบบ Multi-generation และยังมีพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Area) โดยมีแบบบ้านให้เลือก 3 แบบ ที่ดินเริ่มต้น 16.3 – 19 ตารางวา โดยโครงการ โกลดีน่า งามวงศ์วาน-ประชาชื่น เตรียมเปิดพรีเซลล์ในวันที่ 22-23 ส.ค.นี้