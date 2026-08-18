EURO ครึ่งปีแรกกำไร- รายได้โตแกร่ง

"ยูโร ครีเอชั่นส์ " เผยผลงานเติบโตต่อเนื่อง มีรายได้จากการขายและบริการ 749 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.6% และกำไรสุทธิ 87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มลูกค้า B2C ยังคงเป็นฐานรายได้หลัก ขณะที่กลุ่ม B2B มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการสนับสนุนการเติบโต พร้อมมียอดขายรอส่งมอบ (Sales Order Outstanding) ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 มูลค่ารวม 1,716 ล้านบาท ด้านซีอีโอยังคงเป้าหมายรายได้ปี 2569 เติบโต 10–15% จากปีก่อน พร้อมเดินหน้าเตรียมเปิด “Euro Creations T3” เฟสแรกในช่วงปลายปีนี้
นายเควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (EURO) ผู้ดำเนินธุรกิจ Luxury Lifestyle and Wellness Living Solutions ผ่านผลิตภัณฑ์และแบรนด์ระดับโลก เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2569 มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 749 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 372 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.1% และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 49.7% เพิ่มขึ้นจาก 48.6% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 11.5% เพิ่มขึ้นจาก 10.3% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการที่กำไรสุทธิเติบโตในอัตราที่สูงกว่ารายได้ สะท้อนถึงการเติบโตของกำไรขั้นต้น ควบคู่กับความสามารถในการบริหารโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายโดยรวม ขณะที่บริษัทฯ ยังคงลงทุนด้านบุคลากร การพัฒนาแบรนด์ และการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและสร้างฐานการเติบโตในระยะยาวภายใต้กลยุทธ์ Luxury Lifestyle and Wellness Living Solutions
สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 383 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
นายเควินกล่าวว่า “ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของฐานรายได้ B2C ควบคู่กับการเติบโตของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ B2B โดยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทั้งเฟอร์นิเจอร์ เครื่องนอน เครื่องเสียง เทคโนโลยีสำหรับที่อยู่อาศัย และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น ขณะที่รายได้จาก B2B ได้รับแรงสนับสนุนจากงานโครงการที่ทยอยเข้าสู่กำหนดส่งมอบ”
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทฯ มียอดขายรอส่งมอบ (Sales Order Outstanding) รวมมูลค่า 1,716 ล้านบาท จากทั้งกลุ่มลูกค้า B2C และ B2B ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามกำหนดการส่งมอบสินค้าและความคืบหน้าของงานแต่ละโครงการ
แม้เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยยังเผชิญความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินยูโร และแรงกดดันด้านกำลังซื้อในวงกว้าง แต่ผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ โดยบริษัทฯ มีการติดตามและบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน การจัดซื้อ และสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิด ขณะที่ต้นทุนค่าขนส่งมีสัดส่วนไม่สูงเมื่อเทียบกับมูลค่าสินค้า ประกอบกับความต้องการในกลุ่มลูกค้าระดับบนและโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรียังคงเป็นโอกาสสำคัญของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการในปี 2569 ที่ ร้อยละ 10–15 จากปีก่อน โดยมีแรงสนับสนุนจากการทยอยรับรู้รายได้จากยอดขายรอส่งมอบ ฐานรายได้ B2C ที่ยังคงแข็งแกร่ง การเติบโตของงานโครงการ B2B ตลอดจนการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และแบรนด์ระดับโลก
นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมเปิด Euro Creations T3 เฟสแรกในช่วงปลายปี 2569 ซึ่งจะเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนา Euro Creations สู่การเป็น “Luxury & Wellness Destination” ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้าน Luxury Living & Aesthetic Excellence, Technology & Smart Living และ Wellness & Health ไว้ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการนำเสนอสินค้าและบริการ ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และสนับสนุนโอกาสการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว
บริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และแบรนด์ การพัฒนาพื้นที่นำเสนอสินค้า ตลอดจนการยกระดับศักยภาพในการให้บริการลูกค้า จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของ Euro Creations ในปี 2569 และสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว