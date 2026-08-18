COM7 อัปเป้าปี 69 หลังกำไรไรนิวไฮ

"คอมเซเว่น " ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังด้วยโมเมนตัมแข็งแกร่ง หลังไตรมาส 2 ทำกำไรสุทธิสูงสุดใหม่ 1,303 ล้านบาทหรือ โตเกือบ 30% หนุนครึ่งปีแรกกำไรแตะ 2,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.5% ตามกลยุทธ์ Diversify ธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ UFUND, iCare, EV, Taxi EV และ Solar พร้อมปรับเป้าปี 2569 รายได้โตไม่ต่ำกว่า 10–15% และกำไรสุทธิเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% มั่นใจครึ่งปีหลังได้แรงหนุนจากสินค้าเทคโนโลยีรุ่นใหม่ การขยายสาขา และ Growth Engine ที่ทยอยสร้างผลตอบแทนมากขึ้น
นายถกล นิยมไทย Head of Investor Relations บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าเทคโนโลยีรายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลังยังมีโมเมนตัมเชิงบวกต่อเนื่อง จากความต้องการสินค้าเทคโนโลยี การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และการขยายสาขาในทำเลศักยภาพ ขณะเดียวกันธุรกิจใน Ecosystem ทั้งสินเชื่อ UFUND, ประกัน iCare, EV, Taxi EV และ Solar เริ่มมีบทบาทต่อทั้งรายได้และกำไรมากขึ้น ทำให้โครงสร้างการเติบโตของ COM7 มีความหลากหลายและไม่ได้พึ่งพาธุรกิจค้าปลีกเพียงอย่างเดียว
ด้วยแรงส่งที่แข็งแกร่งจากผลงานไตรมาส 2/2569 และครึ่งปีแรก บริษัทจึงปรับเพิ่มเป้าหมายผลการดำเนินงานปี 2569 โดยคาดรายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10–15% จากเดิมมากกว่า 10% และยกระดับเป้าหมายกำไรสุทธิเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% จากเดิม 10–15% สะท้อนความมั่นใจต่อศักยภาพของธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นๆ แม้ยังต้องติดตามต้นทุน Memory ที่ปรับสูงขึ้น ข้อจำกัดด้านอุปทานสินค้าในบางกลุ่ม ภาวะกำลังซื้อ และวงจรการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด
สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2569 COM7 ทำสถิติกำไรสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 24,111 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.4% จากปีก่อน และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 1,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.9% ส่งผลให้งวดครึ่งปีแรกมีรายได้ 47,624 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.5% และกำไรสุทธิ 2,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.5% คุณภาพของกำไรยังปรับตัวดีขึ้น โดยอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 2 เพิ่มเป็น 14.2% จาก 13.8% ในปีก่อน จากผลการดำเนินงานของธุรกิจในกลุ่มที่ดีขึ้น ควบคู่การบริหาร Product Mix และต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านธุรกิจค้าปลีกซึ่งเป็นฐานรายได้หลักยังเติบโตแข็งแกร่ง ไตรมาส 2 มีรายได้ 22,885 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.6% โดยสมาร์ตโฟนเติบโต 14% แบ่งเป็น iPhone เพิ่มขึ้น 17% และ Android เพิ่มขึ้น 8% ขณะที่สินค้าไอทีเติบโตเด่น 34% จาก Notebook และ Mac ส่วนกลุ่มบริการและการขยายระยะเวลารับประกันเติบโต 58% ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม ขณะเดียวกัน รายได้จากธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นถึง 114.1% แตะ 1,226 ล้านบาท และครึ่งปีแรกอยู่ที่ 2,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.6% สะท้อนภาพการกระจายฐานรายได้ที่ชัดเจนขึ้น
หนึ่งใน Growth Engine ที่สำคัญคือธุรกิจ UFUND ซึ่งมีพอร์ตลูกหนี้ ณ สิ้นไตรมาส 2 เพิ่มเป็น 6,652 ล้านบาท ขณะที่ยอดปล่อยใหม่ทำสถิติสูงสุด 3,304 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183% และครึ่งปีแรกมียอดปล่อยใหม่รวม 5,827 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 223% เดินหน้าสู่เป้ายอดปล่อยใหม่ทั้งปี 10,000 ล้านบาท พร้อมรักษาคุณภาพพอร์ตในระดับแข็งแกร่ง โดย NPL ลดลงเหลือเพียง 0.84% ต่ำกว่ากรอบบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ 3% ขณะที่การขยายจุดให้บริการจะเป็นอีกแรงสนับสนุนการเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ในครึ่งปีหลัง
นายกชกร บูรณวุฒิกุล Senior Finance Manager บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 กล่าวถึง กลุ่มธุรกิจที่สร้างกำไรและเติบโตต่อเนื่องอย่างธุรกิจ iCare Insurance มีพัฒนาการโดดเด่น โดยไตรมาส 2 มีกำไรสุทธิ 128 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 510% ขณะที่ครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 215 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 291% จากโครงสร้างธุรกิจประกันมีความหลากหลายมากขึ้น โดยไตรมาส 2 สัดส่วนรายได้จากกลุ่มประกันอุปกรณ์มือถือยังเป็นสัดส่วนหลักประมาณ 44% โดยที่ COM7 เตรียมต่อยอด Synergy ระหว่าง UFUND/UPHONE กับ COVER+/SE7EN Care+ รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Loan เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้ลูกค้าแบบครบวงจร และสร้างโอกาส Cross-selling ระหว่างธุรกิจใน Ecosystem มากขึ้น
ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้ Gold Integrate ยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโต โดยครึ่งปีแรกมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้ากลุ่ม B2C 2,029 คัน เพิ่มขึ้น 71% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน กับเป้าหมายทั้งปี 4,400 คัน พร้อมกับ รายได้จากบริการหลังการขายเพิ่มขึ้น ช่วยสร้างฐานรายได้ต่อเนื่องในระยะยาว พร้อมนำจุดแข็งของเครือข่าย BaNANA มาต่อยอดผ่านโครงการ GAC GI x BaNANA เพื่อเพิ่ม Customer Touchpoint ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ขณะที่ EV7 ธุรกิจให้เช่า Taxi EV เดินหน้าขยาย Fleet อย่างรวดเร็ว โดยจำนวนรถในระบบ 3,829 คัน ณ สิ้นไตรมาส 2 มุ่งสู่เป้าหมายมากกว่า 5,000 คันภายในสิ้นปี 2569 พร้อมพัฒนา Taxi Hub ให้ครอบคลุมสถานีชาร์จ บริการซ่อมบำรุง และศูนย์ตัวถังและสี เพื่อลดระยะเวลาที่รถต้องหยุดให้บริการและรองรับการขยาย Fleet ในอนาคต รวมถึงนำ AI มาช่วยบริหารข้อมูลต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Taxi EV Ecosystem
อีกธุรกิจที่กำลังเร่งตัวคือ BaNANA Solar โดยรายได้ไตรมาส 2 เติบโต 61% จากปีก่อน บริษัทประเมินว่าครึ่งปีหลังมีโอกาสเติบโต มากกว่า 2 เท่า รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐและความต้องการติดตั้ง Solar Rooftop ที่เพิ่มขึ้น โดย COM7 นำจุดแข็งด้านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ทีมผู้เชี่ยวชาญ บริการติดตั้ง และทางเลือกด้านการผ่อนชำระ มาต่อยอดเพื่อขยายตลาดในวงกว้าง
ส่วนเครือข่ายร้านค้าปลีก COM7 ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์ Quality Growth เน้นคุณภาพของสาขามากกว่าการเพิ่มจำนวนเพียงอย่างเดียว โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 มีสาขารวม 1,323 สาขา หลังเปิดสาขาใหม่ 43 แห่ง เน้นแบรนด์หลัก BaNANA และ Studio7 พร้อมปรับลดสาขาที่มีประสิทธิภาพต่ำในจำนวนใกล้เคียงกัน และเตรียมเร่งขยายสู่ทำเลที่มีศักยภาพในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายประมาณ 1,400 สาขาภายในสิ้นปี 2569
COM7 มองว่าโครงสร้างการเติบโตในระยะถัดไปจะมีความสมดุลมากขึ้น ระหว่างธุรกิจค้าปลีกที่ยังเป็นฐานหลัก กับธุรกิจใหม่ที่เริ่มสร้างรายได้ กำไร และรายได้ประจำเพิ่มขึ้น โดยการเชื่อม Ecosystem ตั้งแต่สินค้าเทคโนโลยี การเงิน ประกันภัย รถยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงพลังงานสะอาด จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างการเติบโตของกลุ่มในระยะยาว