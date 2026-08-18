SAWAD เผยพอร์ตสินเชื่อโตแกร่ง-คุมคุณภาพสินเชื่อได้ดี

“ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ” ไตรมาส 2 เติบโตอย่างโดดเด่น ด้วยกลยุทธ์การให้ความสำคัญกับการคัดเลือกลูกค้า การติดตามคุณภาพพอร์ตอย่างใกล้ชิด และการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เน้นการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง โฟกัสกลุ่มลูกหนี้ที่มีหลักประกันคุณภาพสูงและมีความสามารถในการชำระหนี้ มั่นใจคุม NPL ได้อย่างมีเสถียรภาพ
นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิ 1,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.25% จากไตรมาสก่อนหน้า นับเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่หก ขณะที่งวด 6 เดือนแรกของปี 2569 มีกำไร 3,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการมุ่งขยายพอร์ตสินเชื่อแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปรับกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าให้เพิ่มสูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและรองรับการเติบโตของสินเชื่อในครึ่งปีหลัง
ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นขยายพอร์ตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีผลตอบแทนสูงและมีหลักประกันรองรับ โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 บริษัท มีลูกหนี้คงเหลือรวม 95,805 ล้านบาท โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกลูกค้าและการติดตามคุณภาพพอร์ตอย่างใกล้ชิด พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตของพอร์ตสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อรักษาคุณภาพหนี้และควบคุม NPL ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ขณะที่ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัทอยู่ในระดับ 1.52 เท่า แสดงถึงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง มีความเสี่ยงทางการเงินต่ำ และยังมีวงเงินสำรองที่พร้อมขยายพอร์ตสินเชื่อได้ทันทีเมื่อจังหวะเศรษฐกิจเอื้ออำนวย
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกระจายแหล่งรายได้และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ 'Lock Phone' รวมถึงธุรกิจนายหน้าประกันภัย (Insurance Brokerage) ภายใต้ผลิตภัณฑ์ 'ศรีสวัสดิ์ ประกันทันใจ' ผ่านช่องทางออนไลน์ www.srisawadinsurance.com เข้ามาช่วยเสริมฐานรายได้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
“สำหรับแนวโน้มธุรกิจในครึ่งหลังปี 2569 มีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเข้าสู่ช่วงไฮซีซันที่ความต้องการสินเชื่อขยายตัวสูง โดยบริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม มุ่งเติบโตเชิงคุณภาพ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อในปีนี้ไว้ที่ 10-15% เน้นกลุ่มลูกหนี้มีหลักประกันและมีศักยภาพการชำระหนี้สูงเป็นหลัก ผ่านการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในระยะยาวอย่างยั่งยืน” นางสาวธิดา กล่าว