BRR ครึ่งปีแรกกำไร 238.62 ลบ. โรงไฟฟ้า - Refinery หนุน

“ น้ำตาลบุรีรัมย์ ”จำกัด (มหาชน) หรือ BRRงวด 6 เดือนแรกกำไรสุทธิ 238.62 ล้านบาท และรายได้จากการขายและบริการ 3,168.53 ล้านบาท แม้เผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำตาลโลกที่ปรับตัวลดลง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการกระจายพอร์ตธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงสัดส่วนผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายบริสุทธิ์ Refinery ที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2/2569 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 1,745.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.54% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณขายน้ำตาลเพิ่มขึ้น 35,785 ตัน หรือ 52.12% และปริมาณขายกากน้ำตาลเพิ่มขึ้น 1,941 ตัน หรือ 10.06% รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่เอื้อต่อรายได้
อย่างไรก็ตาม ราคาขายน้ำตาลเฉลี่ยต่อตันลดลง 21.60% และราคาขายกากน้ำตาลเฉลี่ยลดลง 26.44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ไตรมาส 2/2569 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 2.83 ล้านบาท ขณะที่ภาพรวม 6 เดือนแรก BRR ยังคงสามารถทำกำไรสุทธิได้ 238.62 ล้านบาท สะท้อนความสามารถในการบริหารพอร์ตธุรกิจและต้นทุนท่ามกลางความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
“แม้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกยังมีความผันผวน แต่ผลการดำเนินงานจากธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงสัดส่วนผลิตภัณฑ์ Refinery ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีส่วนช่วยสนับสนุนผลประกอบการ ทำให้ภาพรวมครึ่งปีแรกบริษัทยังคงมีกำไรสุทธิ สะท้อนผลเชิงบวกจากการกระจายพอร์ตธุรกิจและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ BRR” นายอนันต์ กล่าว
สำหรับแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทเริ่มเห็น สัญญาณเชิงบวกจากทิศทางราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ฟื้นตัวจากระดับต่ำในช่วงก่อนหน้า โดยข้อมูลตลาดล่าสุดสะท้อนว่าราคาน้ำตาลปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ภาวะอุปทานในประเทศผู้ผลิตรายสำคัญบางแห่ง รวมถึงความเสี่ยงจากสภาพอากาศ ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนระดับราคาน้ำตาลในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม BRR ยังคงใช้แนวทางบริหารธุรกิจอย่างระมัดระวัง เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังสามารถผันผวนได้จากหลายปัจจัย
สำหรับทิศทางธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง BRR จะเดินหน้าบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กับการขยายธุรกิจ Non-sugar ทั้งโรงไฟฟ้า พลังงานทางเลือก ปุ๋ย และบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย พร้อมยกระดับธุรกิจน้ำตาลผ่าน Refinery เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และลดการพึ่งพารายได้จากน้ำตาลเพียงด้านเดียว
“เป้าหมายของ BRR ไม่ใช่เพียงการรับมือกับรอบความผันผวนของราคาน้ำตาล แต่คือการสร้างโครงสร้างรายได้ที่สมดุลมากขึ้น โดยใช้ความแข็งแกร่งจากธุรกิจอ้อยและน้ำตาลต่อยอดไปสู่ Refinery พลังงานทางเลือก และธุรกิจชีวภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากทุกส่วนของวัตถุดิบ และยกระดับ BRR จากผู้ผลิตน้ำตาลสู่การเป็น Green Energy & Bio-based Hub อย่างเต็มรูปแบบ” นายอนันต์ กล่าว