ศูนย์วิจัยกสิกรฯ ยังคงมุมมองเศรษฐกิจปี 69 ขยายตัวที่ 2.0%

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/2569 ขยายตัว 1.9% YoY และหดตัว 0.2% QoQ แม้ดีกว่าที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด แต่ยังไม่เปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากตัวเลขที่ดีกว่าคาดส่วนใหญ่มาจากการสะสมสินค้าคงคลัง ขณะที่แรงส่งจากองค์ประกอบอื่นของเศรษฐกิจอ่อนแรงลง โดยการลงทุนภาคเอกชนยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2569 ที่ 2.0% แม้ GDP ไตรมาส 2 จะออกมาดีกว่าคาด โดยยังคาดว่าเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังจะชะลอลงจากครึ่งปีแรกที่ขยายตัวที่ 2.4% แม้มีแนวโน้มฟื้นตัวในไตรมาส 3/2569 จากแรงหนุนของมาตรการการคลัง ก่อนชะลอลงอีกครั้งในไตรมาส 4/2569 ตามโมเมนตัมการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออกที่อ่อนแรงลง
ทั้งนี้ ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ความเสี่ยงสำคัญมีแนวโน้มขยับจากผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ไปสู่แรงกดดันจากภาคต่างประเทศและความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบสวนประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างและการตรวจสอบสินค้าสวมสิทธิ์ (transshipment) ซึ่งยังต้องรอรายละเอียดมาตรการของสหรัฐฯ และผลการเจรจาการค้าของไทย โดยคาดว่าจะส่งผลชัดเจนขึ้นในปี 2570