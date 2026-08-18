ธนาคารไทยเครดิต เปิดตัวมาสคอต “น้องตังค์โต” เสิร์ฟความน่ารักสดใสในงาน Character Fest Thailand 2026

ปรากฏการณ์ใหม่รันวงการการเงินให้ป๊อป สนุก และเข้าถึงง่ายกว่าที่เคย! กับการเปิดตัว “น้องตังค์โต” มาสคอตประจำธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการเป็นที่แรก บนเวทีระดับประเทศในงาน Character Fest Thailand 2026 ซึ่งจัดโดยขายหัวเราะ งานนี้น้องตังค์โตพกพาความน่ารัก สดใส และพลังบวกมาแบบจัดเต็ม เพื่อทำหน้าที่เป็น “เพื่อนคู่คิดทางการเงิน” คอยเคียงข้างคนไทยทุกกลุ่ม ให้สามารถเข้าถึงความรู้และโอกาสทางการเงินได้อย่างเท่าเทียม พร้อมทลายภาพจำเรื่องเงินที่เคยสุดเครียดและไกลตัว ให้กลายเป็นเรื่องง่าย สนุก และเต็มไปด้วยรอยยิ้มสำหรับทุกคน
ถอดรหัสคาแรกเตอร์ “น้องตังค์โต” จากสัญลักษณ์ “ปลาตะเพียน” สู่มาสคอตที่พร้อมเคียงข้างทุกเรื่องการเงิน
ความพิเศษของการแจ้งเกิด “น้องตังค์โต” มาสคอตประจำธนาคารไทยเครดิตในครั้งนี้ ได้รับการออกแบบต่อยอดมาจาก “ปลาตะเพียน” สัญลักษณ์อันทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ประจำธนาคาร ซึ่งสะท้อนถึงความขยัน พากเพียร และการนำไปสู่ความมั่งคั่งมั่นคง ผสานเข้ากับแนวคิดการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วยดีไซน์สุดน่ารัก โดดเด่นด้วยบุคลิกที่สดใส อบอุ่น และเป็นมิตร พร้อมสวมหมวกสีส้มเอกลักษณ์และเหรียญเงินแห่งความมั่งคั่ง โดย “น้องตังค์โต” พร้อมทำหน้าที่เป็น ตัวแทนของธนาคารไทยเครดิต ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรอบด้าน ถ่ายทอดข้อมูลทางการเงินได้อย่างชัดเจน ทรงพลัง และน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับภาพลักษณ์มาตรฐานของสถาบันการเงินชั้นนำ ควบคู่ไปกับคาแรกเตอร์ที่เป็นมิตรและเข้าถึงง่าย เพื่อสร้างความผูกพันตัวแทนส่งมอบความรู้และเปลี่ยนเรื่องการเงินให้เป็นเรื่องง่าย เข้าถึงได้จริงสำหรับทุกคน ตอกย้ำความมุ่งมั่นตามปรัชญา “Everyone Matters – ทุกคนคือคนสำคัญ”
ปักหมุดแลนด์มาร์กความสุข! สัมผัสประสบการณ์การเงินอารมณ์ดี ณ เซ็นทรัลเวิลด์
ห้ามพลาด! มาร่วมสัมผัสความน่ารักสดใสของ “น้องตังค์โต” มาสคอตประจำธนาคารไทยเครดิต ก่อนใคร ได้ในงาน ขายหัวเราะ Character Fest Thailand 2026 ระหว่างวันที่ 14 – 17 สิงหาคม 2569 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ