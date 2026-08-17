นักลงทุนไล่ตะลุมบอนหุ้น HANA / สุนันท์ ศรีจันทรา

ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2569 โดยมีกำไรเติบโตก้าวกระโดด จุดชนวนให้นักลงทุนแห่กันไล่ซื้อหุ้นบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ HANA กันฝุ่นตลบ และปลุกให้หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดีดตัวขึ้นอย่างคึกคักยกแผง
HANA ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2569 หลังปิดการซื้อขายหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีกำไรสุทธิ 326.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 838.56% จากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 34.77 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากยอดขายเพิ่มขึ้นและมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ราคาหุ้น HANA ทันทีที่เปิดการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่หนาตาขึ้นกว่าปกติ ก่อนปิดตลาดที่ราคา 48.50 บาท เพิ่มขึ้น 8.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 22.01% มูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 5,459.43 ล้านบาท
การปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงของหุ้น HANA ปลุกให้หุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตัวอื่น ๆ ขยับตามขึ้นมา ไม่ว่าหุ้นบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ที่ปรับตัวขึ้น 7 บาท ปิดที่ 277 บาท หุ้นบริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE ที่ปรับตัวขึ้น 1 บาท ปิดที่ 52.75 บาท และหุ้นบริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CCET ที่เพิ่มขึ้น 0.20 บาท ปิดที่ 0.45 บาท
ในรอบ 12 เดือนก่อนหน้า ราคาหุ้น HANA เคยลงไปต่ำสุดที่ 15.10 บาท ก่อนปรับตัวขึ้นจนปิดที่ 48.50 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดใหม่ในรอบหลายปี ส่วนค่า P/E เรโชขยับขึ้นเป็น 118 เท่า โดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทน 2.52%
บทวิเคราะห์หุ้น HANA ของ 17 โบรกเกอร์ ส่วนใหญ่มีคำแนะนำให้ซื้อ บางส่วนแนะนำให้ถือ และมีเพียงแห่งเดียวแนะนำให้ขาย โดยราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ 17 โบรกเกอร์อยู่ที่ 41.95 บาท ซึ่งบางโบรกเกอร์ตั้งราคาเป้าหมายเพียง 25 บาท แต่บางโบรกเกอร์กำหนดราคาเป้าหมายไว้สูงถึง 54 บาท
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่มีกำไรเติบโตก้าวกระโดด คงทำให้ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์โบรกเกอร์ต่าง ๆ ต้องปรับประมาณการราคาเป้าหมายหุ้น HANA อีกครั้ง
แม้ราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มชะลอความร้อนแรงลงในช่วงนี้ แต่หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยกลับลุกโชนขึ้นมาใหม่ เพราะผลประกอบการของ HANA ได้จุดพลุการเก็งกำไร ทำให้นักลงทุนแห่กันไล่ช้อนหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนฯ กันทั้งแผง ขณะที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ยังมีมุมมองเชิงบวกกับหุ้นกลุ่มนี้
เพราะประเมินว่าความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกยังสูง ทำให้แนวโน้มผลประกอบการของหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนฯ ยังเติบโต และเป็นแรงกระตุ้นให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นต่อไป
ปัญหาเงินเฟ้อและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทย แต่นักลงทุนคลายความกังวลต่อปัญหาเงินเฟ้อของสหรัฐแล้ว แรงกดดันการขึ้นดอกเบี้ยจึงคลายตัวลง หุ้นเทคฯ และหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนฯ จึงเดินหน้าขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะ HANA ที่ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ออกมาสุดสวย
เพียงแต่ราคาที่ร้อนจัดและค่า P/E เรโชที่ทะลุ 100 เท่า อาจเป็นจุดเสี่ยงของนักเก็งกำไรที่แห่เข้าไปตะลุมบอนหุ้น HANA