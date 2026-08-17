MOSHI ครึ่งปีแรกรายได้1,940 ล้านบาท-ปันผล 0.64 บ.

"โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น" ทำรายได้ 956.10 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 161.86 ล้านบาท เติบโตแข็งแกร่ง แม้เผชิญปัจจัยลบและความผันผวนจากสถานการณ์สงครามกดดันภาคธุรกิจ แรงหนุนขยายสาขา บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ บริหาร Product Mix รับความต้องการผู้บริโภค ยืนเป้ารายได้ทั้งปีโต 15-20% เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.64 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 28 ส.ค.นี้ กำหนดจ่าย 11 ก.ย. 69 พร้อมเสริมทัพเปิดตัว 'บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล' เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์เมื่อเร็ว ๆ นี้
นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ MOSHI เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 (เมษายน-มิถุนายน) บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 956.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มค้าปลีก 86% กลุ่มค้าส่ง 11% และช่องทางการจัดจำหน่ายอื่น 3% ส่งผลให้กำไรสุทธิทำได้ 161.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (SSSG) ที่ 4.0% รวมถึงการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการขยายสาขาใหม่เพิ่มขึ้นอีก 11 สาขา อาทิ Robinson แม่สอด, TOP PLAZA PHON จ.ขอนแก่น, Chann 24 จ.ระยอง, ตลาดต้นสน จ.มหาสารคาม, BIGC จ.สมุทรสงคราม, Robinson จ.สุรินทร์ เป็นต้น ครอบคลุมทำเลศักยภาพทั่วประเทศ
ด้านกลยุทธ์สินค้าและการตลาด บริษัทฯ ทยอยเปิดตัวสินค้าใหม่หลายพันรายการรองรับเทศกาลสงกรานต์และช่วง Back to School ซึ่งเป็นช่วงโดดเด่นของไตรมาส นำโดยกลุ่มสินค้าตามฤดูกาล เช่น ปืนฉีดน้ำ กางเกงลายช้าง กลุ่มเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน และของใช้ในบ้าน รวมถึงคอลเลกชันลิขสิทธิ์ใหม่ที่หลากหลายจาก Disney, Sanrio, Kakao Friends และ Powerpuff girls พร้อมคอลเลกชัน Snappy Dino ออกแบบโดย In-house Design Team และ Moompa ผลงานศิลปินไทย (Thai Artists) ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จัดแคมเปญ “Back to School”
เต็มรูปแบบทั้งหน้าร้านและออนไลน์ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ลูกค้าร่วมสร้างคอนเทนต์รีวิวผ่านโซเชียลมีเดีย และเปิดตัว 'คุณปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์' และ 'คุณภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน' ในฐานะ “Friend of Moshi Moshi” คู่แรกของแบรนด์ เพื่อโปรโมทกลุ่มสินค้าเครื่องเขียนและเจาะกลุ่มลูกค้าวัยเรียน-วัยรุ่นโดยเฉพาะ สะท้อนกลยุทธ์การตลาดแบบผสมผสานที่ผนึกกำลังทั้งสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการขาย สื่อดิจิทัล และ Friend of Brand เข้าด้วยกัน เพื่อกระตุ้นยอดขายระยะสั้น พร้อมสร้างการรับรู้แบรนด์และความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาว
จากปัจจัยบวกดังกล่าว ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดครึ่งแรกของปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,947.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.1% YoY ที่มีรายได้รวม 1,663.10 ล้านบาท และทำกำไรสุทธิได้ 352.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.5% YoY ที่มีกำไรสุทธิ 290.42 ล้านบาท พร้อมอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ขยับขึ้นจาก 17.5% เป็น 18.1% สะท้อนประสิทธิภาพการทำกำไรที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.64 บาทต่อหุ้น สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 28 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2569 ตอกย้ำความมั่นใจในศักยภาพการเติบโตและผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MOSHI กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ภาคการท่องเที่ยว และการส่งออก ในเดือนมิถุนายน รับอานิสงส์จากมาตรการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” ร่วมกับโครงการประชารัฐ ที่สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 43,200 ล้านบาท ส่งผลบวกต่อบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโดยรวม
สำหรับเป้าหมายปี 2569 บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ที่ 15-20% และรักษา SSSG ไว้ที่ 3-5% โดยมุ่งยกระดับ Brand Equity ผ่านการทำการตลาดครบทุกช่องทาง เพื่อสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่ชัดเจนและขยายฐานลูกค้าสู่ตลาด Mass Market มากขึ้น ล่าสุดได้เปิดตัว “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” ศิลปินและนักแสดงแถวหน้าของไทยที่มีเอกลักษณ์สดใส อบอุ่น เข้าถึงคนทุกช่วงวัย เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ Moshi Moshi อย่างเป็นทางการ พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมพิเศษให้ลูกค้าลุ้นรับสิทธิ์เป็น Lucky Fan รวมถึงเปิดตัวคอลเลกชันและแคมเปญพิเศษเพื่อสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงรุกขยายสาขาบนทำเลศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง โดยทยอยเปิดสาขาใหม่ตามแผนที่ได้ตั้งเป้าไว้จำนวน 35 สาขาภายในปี 2569 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสาขาแบบ Standalone อย่างน้อย 5 สาขา เพื่อเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ที่มีศักยภาพนอกเหนือจากศูนย์การค้า ส่งผลให้ปัจจุบัน MOSHI มีสาขาค้าปลีกและค้าส่งที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 217สาขา (ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2569) ครอบคลุมพื้นที่ 70 จังหวัดทั่วประเทศไทย แบ่งเป็น ร้านค้าปลีกแบรนด์ Moshi Moshi จำนวน 215 สาขา โดยเป็น รูปแบบ Standalone จำนวน 17 สาขา, ร้านค้าส่งแบรนด์ Moshi Moshi จำนวน 2 สาขา และ ร้าน Garlic 4 สาขา, ร้านค้าส่ง Giant 1 สาขา และร้านค้าส่ง The OK Station 1