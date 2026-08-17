PRTR ครึ่งปีแรกรายได้ทะลุ 3.8 พันลบ. เคาะปันผล 0.10 บาท

" พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป"ไตรมาส 2 มีรายได้รวม 1,953.6 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่อง รับธุรกิจ Outsourcing ขยายตัว ดันพนักงาน Outsource ภายใต้การบริหารแตะ 19,746 คน และเดินหน้าสู่เป้าหมาย 21,500 คนภายในปีนี้ ขณะที่ธุรกิจมาร์จิ้นสูงเดินหน้าเติบโต ธุรกิจฝึกอบรม The Blacksmith รายได้ครึ่งปีแรกพุ่ง 71.9% และแพลตฟอร์ม Pinno เติบโต 8.2% รับเทรนด์องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารต้นทุน และขับเคลื่อน HR Digital Transformation หนุนครึ่งปีแรกกวาดรายได้รวม 3,827.2 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 338.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2% พร้อมเคาะปันผลระหว่างกาล 0.10 บาทต่อหุ้น เดินหน้าเร่งเครื่องเติบโตต่อในครึ่งปีหลัง
นางสาวริศรา เจริญพาณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PRTR เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 บริษัทมีรายได้รวม 1,953.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และ 4.3% จากไตรมาสก่อน (QoQ) มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 46.0 ล้านบาท โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากธุรกิจบริหารและจัดจ้างพนักงาน (Outsourcing Services) ที่กลับมาขยายตัว จากการรับรู้รายได้ของสัญญาลูกค้าใหม่
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้รวม 3,827.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรขั้นต้น 338.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2% และรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่ 8.8% ส่วนกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 101.0 ล้านบาท ลดลง 10.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากธุรกิจสรรหาบุคลากร (Recruitment Services) ที่ชะลอตัวตามภาวะตลาดแรงงาน ขณะที่ธุรกิจอัตรากำไรสูงอย่าง The Blacksmith และ Pinno ยังคงเติบโต และมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการสนับสนุนโครงสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มในระยะถัดไป
ธุรกิจบริหารและจัดจ้างพนักงาน (Outsourcing Services) ซึ่งเป็นฐานรายได้หลักของ PRTR ยังคงมีทิศทางแข็งแกร่ง โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 มีพนักงาน Outsource ภายใต้การบริหาร 19,746 คน เพิ่มขึ้นเกือบ 900 คนจากไตรมาสก่อน และเดินหน้าสู่เป้าหมาย 21,500 คนภายในปี 2569 สะท้อนการขยายฐานงานและความต้องการบริหารกำลังคนของภาคธุรกิจ โดยกลุ่ม Consumer Electronics ยังคงเป็นฐานรายได้หลัก ขณะที่ Wholesale / Retail & Fashion เติบโต 54% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามด้วย E-Commerce & IT เพิ่มขึ้น 18% และ Oil & Gas / Energy เพิ่มขึ้น 14% สะท้อนฐานลูกค้าที่กระจายในหลากหลายอุตสาหกรรม ช่วยลดการพึ่งพากลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และตอกย้ำสถานะ PRTR หนึ่งในผู้ให้บริการ Outsourcing ชั้นนำของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ในส่วนของบริษัท บิซรีซอร์ส จำกัด (Biz Resource) ซึ่งกลุ่ม PRTR เข้าทำ M&A ในปี 2025 และให้บริการจัดจ้างแม่บ้านและพนักงานขับรถผู้บริหาร ได้รีแบรนด์เป็น “PRTR Plus” เพื่อสะท้อนการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและต่อยอดบริการให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีแม่บ้านราว 325 คน และพนักงานขับรถราว 350 คน PRTR Plus คาดว่าปีนี้จะเติบโต 40% โดยมีแรงหนุนหลักจากการ Cross-selling ไปยังฐานลูกค้าเดิมของ PRTR และเริ่มมีโครงการขนาดใหญ่จากการแนะนำลูกค้าในเครือเข้ามาแล้ว ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร (OPEX) ผู้บริหารคาดว่า จะเริ่มทรงตัวตั้งแต่ไตรมาส 3/2569 เป็นต้นไป หลังรับรู้ค่าใช้จ่าย จากการควบรวมมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา
ด้านธุรกิจสรรหาบุคลากร (Recruitment Services) มีสัดส่วน 2.6% ของรายได้จากการให้บริการในช่วงครึ่งปีแรก ด้วยฐานข้อมูลผู้สมัครกว่า 700,000 คน และทีม Recruiter กว่า 150 คน ครอบคลุมการสรรหาบุคลากรทุกระดับ แม้รายได้ชะลอตัวจากการเลื่อนการตัดสินใจจ้างงานของลูกค้าองค์กรในบางอุตสาหกรรม แต่จำนวนการสรรหางานในช่วง 6 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 24.7% เป็น 1,468 อัตรา โดยตำแหน่งระดับ Junior เพิ่มขึ้น 34.0% สะท้อนว่าความต้องการแรงงานยังมีอยู่ บริษัทจึงเดินหน้ายกระดับศักยภาพทีม Recruiter ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจับคู่ผู้สมัคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมรองรับการฟื้นตัวของตลาด Recruitment
สำหรับธุรกิจที่สนับสนุนอัตรากำไรของกลุ่ม ยังคงเติบโตโดดเด่น โดยธุรกิจฝึกอบรมภายใต้แบรนด์ The Blacksmith มีรายได้งวด 6 เดือนแรก 22.0 ล้านบาท เติบโต 71.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตรากำไรขั้นต้น 54.6% จากความต้องการฝึกอบรมแบบ On-site ของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ รวมถึงหลักสูตรเฉพาะทาง (Customized & Industry-Specific Programs) สอดรับกับแนวโน้ม Upskill และ Reskill เพื่อรองรับ Digital Transformation และ AI ส่วนแพลตฟอร์ม HR Tech Pinno มีรายได้ครึ่งปีแรก 21.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2% และเฉพาะไตรมาส 2 มีรายได้ 11.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมฐานผู้ใช้งานในระบบ 55,241 ราย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 สะท้อนโอกาสจาก HR Digital Transformation โดยบริษัทมองว่า Pinno จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในระยะกลาง ทั้งการเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) และสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรของกลุ่ม
สำหรับแนวโน้มไตรมาส 3/2569 ผู้บริหารมองว่ามีแนวโน้มฟื้นตัว โดยธุรกิจ Recruitment จะเริ่มรับรู้รายได้จากพนักงานในโครงการขนาดใหญ่ที่ยังไม่เริ่มงาน (Non-start) ในไตรมาส 2 และมีกำหนดเริ่มงานในไตรมาส 3 สะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจสรรหาพนักงาน
ด้าน Outsourcing มีโอกาสเพิ่มจำนวนพนักงานอีกราว 500–570 คนใน Q3/2569 โดยเป็นกลุ่มพนักงานขับรถและพนักงานฝ่ายผลิต (Worker) ขณะที่ The Blacksmith เริ่มทำกำไรและมี Backlog ณ สิ้นไตรมาส 2 ราว 14 ล้านบาท รอรับรู้ในครึ่งปีหลัง ส่วน Pinno คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนหรือเริ่มเห็นกำไรในไตรมาส 3 จากการนำ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ด้านฐานะการเงิน PRTR ยังคงแข็งแกร่ง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 มีสินทรัพย์รวม 2,389.7 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,643.8 ล้านบาท และอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.86 เท่า สะท้อนความพร้อมทางการเงินในการรองรับการเติบโตในระยะต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 21 สิงหาคม 2569 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 24 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 3 กันยายน 2569 สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
นางสาวริศรา กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในช่วงครึ่งปีหลัง PRTR จะมุ่งเร่งการเติบโตของธุรกิจ Outsourcing พร้อมต่อยอด Synergy จาก PRTR Plus ผ่านการ Cross-selling ฐานลูกค้า ควบคู่กับการขยาย The Blacksmith และ Pinno เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) และสร้างโครงสร้างรายได้ที่หลากหลายมากขึ้น เราคาดว่าธุรกิจ Recruitment จะฟื้นตัวในไตรมาส 3 ขณะที่ Outsourcing มีสัญญาณการเติบโตของพนักงาน outsource ตามเป้าหมาย ส่งผลให้กำไรสุทธิมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก เรามองว่าแนวโน้มองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมต้นทุน และสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารกำลังคน จะเป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจ HR Solutions ด้วยฐานลูกค้าที่หลากหลายและบริการที่ครบวงจร PRTR มีความพร้อมในการต่อยอดโอกาสและสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว”