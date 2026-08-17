RBF กำไรไตรมาส 2/69 พุ่งแรง 66% แตะ 161 ล้านบาท

RBF ผลงานไตรมาส 2/69 กำไรสุทธิ 160.61ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.84% จากยอดขายตลาดต่างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง และได้รับแรงส่งจากธุรกิจกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่น รส และสีผสมอาหาร ส่งผลให้ครึ่งปีแรกทำกำไรสุทธิรวม 297.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.67% ตอกย้ำศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง
นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิ 160.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.84% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนรายได้จากการขายและให้บริการอยู่ที่ 1,097.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.15% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
โดยมีแรงหนุนหลักจากยอดขายในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 45.89 ล้านบาท หรือ 19.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงการรุกตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส ตลอดจนวัตถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหารในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการขับเคลื่อนเชิงรุกด้านการขายและการตลาดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
เมื่อแบ่งออกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่ายอดขายกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่น รส และสีผสมอาหารเพิ่มขึ้น 36.86 ล้านบาท หรือ 10.87% ขณะที่กลุ่มแป้งและซอสปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.60 ล้านบาท หรือ 3.55% ส่วนกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม มียอดขายเพิ่มขึ้น 57.42 ล้านบาท หรือ 6.77% สะท้อนถึงความต้องการในภาคการผลิตที่แข็งแกร่ง
ขณะที่ยอดขายในประเทศลดลง 12.42 ล้านบาท หรือลดลง 1.49% โดยมีปัจจัยหลักจากลูกค้ากิจการค้าปลีกขนาดใหญ่ในกลุ่มแป้งและซอส ซึ่งปรับลดลง 23.94 ล้านบาท เนื่องจากกำลังซื้อผู้บริโภคชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ
ด้านกำไรสุทธิไตรมาส 2/2569 บริษัทมีกำไรสุทธิ 160.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.84% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีแรงหนุนจากรายได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ปรับตัวลดลง 11.54 ล้านบาท จากสิทธิยกเว้นภาษีในกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่งกลิ่นและรส ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4/2568 ได้ส่งผลให้ผลประกอบการไตรมาส 2/2569 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนของปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 2,182.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายตลาดต่างประเทศที่เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส รวมถึงวัตถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหาร อีกทั้งการดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกด้านการขายและการตลาดของบริษัทย่อยในต่างประเทศช่วยเสริมการเติบโต ขณะที่รายได้ในประเทศปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากกำลังซื้อผู้บริโภคที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยเหล่านี้สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการขยายตลาดและรักษาการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนกำไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรก บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 297.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.67% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายตลาดต่างประเทศที่เติบโตต่อเนื่องและการดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกด้านการขายและการตลาด รวมถึงสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ช่วยเสริมศักยภาพการทำกำไร ตอกย้ำศักยภาพของบริษัทในการบริหารจัดการและการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ