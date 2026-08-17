SMT ขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม “STARS GROW GREEN”

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMT ผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สัญชาติไทย เดินหน้าส่งเสริมการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Engineering Tomorrow Sustainably ผ่านกิจกรรม “STARS GROW GREEN” โดยนำคณะผู้บริหารและพนักงานกว่า 100 คน ร่วมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน & ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศชายฝั่ง
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูป่าชายเลน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ทั้งในด้านการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและสังคม
การดำเนินกิจกรรม “STARS GROW GREEN” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว