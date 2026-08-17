SSP คว้า 100 คะแนนเต็ม AGM Checklist ปี 2569

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP คว้าคะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็ม ระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง (Excellent) จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2569 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานเครือข่าย ความสำเร็จในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ผ่านความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงการจัดกระบวนการประชุมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ SSP ยังคงเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำด้านพลังงานสีเขียวชั้นนำในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป