เรียนรู้วิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อการวางแผนการเงิน

สำหรับคนทำงานประจำและมนุษย์เงินเดือน การบริหารบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนให้มีความคล่องตัวถือเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจอย่างมาก และเมื่อมีความจำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนสำรอง ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอกู้เงิน 10,000 บาท เพื่อสำรองจ่ายค่าซ่อมแซมสิ่งของ หรือต้องการหาเงินด่วน 20,000 บาท เพื่อจัดการค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครอบครัว การมีความรู้เรื่องวิธีคิดดอกเบี้ยอย่างถูกต้อง ถือเป็นทักษะพื้นฐานทางการเงินที่จะช่วยให้คุณวางแผนสัดส่วนยอดการชำระคืนได้อย่างปลอดภัย แม่นยำ และไม่สร้างภาระให้แก่บัญชีคลังส่วนตัวในอนาคต
ประเภทของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ควรรู้
ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ระบบคลังที่ถูกกฎหมายนั้น โครงสร้างดอกเบี้ยที่คุณต้องเจอจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ซึ่งมีลักษณะการคำนวณและส่งผลต่อยอดเงินรวมที่คุณต้องจ่ายคืนแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนี้
1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รูปแบบคงที่ หรือ Flat Rate
อัตราดอกเบี้ยคงที่ คือ ระบบที่คิดยอดดอกเบี้ยจากเงินต้นก้อนแรกสุดที่คุณขอกู้ยืมมาตั้งแต่วันแรก แล้วนำมาเฉลี่ยเป็นยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดเท่ากันตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าคุณจะทยอยจ่ายเงินคืนไปจนเหลือเงินต้นน้อยลงเท่าใดก็ตาม ยอดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนก็จะไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความแน่นอนในการจัดยอดบัญชีรายเดือน
2. อัตราดอกเบี้ยรูปแบบลดต้นลดดอก หรือ Effective Rate
อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก คือ ระบบการคำนวณที่คิดยอดดอกเบี้ยจากเงินต้นส่วนที่เหลืออยู่จริงในแต่ละงวดเป็นหลัก ยิ่งคุณส่งค่างวดคืนกลับมาและสามารถลดจำนวนยอดเงินต้นลงได้เร็วเท่าไหร่ สัดส่วนของดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในงวดถัดไปก็จะลดลงตามไปด้วย ซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างส่วนใหญ่ที่ใช้ในสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลในระบบคลัง
เจาะลึกสูตรและวิธีคิดดอกเบี้ยแต่ละประเภทอย่างละเอียด
เพื่อให้คนทำงานสามารถเปรียบเทียบข้อเสนอและวางแผนรับวงเงินได้อย่างปลอดภัย การเรียนรู้วิธีคำนวณยอดเงินด้วยตนเองจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของต้นทุนที่แท้จริงได้อย่างโปร่งใส
สูตรคำนวณและวิธีคิดดอกเบี้ยคงที่สำหรับจัดการค่าใช้จ่าย
วิธีคิดดอกเบี้ย รูปแบบคงที่นี้มีสูตรที่เข้าใจง่าย คือ [เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลา (ปี) = ดอกเบี้ยทั้งหมด] ตัวอย่างเช่น หากพนักงานประจำต้องการ กู้เงิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี ยอดดอกเบี้ยรวมจะเท่ากับ 1,500 บาท เมื่อรวมเงินต้นแล้วต้องจ่ายคืน 11,500 บาท หรือผ่อนงวดละประมาณ 958 บาท
สูตรคำนวณและวิธีคิดดอกเบี้ยลดต้นลดดอกสำหรับคนผ่อนชำระ
สำหรับ วิธีคิดดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก จะคำนวณตามจำนวนวันจริงในงวดนั้น ๆ คือ [(เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันในงวดนั้น) ÷ 365 = ดอกเบี้ยในงวดนั้น] ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการ กู้เงิน 10,000 บาท ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ในงวดแรก (31 วัน) ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 127.39 บาท เมื่อคุณส่งเงินค่างวดเข้ามา ยอดเงินที่เหลือหลังจากหักดอกเบี้ยแล้วจะไปลดเงินต้นโดยตรง
ความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
การเปรียบเทียบโครงสร้างดอกเบี้ยทั้งสองประเภทอย่างชัดเจนจะช่วยให้คุณเลือกเงื่อนไขที่เหมาะสมกับตนเองได้ง่ายขึ้น
● ฐานเงินต้น: ดอกเบี้ยคงที่คิดจากยอดเงินต้นก้อนแรกเสมอ ส่วนลดต้นลดดอกคิดจากเงินต้นคงเหลือจริงที่ลดลงในแต่ละเดือน
● โอกาสในการประหยัด: ดอกเบี้ยลดต้นลดดอกเปิดโอกาสให้ผู้กู้สามารถจ่ายชำระเกินขั้นต่ำเพื่อลดต้นลดดอกได้ แต่ดอกเบี้ยคงที่ต่อให้จ่ายเกินดอกเบี้ยรวมก็จะไม่ลดลง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากพรอมิสได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า “คนทำงานประจำควรทำความเข้าใจกลไกนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนสมัครสัญญา เพราะระบบลดต้นลดดอกจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้กู้ที่จ่ายชำระเกินขั้นต่ำสามารถปิดยอดหนี้ได้เร็วขึ้น การปรึกษาและเลือกรับข้อมูลที่โปร่งใสกับสถาบันการเงินในระบบ จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานออฟฟิศควบคุมรายจ่ายได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด”
สรุปการสร้างวินัยทางการเงินเพื่อการจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน
รากฐานที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินของคนทำงานประจำ คือการเรียนรู้กลไกของระบบคลังและวินัยในการวางแผนรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน การเข้าถึงสินเชื่อในระบบอย่างเข้าใจจะช่วยปกป้องคุณจากภัยหนี้นอกระบบ และเมื่อคุณได้รับวงเงินมาแล้ว การส่งมอบคืนค่างวดอย่างตรงเวลาและสม่ำเสมอ จะช่วยรักษาสุขภาพทางการเงินและประวัติเครดิตบูโรของคุณให้ดีอยู่เสมอในระยะยาว
คำถามที่พบบ่อย
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกมีหลักการคำนวณที่ยุ่งยากไหม
แม้ว่าสูตรการคำนวณตามวันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ แต่ในทางปฏิบัติสถาบันการเงินที่ให้บริการภายใต้กฎหมายจะมีระบบช่วยคำนวณและแสดงยอดสัดส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยให้ผู้กู้ตรวจสอบได้อย่างสะดวกและโปร่งใสผ่านใบแจ้งยอดบัญชีอยู่แล้ว
หากชำระยอดเกินในแต่ละงวดดอกเบี้ยรวมจะมีการลดลงหรือไม่
สำหรับระบบลดต้นลดดอก หากคุณชำระยอดเงินสดเข้ามามากกว่ายอดขั้นต่ำที่กำหนด เงินส่วนเกินทั้งหมดจะถูกนำไปหักลดเงินต้นโดยตรง ส่งผลให้ยอดต้นคงเหลือน้อยลง ยอดดอกเบี้ยรวมที่คุณต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาจึงปรับลดลงด้วย
พนักงานประจำจะเช็กยอดดอกเบี้ยรวมตลอดสัญญาได้อย่างไร
มนุษย์เงินเดือนสามารถตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดได้จากตารางการผ่อนชำระหนี้ที่แนบมาพร้อมกับสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งจะแสดงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและสรุปยอดเงินรวมที่ต้องชำระตลอดสัญญาไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้คุณเปรียบเทียบก่อนลงนาม
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
ดอกเบี้ย 15% - 25% ต่อปี
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ศึกษาเพิ่มเติม promise.co.th