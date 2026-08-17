TU ITC TFMคว้า 100 คะแนนเต็ม จากการประเมิน AGM Checklistปี2569

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU) บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC) และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TFM) ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน และการจัดอันดับในระดับ “ดีเยี่ยม” (Excellent) หรือระดับ 5 เหรียญ จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ประจำปี 2569 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ทั้งนี้ การที่ทั้งสามบริษัทจดทะเบียนได้รับคะแนนเต็มในการประเมินครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนในการคุ้มครองและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวของตลาดทุนไทย
สำหรับ ผลการประเมินดังกล่าวต่อยอดจากความสำเร็จด้านการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท โดยในปี 2568 ไทยยูเนี่ยนได้รับ 100 คะแนนเต็มจาก AGM Checklist เช่นเดียวกัน รวมทั้งได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs จากการประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ความโปร่งใส การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นรากฐานสำคัญที่สนับสนุนความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม Top 1% ของโลกในรายงาน S&P Global Sustainability Yearbook 2026 และยังคงมุ่งขับเคลื่อนความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® 2030
การที่ทั้งสามบริษัทจดทะเบียนได้รับคะแนนเต็มในการประเมินครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนในการคุ้มครองและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวของตลาดทุนไทย