SELIC กำไรโตพุ่ง 119.6% อานิสงส์High Value-added

“ ซีลิค คอร์พ ” ประกาศงบไตรมาส 2/2569 ทำกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่แตะ 64.48 ล้านบาท โตโดดเด่น 119.6% จากทุกกลุ่มธุรกิจฟื้นตัว มีรายได้รวมอยู่ที่ 564.24 ลบ. เพิ่มขึ้น 13.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของธุรกิจฉลากที่มีกาวในตัว (Self-adhesive Labels) ธุรกิจกาวอุตสาหกรรมและธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทุกกลุ่มธุรกิจสามารถสร้างการเติบโตของกำไรได้อย่างแข็งแกร่งสวนทางสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ตอกย้ำความสำเร็จจากการบริหารต้นทุน และการปรับโครงสร้างการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาขีดความสามารถในการทำกำไร
นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ รองประธานกรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนากาวอุตสาหกรรมที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม (Specialty and High Performance Adhesive) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทในงวดไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 564.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน
ขณะที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 211.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.7% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับ 37.5%, EBITDA แตะ 144.29 ล้านบาท โต 85.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 64.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจ
“ผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ที่ผ่านมา ออกมาเป็นที่น่าพอใจทั้งรายได้และกำไร โดยปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมถึงการบริหารราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนและภาวะตลาด ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับอัตรากำไรได้อย่างต่อเนื่อง แม้ยังเผชิญกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนวัตถุดิบ โดยมีสัดส่วนรายได้จาก 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ ธุรกิจสติ๊กเกอร์ 36% ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 39% และธุรกิจกาวอุตสาหกรรม 25% โดยสัดส่วนการขายและบริการในประเทศ 74% และตลาดต่างประเทศ 26%” นายณรงค์ กล่าว
สำหรับผลประกอบการของบริษัทในงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,093.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของธุรกิจฉลากที่มีกาวในตัว (Self-adhesive Labels) ธุรกิจกาวอุตสาหกรรมและธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 120.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
สำหรับแนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2569 บริษัทฯ คาดว่ายังมีการเติบโตที่ดีต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกที่ผ่านมา แม้ว่าเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ อัตราเงินเฟ้อ ความผันผวนของราคาพลังงาน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก อย่างไรก็ตาม SELIC ยังคงมุ่งเน้นการรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตของรายได้และความสามารถในการทำกำไร ผ่านการขยายฐานสินค้าเฉพาะทาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
“บริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาระดับรายได้ของทุกกลุ่มธุรกิจควบคู่ไปกับการขยายโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ โดยในกลุ่มธุรกิจกาวอุตสาหกรรมและธุรกิจสติ๊กเกอร์ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้งานต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก รวมถึงมุ่งขยายตลาดไปยังประเทศที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตและมีความต้องการใช้สินค้าอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง” นายณรงค์ กล่าว