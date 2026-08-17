ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน “AI for Investors: ติดอาวุธนักลงทุนด้วย AI”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักลงทุนประเทศไทย ร่วมจัดโครงการ “AI for Investors: ติดอาวุธนักลงทุนด้วย AI” ส่งเสริมทักษะผู้ลงทุนไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยี AI ตั้งแต่พื้นฐานสู่การวิเคราะห์และบริหารพอร์ตการลงทุนได้จริง โดยมี สรวิศ ไกรฤกษ์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทิวา ชินธาดาพงศ์ นายกสมาคมนักลงทุนประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมฯ ร่วมเปิดงาน รวมถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ร่วมให้ข้อมูลความรู้ในสัมมนาเปิดตัวโครงการ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2569 มีผู้ร่วมงานคับคั่งกว่า 700 คน สะท้อนความมุ่งมั่นในการส่งเสริมผู้ลงทุนให้สามารถนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
“AI for Investors: ติดอาวุธนักลงทุนด้วย AI” เป็นคอร์สออนไลน์ที่สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และนักลงทุนระดับแนวหน้า ผู้ลงทุนสามารถเรียนรู้ได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น. ระหว่างวันที่ 3 ก.ย.-29 ต.ค. 2569 ทาง YouTube “SET Thailand” และ “สมาคมนักลงทุนประเทศไทย” เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย