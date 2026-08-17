BKGI เปิดงบ 6 เดือนแรกกำไรโตลุยให้บริการ Oncology -แพลตฟอร์มตรวจพันธุกรรม

'แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น" โชว์ผลงานดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2569 สุดแกร่ง! กำไรแตะ 62.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.65 ล้านบาท และ มีรายได้รวม 309.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157.02 ล้านบาท จากบริการตรวจคัดกรอง และรายได้จากการจำหน่ายแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น ฟากซีอีโอระบุ แนวโน้มครึ่งปีหลังสัญญาณการเติบโตดี ความต้องการจัดตั้งห้องปฏิบัติการจีโนมิกส์สูง ลุยต่อยอดธุรกิจสู่การเป็น Total Solution เน้นขยายแพลตฟอร์มเครื่องตรวจ และโซลูชันห้องปฏิบัติการ สนับสนุนรายได้ปี 2569 เติบโตเข้าเป้าระดับ 20–30%
ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2569 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569) มีกำไรสุทธิ 62.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 400% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 12.40 ล้านบาท และ มีรายได้รวม 309.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 103% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 152.37 ล้านบาท
ขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิ 30.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 618% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 4.29 ล้านบาท และ มีรายได้รวม 156.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 119% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 71.37 ล้านบาท
ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลดำเนินงานเติบโตเพิ่มขึ้น มาจากรายได้หลักด้านบริการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ (NIPT) ควบคู่กับการขยายรายได้จากการจำหน่ายแพลตฟอร์มและระบบตรวจวิเคราะห์ได้อีกหลายโครงการ
สำหรับแนวโน้มครึ่งหลังปี 2569 บริษัทฯ คาดว่าจะเห็นการเติบโตจากการขยายธุรกิจด้านตรวจวิเคราะห์มะเร็ง Oncology และการจำหน่ายแพลตฟอร์มตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม หลังจากตลาดเริ่มมีความต้องการจัดตั้งห้องปฏิบัติการจีโนมิกส์ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการแพทย์จีโนมิกส์ รวมถึงโครงการวิจัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ Genomics ของประเทศไทย ส่งผลให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความสนใจที่จะลงทุนมากขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อบริษัทฯ ในการขยายฐานธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพการให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
นอกจากนี้ BKGI ยังเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดสู่การให้บริการเชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยบริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้าน Genomics แบบ Total Solution มากกว่าการเป็นเพียงผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริษัทฯ ได้นำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ การแปลผล การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำ และลดระยะเวลาการรายงานผลได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงนำมาใช้ในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
นายกิตติคุณ รอดรังนก ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI) กล่าวว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดตัวโปรเจคใหม่ในครึ่งปีหลัง เป็นโครงการซึ่งใช้เงินลงทุนที่ไม่สูง แต่มีศักยภาพสร้างรายได้ในระดับสูง สร้างผลตอบแทนได้อย่างคุ้มค่า สำหรับสัดส่วนรายได้ในปัจจุบันประมาณ 55% มาจากการจำหน่ายสินค้าและแพลตฟอร์ม และ 45% จากธุรกิจบริการ พร้อมเป้ารายได้ปี 2569 เติบโตที่ระดับ 20-30% สะท้อนความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง
ด้วยศักยภาพและความพร้อมของบริษัทฯ ทั้งด้านเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนทีมผู้บริหารที่มีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี Genomics เป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงมีความพร้อมในการสนับสนุนลูกค้าได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนและจัดตั้งแพลตฟอร์ม การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ไปจนถึงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้งานและพัฒนาศักยภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้การแข่งขันในตลาดจะเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ยังคงมั่นใจในศักยภาพในการดูแลและสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีและการตรวจวิเคราะห์รูปแบบใหม่ซึ่งต้องมีบุคลากรและองค์ความรู้ถือซึ่งปัจจัยสำคัญ บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคนิคของทีมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และเสริมศักยภาพ ให้ลูกค้าสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างมั่นใจ พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และต่อยอดการให้บริการได้อย่างยั่งยืน