ธุรกิจอาหารหนุน AQUA โตแกร่ง Q2/69

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2569 มีรายได้รวม 407.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.35 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 11.47 ล้านบาท ขณะที่งวด 6 เดือนแรกของปี 2569 มีรายได้รวม 824.99 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 50.86 ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ด้วยรายได้ 319.49 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.44 ของรายได้รวม จากการรับรู้ผลประกอบการเต็มไตรมาสภายหลังการเข้าลงทุนในปี 2568 โดยมีกำไรขั้นต้น 34.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 10.7 สะท้อนประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น
ด้านกลุ่มธุรกิจสถานบำบัดและฟื้นฟูซึ่งเริ่มดำเนินธุรกิจในครึ่งหลังของปี 2568 เริ่มรับรู้รายได้แล้ว 13.04 ล้านบาทในไตรมาสนี้ และ 25.16 ล้านบาทในงวด 6 เดือน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 25.7 พร้อมอัตราการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับ
ปัจจุบัน AQUA ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายหมวด ครอบคลุมธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งประกอบไปด้วยแบรนด์ซานตา เฟ่ สเต๊ก ร้านส้มตำเจ๊แดง ร้านยามะจัง ร้านท็อป ซีเคร็ต ราเม็ง และท็อป ซีเคร็ต คาเฟ่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ ธุรกิจสถานบำบัดและฟื้นฟู รวมถึงเงินลงทุนในบริษัทร่วมอีก 3 แห่ง ได้แก่ EP, PEER และ TPL
สำหรับแผนงานระยะถัดไป กลุ่มธุรกิจร้านอาหารอยู่ระหว่างปรับปรุงหน้าร้านและพัฒนาเมนูใหม่เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า โดยจะทยอยดำเนินการตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2569 ควบคู่กับการวางรูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีแผนเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในปี 2570