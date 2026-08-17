เคทีซีชี้ความคุ้มค่าของบัตรเครดิตมีมากกว่าโปรโมชั่น ชูแต้มต่อความอุ่นใจทางการเงิน

ในโลกที่ธุรกรรมเกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ความคุ้มค่าของบัตรเครดิตอาจไม่ได้อยู่ที่คะแนนหรือส่วนลดเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ว่าเมื่อเกิดเรื่องไม่คาดคิด มีใครพร้อมรับฟัง มีระบบช่วยเฝ้าระวัง และมีความคุ้มครองอะไรอยู่เบื้องหลัง
ไม่มีใครสมัครบัตรเครดิตเพื่อใช้ในวันที่บัตรหาย ไม่มีใครซื้อตั๋วเครื่องบินโดยคิดว่าจะเกิดเหตุไม่คาดคิดระหว่างการเดินทาง และคงไม่มีใครอยากโทรหาคอลเซ็นเตอร์กลางดึก เพราะพบรายการใช้จ่ายที่ไม่คุ้นเคยแต่ถ้าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจริง คำถามแรกที่ผู้ถือบัตรนึกถึงคงไม่ใช่เหลือกี่คะแนนหรือได้ส่วนลดเท่าไร แต่คือ “ต้องทำอย่างไรต่อ และมีใครช่วยเราได้บ้าง” ยิ่งในช่วงที่ค่าครองชีพทำให้ผู้บริโภคคิดมากขึ้นกับเงินทุกบาท ความคุ้มค่าของบัตรเครดิตจึงไม่ได้วัดจากคะแนนสะสม เครดิตเงินคืน หรือโปรโมชั่นเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงความสามารถในการช่วยลดความเสี่ยง ลดความกังวล และสร้างความมั่นใจเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิด
“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)มองว่า ในวันที่เทคโนโลยีทำให้บริการทางการเงินเร็วและสะดวกขึ้น แต่สิ่งที่ยังคงมีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ “คน” ที่พร้อมรับฟัง เข้าใจ และช่วยหาทางออกในวันที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด
ยิ่งโลกเป็นดิจิทัล “เสียงของคน” ยิ่งมีความหมาย
ปัจจุบันผู้บริโภคสามารถเปิดบัตร ตรวจสอบรายการใช้จ่าย หรือจัดการบริการทางการเงินต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ภายในไม่กี่นาที เทคโนโลยีช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น แต่ความสะดวกและความอุ่นใจอาจไม่ใช่เรื่องเดียวกัน หากบัตรหายระหว่างเดินทาง ใช้งานบัตรในต่างประเทศไม่ได้ หรือพบรายการใช้จ่ายที่ไม่แน่ใจว่าเป็นของตนเองหรือไม่ สิ่งที่ผู้ถือบัตรต้องการ อาจไม่ใช่เมนูเพิ่มเติมในแอปพลิเคชัน หากคือคนที่พร้อมรับฟัง เข้าใจสถานการณ์ และช่วยให้ปัญหาที่ดูหนักในนาทีนั้นคลี่คลายได้เร็วที่สุด
นี่คือเหตุผลที่เคทีซียังคงให้ความสำคัญกับ Human Touch ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยี ผ่านบริการ KTC PHONE ที่พร้อมดูแลสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การให้ข้อมูล ตรวจสอบรายการใช้จ่าย อายัดบัตร ไปจนถึงการประสานงานและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
เบื้องหลังการให้บริการจึงเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคนและเทคโนโลยี เทคโนโลยีช่วยให้เข้าถึงข้อมูลและตอบสนองได้รวดเร็ว ขณะที่คนช่วยรับฟัง อธิบายและหาทางออกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของสมาชิกแต่ละราย ในระยะยาวสิ่งเหล่านี้ยังช่วยสร้างความไว้วางใจ ซึ่งเป็นคุณค่าที่โปรโมชั่นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างได้ เพราะผู้บริโภคอาจเริ่มต้นความสัมพันธ์กับแบรนด์จากสิทธิประโยชน์ แต่จะผูกพันกับแบรนด์ได้ยาวนาน จากประสบการณ์ที่ดีในวันที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ
ในวันที่เราไม่ได้มองรายการใช้จ่าย ระบบควรช่วยมองไปพร้อมกัน
ไม่มีใครตรวจสอบรายการบัตรเครดิตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่การใช้จ่ายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ความปลอดภัยจึงไม่ควรรอจนเจ้าของบัตรเป็นผู้พบความผิดปกติก่อนเสมอไป เคทีซีมีระบบติดตามและเฝ้าระวังธุรกรรม (Transaction Monitoring) ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยตรวจสอบรูปแบบการใช้บัตร หากพบรายการที่มีลักษณะแตกต่างจากพฤติกรรมการใช้จ่ายปกติ อาจมีการติดต่อสมาชิกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
เบื้องหลังความปลอดภัยจึงเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งคนและเทคโนโลยี เทคโนโลยีช่วยตรวจจับและวิเคราะห์ความผิดปกติ ขณะที่คนเข้ามาช่วยสื่อสาร ให้คำแนะนำ และดูแลสมาชิกเมื่อจำเป็น เป้าหมายไม่ใช่การสร้างความกังวล แต่คือการเพิ่มความมั่นใจว่า แม้ในวันที่เจ้าของบัตรกำลังใช้ชีวิตตามปกติ ยังมีระบบช่วยดูแลความเสี่ยงอยู่เบื้องหลัง อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยทางการเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ผู้ถือบัตรจึงควรตรวจสอบรายการใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอ เปิดการแจ้งเตือนธุรกรรม และไม่เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญแก่บุคคลอื่น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยทางการเงินในยุคดิจิทัล
ตั๋วราคาเท่ากัน แต่สิ่งที่ติดมากับวิธีจ่ายอาจไม่เท่ากัน
การเดินทางเป็นอีกตัวอย่างที่สะท้อนว่าความคุ้มค่าไม่ได้เกิดจากราคาเพียงอย่างเดียว เวลาซื้อตั๋วเครื่องบิน หลายคนมักเปรียบเทียบราคา เวลาเดินทาง หรือคะแนนที่จะได้รับ แต่ไม่ค่อยถามว่า วิธีที่เราเลือกจ่ายมีสิทธิประโยชน์หรือความคุ้มครองอะไรติดมาด้วย บัตรเครดิตเคทีซีบางประเภทมีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง เมื่อชำระค่าโดยสารและเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โดย KTC VISA INFINITE และ KTC WORLD MASTERCARD ให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ถือบัตรสูงสุด 40 ล้านบาท ขณะที่ KTC VISA SIGNATURE และ KTC WORLD REWARDS MASTERCARD ให้ความคุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาท ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขหลักสิบล้านบาท แต่อยู่ที่การตระหนักว่า คนสองคนอาจซื้อตั๋วราคาเท่ากัน เดินทางเที่ยวบินเดียวกัน แต่ได้รับความคุ้มครองและมูลค่าที่ติดมากับวิธีการชำระเงินแตกต่างกัน
สิทธิที่ดี ไม่ควรทำให้เราใช้เงินเกินจำเป็น
อีกหนึ่งความท้าทายคือการใช้จ่ายเพราะกลัวเสียสิทธิ ทั้งคะแนนที่ใกล้หมดอายุ หรือการเร่งสร้างยอดใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับสมาชิกเคทีซี คะแนน KTC FOREVER ไม่มีวันหมดอายุตามเงื่อนไข ช่วยให้สามารถวางแผนใช้คะแนนได้อย่างยืดหยุ่น โดยนำไปแลกรับเครดิตเงินคืน ส่วนลด สินค้า บริการ หรือไมล์สายการบินตามรายการที่กำหนด
ขณะเดียวกัน บัตรเครดิตเคทีซีส่วนใหญ่ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ช่วยลดแรงกดดันในการสร้างยอดใช้จ่ายเพียงเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ บัตรบางประเภทอาจมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน หลักคิดสำคัญคือ คะแนนควรเกิดจากเงินที่จำเป็นต้องใช้ ไม่ใช่เหตุผลให้ใช้จ่ายเพิ่ม และบัตรเครดิตควรเป็นเครื่องมือบริหารการเงิน ไม่ใช่ช่องทางสร้างภาระทางการเงินในอนาคต
ความคุ้มอีกแบบ คือการลด “ต้นทุนของความไม่แน่นอน”
เมื่อมองตั้งแต่คนที่พร้อมรับสาย ระบบที่ช่วยเฝ้าระวัง ไปจนถึงความคุ้มครองและการออกแบบสิทธิที่ไม่เร่งให้ใช้เงิน ทั้งหมดมีจุดร่วมเดียวกัน คือช่วยลด “ต้นทุนของความไม่แน่นอน” บางครั้งต้นทุนนั้นเป็นเงิน บางครั้งเป็นเวลาที่เสียไปกับการแก้ปัญหา และบางครั้งเป็นความกังวลจากการไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อ เคทีซีมองว่ายิ่งโลกการเงินเป็นดิจิทัลมากขึ้น เทคโนโลยียิ่งต้องทำงานคู่กับความเข้าใจคน เทคโนโลยีช่วยให้เร็วและมีประสิทธิภาพ ส่วน Human Touch ช่วยให้คนที่กำลังมีปัญหารู้ว่าไม่ได้ต้องรับมือเพียงลำพัง
บัตรเครดิตที่ดีช่วยให้เราบริหารเงินได้อย่างมีวินัย และในวันที่ชีวิตไม่เป็นไปตามแผน ยังมีทั้งคนและเทคโนโลยี พร้อมช่วยดูแล เพราะคะแนนสะสมมีตัวเลขบอกได้ ส่วนลดมีมูลค่าคำนวณได้ แต่ความอุ่นใจมักถูกมองเห็นก็ต่อเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว และในวันที่ความไม่แน่นอนกลายเป็นต้นทุนใหม่ของการใช้ชีวิต ความคุ้มค่าของบัตรเครดิตอาจไม่ได้วัดแค่คะแนนและโปรโมชั่น หากยังรวมถึงความอุ่นใจทางการเงินที่อยู่เบื้องหลังทุกการใช้จ่ายด้วย