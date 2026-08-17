บ้านจัดสรร EEC เริ่มแผ่ว! REIC ชี้ซับพลายยังล้น–กำลังซื้อหด อสังหาฯเร่งระบายสต๊อก

REIC เผยผลวิจัยตลาดEEC พบค่าเฉลี่ยดัชนีราคาบ้านจัดสรร 3 จังหวัด EEC ไตรมาส 2/69 อยู่ที่ 126.4 จุด เพิ่มขึ้นเพียง 0.5% จากปีก่อน แต่ยังทรงตัวจากไตรมาสแรก สะท้อนตลาดจรัดสรรในพื้นที่เริ่มชะลอ เหตุกำลังซื้อผู้บริโภคอ่อนแรงแถมหน่วยเหลือขายยังอยู่ระดับสูง ขณะที่ “บ้านเดี่ยว” ยังสามารถเติบโตแต่มีอัตราเติบโตเพียง 1.1% สวนทาง “ทาวน์เฮ้าส์” ที่ราคาลดลง 0.3%
รายงานข่าวจาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ผลการวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ 3จังหัวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบดัชนีราคาเฉลี่ยบ้านจัดสรร ไตรมาส 2 ปี 2569 อยู่ที่ 126.4 จุด เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อน สะท้อนภาพตลาดบ้านจัดสรรในพื้นที่ EEC เริ่มเข้าสู่ภาวะทรงตัว โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ประกอบกับมีหน่วยเหลือขายสะสมจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งระบายสต็อกผ่านมาตรการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ
ทั้งนี้ เมื่อแยกรายจังหวัดพบว่า ชลบุรียังมีทิศทางดีที่สุด โดยดัชนีราคาบ้านจัดสรรอยู่ที่ 130.5 จุด เพิ่มขึ้น 0.9% จากปีก่อน ขณะที่ ฉะเชิงเทราอยู่ที่ 122.3 จุด เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% ส่วน ระยองเป็นจังหวัดเดียวที่ดัชนีลดลง 0.1% มาอยู่ที่ 122.1 จุด
บ้านเดี่ยวยังยืนได้ ทาวน์เฮ้าส์เริ่มถอย
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย พบว่า บ้านเดี่ยวยังเป็นตลาดที่แข็งแกร่งที่สุด โดยดัชนีอยู่ที่ 150.3 จุด เพิ่มขึ้น 1.1% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.2% จากไตรมาสก่อน โดยทั้ง 3 จังหวัดยังขยายตัว ได้แก่ ชลบุรีเพิ่มขึ้น 1.7% ระยอง 0.7% และฉะเชิงเทรา 0.5% ส่วน บ้านแฝด ดัชนีอยู่ที่ 115.3 จุด เพิ่มขึ้น 0.5% จากปีก่อน แต่ลดลง 0.2% จากไตรมาสก่อน สะท้อนแรงกดดันด้านกำลังซื้อเริ่มปรากฏในตลาดระดับกลางมากขึ้น
ขณะที่ ทาวน์เฮ้าส์ เป็นกลุ่มที่น่าจับตา หลังดัชนีลดลง 0.3% จากปีก่อน และทรงตัวจากไตรมาสก่อน โดยระยองลดลงถึง 1.7% และฉะเชิงเทราลดลง 1.0% ส่วนชลบุรียังเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% ภาพดังกล่าวสะท้อนว่า ตลาด EEC กำลังเข้าสู่ช่วงที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับ การบริหารสต็อกมากกว่าการเร่งขึ้นราคา โดยเฉพาะสินค้าที่มีกำลังซื้อจำกัด ขณะที่บ้านเดี่ยวยังมีความสามารถในการรักษาระดับราคาได้ดีกว่าเซ็กเมนต์อื่น
โปรโมชั่นแรงขึ้น หวังดึงกำลังซื้อ
แนวโน้มดังกล่าวสร้างให้เกิด แรงกดดันด้านสต็อกยังสะท้อนผ่านรูปแบบโปรโมชั่น โดยไตรมาส 2/2569 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้ ของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ ปั๊มน้ำ และแท็งก์น้ำ คิดเป็น 45.0% แม้ลดลงจาก 50.0% ในไตรมาสก่อน รองลงมาคือ ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเป็น 41.6% จาก 34.3% และ ส่วนลดเงินสดอยู่ที่ 13.4% ลดลงจาก 15.7%
ดังนั้น ตลาดบ้านจัดสรร EEC ในช่วงครึ่งหลังปี 2569 จึงมีโจทย์สำคัญอยู่ที่การระบายสต็อกและรักษากำลังซื้อ มากกว่าการผลักดันราคาขาย โดยตัวเลขดัชนีที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ขณะที่บางเซ็กเมนต์เริ่มติดลบ ถือเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังเปลี่ยนจากช่วง “ขาขึ้นของราคา” เข้าสู่ โหมดแข่งขันด้านโปรโมชั่นและการระบายสินค้า อย่างชัดเจน