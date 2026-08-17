ส.ก่อสร้างฯถกรมว.แรงงานแก้ปมแรงงานขาดแคลน

นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการบริหาร เข้าพบ นายน์จุลพันธ์ อมรวิวัฒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และปัญหาในประเทศเมียนมา พร้อมเสนอ 5 แนวทางสำคัญ ได้แก่ ขยายเวลาพำนักแรงงาน MOU เมียนมา ผ่อนผันแรงงาน 4 สัญชาติที่ใบอนุญาตสิ้นสุด อำนวยความสะดวกนำเข้าแรงงานเมียนมา ยกระดับระบบ E-Work Permit และเปิดตลาดแรงงานสัญชาติใหม่ นำร่องแรงงานศรีลังกา บรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการก่อสร้าง ทั้งนี้ สมาคมฯ จะติดตามความคืบหน้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป