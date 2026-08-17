"PEACE”อัดแคมเปญ "The PEACE Sense"ยกระดับคุณภาพชีวิตลูกบ้าน

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง เดินหน้าสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านกลยุทธ์ Movie Marketing เปิดตัวแคมเปญ "The PEACE Sense: ความสบายใจที่สัมผัสได้" มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว เพื่อสื่อสารถึงความใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ ของการใช้ชีวิต พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตลูกบ้านผ่าน Digital Experience ด้วยแอปพลิเคชัน "สบายใจ by PEACE" และต่อยอดแนวคิดสู่สังคมผ่านแคมเปญ “Spread peace-of-mind ให้ทุกเส้นทางกลับบ้าน เต็มไปด้วยความสบายใจ”
นายโดม ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท มุ่งมั่นการยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยเพื่อสร้างความสบายใจให้ลูกบ้านอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัทฯ ได้เดินหน้ากลยุทธ์ Movie Marketing เปิดตัวแคมเปญ "The PEACE Sense: ความสบายใจที่สัมผัสได้" เพื่อนำเสนอความใส่ใจของ PEACE ผ่านเรื่องราวที่เข้าถึงง่ายและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน โดยบริษัทฯ ได้นำความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค มาต่อยอดพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกบ้านด้วย Digital Experience ที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัย และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านได้มากยิ่งขึ้น
“แคมเปญ "The PEACE Sense: ความสบายใจที่สัมผัสได้" บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดแนวคิดผ่านภาพยนตร์สั้นฟีลกู๊ดที่หยิบ 3 อินไซต์ใกล้ตัวของผู้บริโภค มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่ชวนหัวเราะ ชวนลุ้น และชวนติดตาม เพื่อสร้างการจดจำ พร้อมชวนให้ผู้ชมสัมผัสถึง ‘ความสบายใจ’ ที่เกิดขึ้นได้ในทุกวันของการอยู่อาศัย จากรายละเอียดเล็ก ๆ ที่ได้รับการใส่ใจ โดยบริษัทฯ ยังได้นำแนวคิดดังกล่าวมาต่อยอดสู่การดูแลลูกบ้าน ผ่านแอปพลิเคชัน “สบายใจ by PEACE”
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการดูแลลูกบ้านตั้งแต่เริ่มเข้าอยู่อาศัย เพื่อให้จัดการทุกเรื่องบ้านเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น สามารถเปิดดูขอบเขตการรับประกัน (PEACE Warranty) แปลนบ้าน และกฎระเบียบการอยู่อาศัย การติดต่อและแชทกับทีม Customer Service & Property Management การแจ้งซ่อมพร้อมติดตามสถานะ รวมถึงการรับข่าวสารและประกาศสำคัญจากโครงการ นอกจากนี้ ลูกบ้านยังสามารถรับสิทธิพิเศษและส่วนลดต่าง ๆ พร้อมสะสม PEACE Points เพื่อนำไปแลกรับของรางวัลได้ โดยทุกฟีเจอร์ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้ลูกบ้านเข้าถึงการดูแลและบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกในที่เดียว และทำให้ “ความสบายใจ” ไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดของแบรนด์ แต่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวันของลูกบ้าน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายแนวคิด "ความสบายใจ" ออกสู่สังคมผ่านแคมเปญ “Spread peace-of-mind ให้ทุกเส้นทางกลับบ้าน เต็มไปด้วยความสบายใจ” โดยเชิญชวนลูกบ้านและพนักงานร่วมติดสติกเกอร์ข้อความ “ถึงบ้านปลอดภัยนะ #findPEACEatHOME” บนรถยนต์ เพื่อส่งต่อความรู้สึกดี ๆ บนท้องถนน รณรงค์ให้เพื่อนร่วมทางขับขี่ด้วยความไม่ประมาท เพื่อให้ทุกคนเดินทางกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ โดยแคมเปญนี้ยังเปลี่ยนสติกเกอร์ท้ายรถให้เป็นสื่อกลางของความห่วงใย พร้อมตอกย้ำบทบาทของพีซแอนด์ลีฟวิ่ง ในฐานะ Living Journey Property Developer ที่ไม่ได้มุ่งพัฒนาเพียงที่อยู่อาศัย แต่ให้ความสำคัญกับทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิต ตั้งแต่การเดินทางกลับบ้านไปจนถึงการอยู่อาศัย” นายโดม กล่าว
ทั้งนี้ บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบมายาวนานกว่า 30 ปี มุ่งสร้างประสบการณ์แห่งความ "สบายใจ" ผ่านการออกแบบที่เข้าใจการใช้ชีวิต คุณภาพที่ใส่ใจ และบริการที่พร้อมดูแล ส่งมอบที่อยู่อาศัยแล้วกว่า 4,000 ยูนิต พร้อมพัฒนาโครงการและยกระดับการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนได้ "ใช้ชีวิตอย่างสบายใจไปกับพีซแอนด์ลีฟวิ่ง"