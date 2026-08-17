“รีโวกรุ๊ป”จับมือ”อเมริกัน สแตนดาร์ด” อบรมติดตั้งสุขภัณฑ์ยกระดับมาตรฐานทีมวิศวกร-ช่างผู้รับเหมา

"รีโวกรุ๊ป" จับมือ "American Standard" จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์ระดับมืออาชีพ" ให้กับทีมวิศวกรโครงการ, ผู้รับเหมาก่อสร้าง และแรงงานฝีมือ ของโครงการในเครือ กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดตั้งสุขภัณฑ์ American Standard ทุกประเภท เน้นความสำคัญของขั้นตอนการติดตั้งที่ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วซึมและการชำรุดในระยะยาว
นางสาวสุทธิสินี อยู่สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท รีโว (บริษัท รีโว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บริษัท รีโว ดีเวลลอปเม้นท์ ฯลฯ) จำกัด เปิดเผยว่า รีโว กรุ๊ป เอเจนท์ (Eigen)อสังหาฯ ที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด โดยที่รีโว กรุ๊ป ไม่เพียงแต่คัดสรรวัสดุและสินค้าคุณภาพดีที่สุด เช่น สุขภัณฑ์จาก American Standard มาใช้ในโครงการของเราเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับคุณภาพในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง การจัดอบรมในครั้งนี้ร่วมกับ American Standard ถือเป็นการตอกย้ำความตั้งใจของเราในการใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับบ้านที่มีคุณภาพมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน และใช้งานได้อย่างยาวนาน"
นายเกรียงไกร ธัญญเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ (ประเทศไทย) บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อการจัดการน้ำและที่อยู่อาศัย เพิ่มเติมว่า "ทาง American Standard มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับรีโวกรุ๊ปในการจัดอบรมครั้งนี้ เราเชื่อว่าการมอบความรู้และการฝึกฝนที่ถูกต้องให้กับทีมช่าง จะช่วยให้สุขภัณฑ์ของ American Standard ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความทนทาน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสององค์กรที่มุ่งหวังจะยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภค"
บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยทีมวิศวกรและช่างผู้รับเหมาให้ความสนใจและร่วมมือในการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจและความรับผิดชอบของทีมงานทุกคนในการส่งมอบผลงานคุณภาพ ความร่วมมือระหว่าง รีโวกรุ๊ป และ American Standard ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรฐานวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น และตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่า การเลือกซื้อบ้านจากรีโวกรุ๊ปคือการลงทุนที่คุ้มค่าและมอบความสุขในการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง