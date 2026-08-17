ORN ฟอร์มเด่น Q2กวาดรายได้ 611.78 ล้านบาท กำไรโต139.8%

ORN โชว์ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 รายได้รวม 611.78 ล้านบาท กำไรสุทธิ 60.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139.8% ขณะที่ งบครึ่งปีแรก 2569 รายได้รวม 1,113.15 ล้านบาท กำไรสุทธิ 100.22 ล้านบาท โต 57.3% ยอดโอนโครงการแนวราบ-แนวสูงเชียงใหม่คึกคัก ลูกค้าต่างชาติ กำลังซื้อสูง วางดาวน์ 30-50% ดัน Reject Rate ต่ำ Backlog แน่น 4,262 ล้านบาท รับรู้รายได้ธุรกิจย่อย โรงเรียนนานาชาติ, ทรัพย์มือสอง คอมมูนิตี้มอลล์ พร้อมบริหารต้นทุนเข้ม ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางเงิน สร้างการเติบโตตามเป้า
นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN กล่าวว่า ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 มีรายได้รวม 611.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 361.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 69.3% และมีกำไรสุทธิ 60.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 35.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 139.8%
สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก 2569 มีรายได้รวม 1,113.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 799.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 39.2% และมีกำไรสุทธิ 100.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 63.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 57.3%
ทั้งนี้ผลประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการทยอยรับรู้ยอดโอนกรรมสิทธิ์โครงการแนวราบและแนวสูงในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการบีลีฟ วงแหวน-สันกำแพง โครงการอะไรซ์ เจริญเมือง โครงการ เดอะเน็กซ์ เจ็ดยอด3 และ โครงการ ฮาบิแทท วงแหวน-สันกำแพง ซึ่งยังได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ที่มีกำลังซื้อสูงและยินดีวางเงินดาวน์ในระดับสูงถึง 30–50% ส่งผลให้ยอดปฏิเสธสินเชื่ออยู่ในระดับต่ำ
ปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดขายรอโอน (Backlog) ณ 30 มิถุนายน 2569 มูลค่ารวมประมาณ 4,262 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 3/2569 เป็นต้นไป
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้และกำไรจากธุรกิจย่อยอย่างชัดเจน จากธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ Mill Hill International School Thailand ที่เตรียมเปิดปีการศึกษาใหม่ด้วยจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นเป็น 178 คน, ธุรกิจบริหารทรัพย์มือสอง มีกระแสตอบรับที่ดี อยู่ระหว่างรีโนเวททรัพย์คุณภาพเพิ่มอีกประมาณ 10 ยูนิต รวมถึงธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ THE BACKYARD ที่เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่สูงกว่า 81% ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้ประจำเพิ่มขึ้น
ด้านฐานะทางการเงิน ORN ยังคงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ดี พร้อมรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E Ratio) อยู่ที่ 0.75 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ 1.58 เท่า ซึ่งสะท้อนถึงวินัยทางการเงินและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
“แม้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังมีความท้าทาย บริษัทฯ ยังเห็นความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อการอยู่อาศัยจริง และการลงทุนระยะยาว จากลูกค้าชาวไทย-ต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่มองเห็นศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเมืองที่ดีที่สุดอันดับ 3 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย ที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยระยะยาว บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนาโครงการให้ตอบโจทย์ ความต้องการลูกค้าในทุกเซ็กเมนต์ ควบคู่การมองหาโอกาสขยายธุรกิจย่อยเพื่อสร้างรายได้ประจำ และบริหารจัดการต้นทุนอย่างเข้มงวด สร้างการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้" นายปรีดิกร กล่าว