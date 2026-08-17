TFG ประเมินธุรกิจครึ่งหลังปี 69 เติบโตต่อเนื่อง

“ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป”ส่งสัญญาณธุรกิจครึ่งหลังปี 2569 เติบโตต่อเนื่อง หลังคาดราคาสุกรและไก่ผ่านจุดต่ำสุดของปีแล้ว และมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ธุรกิจค้าปลีก “Thai Foods Fresh Market” เดินหน้าขยายสาขาให้ครบ 875 สาขาภายในสิ้นปี ตอกย้ำบทบาท New S-Curve และการเปลี่ยนผ่านสู่โมเดล Market Driven เต็มรูปแบบ ด้านธุรกิจเวียดนาม เดินหน้าลงทุนโรงงานอาหารสัตว์ ขยายธุรกิจไก่ และฟาร์มสุกร หวังสร้าง Growth Engine ใหม่ในระยะยาว ฟากซีอีโอ มั่นใจรายได้ปีนี้โต สร้าง All Time High
นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า แนวโน้มการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ ประเมินว่าราคาสุกรและไก่ได้ผ่านจุดต่ำสุดของปีไปแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคม และมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนภาพรวมธุรกิจ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจค้าปลีกและการขยายธุรกิจในเวียดนาม เพื่อสร้างฐานการเติบโตใหม่ในระยะยาว
ธุรกิจค้าปลีก “Thai Foods Fresh Market” ถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักของการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลัง โดย ณ ไตรมาส 2/2569 มีจำนวนสาขาแล้ว 748 สาขา เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 615 สาขา ณ สิ้นปี 2568 สะท้อนการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทฯ เร่งขยายสาขาให้ครบ 875 สาขาภายในสิ้นปี 2569 จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ 850 สาขา
การขยายเครือข่ายค้าปลีกดังกล่าว เป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิต (Production Driven) ไปสู่ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยตลาด (Market Driven) โดยช่วยให้ TFG เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง สามารถนำข้อมูลความต้องการของตลาดมาวางแผนการผลิตและบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรและลดความผันผวนของธุรกิจในระยะยาว
ขณะที่ ธุรกิจในประเทศเวียดนามยังคงเป็น Growth Engine สำคัญ ของ TFG โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ พร้อมขยายธุรกิจไก่และเพิ่มฟาร์มสุกร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน โดยคาดว่าโครงการจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2569 และเริ่มสนับสนุนรายได้และต้นทุนการผลิตตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป
“ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผน โดยเฉพาะการเร่งขยาย Thai Foods Fresh Market ให้ครบ 875 สาขา ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็น New S-Curve ที่สำคัญของ TFG ควบคู่กับการลงทุนในเวียดนาม ซึ่งจะเป็น Growth Engine ในอนาคต ประกอบกับแนวโน้มราคาสุกรและไก่ที่มีโอกาสฟื้นตัว ทำให้เรายังคงมั่นใจในเป้าหมายรายได้ปี 2569 มีโอกาสสร้างสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง” นายเพชร กล่าว
สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 36,479.72 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 3,521.55 ล้านบาท สะท้อนความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรท่ามกลางความผันผวนของต้นทุนและภาวะเศรษฐกิจ
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนของปี 2569 และกำไรสะสม ในอัตรา 0.225 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 24 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 กันยายน 2569
ทั้งนี้ ภาพรวมปี 2569 TFG ยังคงเดินหน้าขยายสาขา Thai Foods Fresh Market และลงทุนในธุรกิจต้นน้ำและซัพพลายเชน เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยมองว่าการผสานจุดแข็งของธุรกิจผลิตอาหารครบวงจรเข้ากับช่องทางค้าปลีกของตนเอง และการขยายฐานธุรกิจในเวียดนาม จะช่วยสร้างโครงสร้างรายได้ที่มีความหลากหลายและมีเสถียรภาพมากขึ้น สนับสนุนการเติบโตของ TFG อย่างยั่งยืนในระยะยาว