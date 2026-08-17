ROCTEC รายได้โต11% -ลุย ICT Solutions

”ร็อคเทค โกลบอล “ แจ้งผลงานไตรมาส 2 สร้างรายได้เติบโต 10.8%ในไตรมาส 1 ปี 2569/70 ขับเคลื่อนโดยธุรกิจICT Solutions พร้อมรักษาอัตรากำไรสุทธิในระดับแข็งแกร่งที่ 12.4%
นายเว่ย แซม แลมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ ROCTEC แจ้งผลงานไตรมาส 1 ปี2569/70 มีรายได้ที่ 914 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน การเติบโตดังกล่าวมีธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดยมีรายได้ 809 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็น 89% ของรายได้จากการดำเนินงานรวม บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ 113 ล้านบาท และยังคงรักษาอัตรากำไรสุทธิในระดับแข็งแกร่งที่ 12.4% สะท้อนการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย ซึ่งช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงาน แม้จะได้รับผลกระทบจากสัดส่วนของโครงการและช่วงเวลาการรับรู้รายได้
ธุรกิจงานระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions) เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตในไตรมาสนี้ โดยมีรายได้ 333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลการดำเนินงานได้รับแรงหนุนจากโครงการ โครงข่ายโทรคมนาคมของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยให้ ROCTEC รุกเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐของไทย ควบคู่กับสัญญางานปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบให้แก่ MTR ในฮ่องกง โครงการเหล่านี้ช่วยตอกย้ำบทบาทของธุรกิจในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันด้านการคมนาคมที่มีความสำคัญระดับประเทศ และสนับสนุนความชัดเจนของรายได้ในระยะข้างหน้า
ธุรกิจงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Display Solutions) เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีรายได้เพิ่มขึ้น 20.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 237 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักมาจากคำสั่งซื้อการติดตั้งจอจากผู้ให้บริการโฆษณาชั้นนำในประเทศไทย และการดำเนินงานผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ซึ่งช่วยให้ ROCTEC ขยายแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลภายใต้รูปแบบธุรกิจที่มีความแน่นอนของรายได้มากขึ้นและใช้เงินลงทุนไม่สูง
ในส่วนอื่น รายได้จากธุรกิจงานระบบครบวงจร (Integrated Technology Solutions) ลดลง 8.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน มาอยู่ที่ 240 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการที่โครงการภาครัฐขนาดใหญ่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีก่อนหน้า ขณะที่ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ยังคงแข็งแกร่ง รายได้จากธุรกิจโฆษณาลดลง 13.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 105 ล้านบาท
สอดคล้องกับรูปแบบตามฤดูกาลของการใช้จ่ายด้านโฆษณาในไตรมาสแรก ประกอบกับการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ไปยังสินทรัพย์สื่อโฆษณา Street Furniture ระดับพรีเมียม เพื่อรักษาระดับผลตอบแทนและคุณภาพของสินทรัพย์ อย่างไรก็ดี พอร์ตโฟลิโอที่ดำเนินงานภายใต้สัมปทานยังคงเป็นฐานสำคัญในการสร้างรายได้ประจำและช่วยเพิ่มความชัดเจนของแนวโน้มผลการดำเนินงานในอนาคต
กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 1.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 231 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 25.3% ซึ่งได้รับผลกระทบชั่วคราวจากสัดส่วนโครงการและจังหวะการรับรู้รายได้ของธุรกิจ ICT Solutions ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) อยู่ที่ 104 ล้านบาท ทรงตัวจากปีก่อนแม้รายได้เพิ่มขึ้น สะท้อนถึงการควบคุมต้นทุนอย่างมีวินัยและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น เมื่อรายได้จากโครงการทยอยรับรู้และสัดส่วนธุรกิจปรับตัวดีขึ้น บริษัทคาดว่าอัตรากำไรจะปรับตัวดีขึ้นและผลักดันการฟื้นตัวของกำไรสุทธิ
"ROCTEC เริ่มต้นปีงบประมาณ 2569/70 ด้วยแรงส่งที่ดีจากธุรกิจ ICT Solutions โดยเฉพาะ Transportation Solutions และ Digital Display Solutions ควบคู่กับการรักษาวินัยในการบริหารต้นทุน แม้ความสามารถในการทำกำไรของไตรมาสนี้จะได้รับผลกระทบจากสัดส่วนโครงการและจังหวะการรับรู้รายได้ แต่โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ฐานรายได้ประจำ และความคืบหน้าของโครงการโครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ ล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทยังคงมุ่งเน้นการส่งมอบโซลูชันที่มีคุณภาพในด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ และสื่อดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น" นายเว่ย แซม แลมกล่าว
ในไตรมาสนี้ ROCTEC ได้รับอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ 18.35% ใน Trans.Ad Solution จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย มูลค่า 617 ล้านบาท ส่งผลให้ ROCTEC มีสัดส่วนการถือหุ้นใน Trans.Ad เพิ่มขึ้นเป็น 100% ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากธุรกิจดังกล่าวอย่างเต็มที่ และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ขีดความสามารถด้าน ICT Solutions โดยเฉพาะธุรกิจสื่อดิจิทัล
สำหรับแนวโน้มในปีงบประมาณ2569/70 บริษัทคาดว่าจะสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากรายได้โครงการ ICT ที่มีความชัดเจน รายได้ประจำ ตลอดจนโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาที่อยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยมีแรงขับเคลื่อนจากธุรกิจ Transportation Solutions และ Integrated Technology Solutions โดยความชัดเจนต่อการบรรลุเป้าหมายทั้งปีอยู่ในระดับสูง โดย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 บริษัทบรรลุเป้าหมายรายได้ปีงบประมาณ 2569/70 ไปแล้วกว่า 69%
โดยแบ่งเป็นรายได้ที่รับรู้แล้ว 25% และงานในมือ (Backlog) อีก 44% ขณะที่การฟื้นตัวของอัตรากำไรคาดว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากสัดส่วนโครงการที่คืบหน้ามากขึ้น และการฟื้นตัวของธุรกิจสื่อโฆษณา นอกจากนี้ โซลูชันด้าน AI ที่พัฒนาโดย In-house R&D ได้แก่ AI Smart Home Butler และ AI Customer Service Hotline ยังมีศักยภาพในการสนับสนุนการเติบโตเพิ่มเติม
ROCTEC ยังคงมุ่งมั่นต่อแนวทางการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยบูรณาการการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาลไว้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ด้วยการได้รับการประเมิน CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” บริษัทจึงเดินหน้าส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และวินัยในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย