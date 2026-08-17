Biz Bites : ว่าด้วยเรื่อง“ธนาคารสีเขียว” ก็แดดมันแรง!

อากาศร้อนเป็นเหตุ คนไทยแห่เข้าเซเว่นตากแอร์กันฉ่ำ จนล่าสุด CPALL ออกมาโชว์กำไรไตรมาส 2 ที่ 7,512 ล้านบาท โต 11% ส่วนครึ่งปีแรกกำไรทะลุ 1.66 หมื่นล้านบาท แถมยังเดินหน้าเตรียมเปิดสาขาต่อให้ครบ700สาขาในปีนี้ซะด้วย
ข้ามมาฝั่ง ศึกสุกี้ หม้อร้อน ฟาดกันไม่พัก ทั้ง MK และตี๋น้อยแข่งกันหนักทั้งโปรโมชันและราคา ลูกค้าอิ่มกันถ้วนหน้า แต่ฝั่งเจ้าของร้านต้องนั่งลุ้นมาร์จิ้น เพราะต้นทุนยังสูง กำไรเลยไม่ได้พุ่งตามยอดขายง่าย ๆ งานนี้เลยกลายเป็นศึกที่ต้องวัดกันยาว ๆ ว่า ใครจะเรียกลูกค้าเข้าร้านได้มากกว่ากัน และใครจะทนเกมเผากำไรได้นานกว่า?
ส่วนที่เดือดไม่แพ้กันอีกเรื่อง ก็วงใน “ธนาคารสีเขียว” ช่วงนี้ “ฉัตรชัย ศิริไล” ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เก้าอี้ร้อนฉ่าทีเดียว หลังสหภาพฯ ยื่น 8 ข้อเรียกร้องถึงบอร์ด แม้ประชุมพิเศษล่าสุดยังไม่มีมติพักงาน แต่ตั้งกรรมการสอบพร้อมขีดเส้น 30 วันชี้ชะตาเอาไว้
เรื่องนี้คนวงในเมาท์กันแซ่บ แถมมีเสียงแซวตามประสาคนวงในว่า งานใกล้ชิดเกษตรกรต้องลุยแดดลุยฝน แต่ท่านดูจะ “หลบแดด” เก่งไปหน่อย…เรื่องเมาท์ก็ฟังหูไว้หู เพราะสุดท้ายเก้าอี้จะอยู่หรือไป คงต้องวัดกันที่ผลงานและผลสอบ 30 วันนี้มากกว่า
ส่วนบริษัทไหนทำอะไรกันบ้างสัปดาห์นี้ Biz Bites พร้อมรายงานแล้วจ้า
ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค - นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ ธนาคารเพอร์มาตา และนางเมลิสา รุสลิ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร ธนาคารเพอร์มาตา ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีและคณะผู้แทนไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการธนาคารเพอร์มาตา สาขาทัมริน กรุงจาการ์ตา
เมืองไทยประกันชีวิต ส่งต่อเรื่องราวความรักและความผูกพันในช่วงวันแม่ ผ่านเรื่องราวของ “ไบรท์ – พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ” ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดัง กับความคิดถึงที่มีต่อคุณแม่ ผ่าน “โทรศัพท์มือถือของแม่” สิ่งของธรรมดาที่วันนี้กลายเป็น “สิ่งของแทนใจ” และยังคงเก็บความทรงจำ ความรัก และความห่วงใยของแม่เอาไว้
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Wealth Management พร้อมตอกย้ำบทบาทของทีม Sustainability ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการเงินแห่งอนาคต โดย เจสัน ลี Head, Sustainability และ กษิรา คล่องอนันต์ Head, Wealth Talent Excellence ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ ‘Sustaining Wealth through ESG and Sustainability’ ให้น้องๆ กลุ่ม Next Gen Wealth รุ่นที่
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บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับ The First Ultimate Big Fan by กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม One Day Trip in Kanchanaburi เพื่อมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ โดย คุณภาสิกา นาเมืองรักษ์ Head Of Digital Media and Content (คนที่ 9 จากซ้าย) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับลูกค้า และเปิดงาน
บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) (SUSCO) ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนกิจกรรม “เที่ยวน่านหน้าฝน
Feel All the Feelings @Nan” คาราวานท่องเที่ยวทางรถยนต์ ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–16 สิงหาคม 2569