" ดร.ก้องเกียรติ." เกษียณอายุการทำงานจาก ASP

" เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ "แจ้ง " ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ" จะเกษียณอายุจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ ASP รวมถึงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2569 เป็นต้นไป หลังนั่งกุมบังเหียนใน บล.แอสเซท พลัส มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี
นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ ASP กล่าวว่า “ภายใต้การนำของ ดร.ก้องเกียรติ บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมาก และก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรม” พร้อมกันนี้ ท่านยังได้แสดงความขอบคุณ ดร.ก้องเกียรติ ที่ได้ขับเคลื่อนธุรกิจของ ASP ให้เจริญรุดหน้าท่ามกลางสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์อันกว้างไกล และความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มเปี่ยม เพื่อความสำเร็จของบริษัท
“ขณะนี้ ASP กำลังดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งที่ได้วางไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านงานจะเป็นไปอย่างราบรื่นและไร้รอยต่อ และจะได้แจ้งความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวให้ทราบต่อไปในเวลาที่เหมาะสม” นายชาลีกล่าว
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการกล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการทำงานเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนบัดนี้ บริษัทมีรากฐานที่มั่นคง มีโครงสร้างรายได้ที่กระจายไปในธุรกิจต่างๆอย่างยั่งยืน สมดังวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ นับแต่วันแรกที่เข้ามาบริหารงานบริษัทฯ