PROPFINNลุยตลาดFinTech สินเชื่ออสังหาฯ ยุคใหม่

พร็อพฟินน์ อินเตอร์ กรุ๊ป เดินหน้าเปิดตัวแพลตฟอร์ม “PROPFINN” สะพานเชื่อมการลงทุนยุคใหม่ในสินเชื่อที่มีอสังหาฯ จดทะเบียนค้ำประกัน (Asset-backed Lending) เปลี่ยนดีลซับซ้อนให้โปร่งใส เข้าถึงง่าย และมีความปลอดภัยสูง พร้อมเปิดประตู ให้นักลงทุนเข้าถึง Asset Class คุณภาพระดับสถาบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนสูง
นายเกียรติศักดิ์ กีรติยากรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพฟินน์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของ “CARFINN” แพลตฟอร์มสินเชื่อยานยนต์ที่เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็น เรื่องง่าย วันนี้บริษัทฯ พร้อมขยายโมเดลธุรกิจและนำเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) มาพลิกโฉมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์ม "PROPFINN" เพื่อแก้ Pain Point การยื่นขอสินเชื่อที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน และยังเป็นการเปิดประตูสู่ Asset Class ที่นักลงทุนสถาบันใช้สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ การลงทุนในสินเชื่อที่มีอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียน ค้ำประกัน (Asset-backed Lending) ที่เป็นตัวกลางทำหน้าที่เป็นสะพานที่ทำให้ดีลเหล่านี้ ตรวจสอบได้ มีโครงสร้าง และเข้าถึงได้จริง
PROPFINN วางโพสิชันเป็น Financial Advisor Marketplace ที่ทำหน้าที่เป็น “สะพาน” เชื่อมระหว่าง “ผู้มีทรัพย์” ที่ต้องการสภาพคล่อง เข้ากับ “ผู้มีทุน” ที่มองหาผลตอบแทนสม่ำเสมอ ผ่านการลงทุนในสินเชื่อที่มีอสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-backed Lending) ด้วยมาตรฐานระดับสถาบันการเงินในทุกมิติ
โดย “PROPFINN” มุ่งเน้นการให้บริการผ่าน 4 แกนหลักสำคัญ ได้แก่ ความแม่นยำ (Accuracy), ความโปร่งใส (Transparency) ที่ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยไม่มีการเก็บค่าบริการล่วงหน้า, ความรวดเร็ว (Speed) ที่สามารถทราบผลภายใน 3 วัน และความหลากหลาย (Variety) ของทรัพย์สินที่ครอบคลุมตั้งแต่ ที่อยู่อาศัย ที่ดินเปล่าไปจนถึงโรงงานและโรงแรม ด้วยการขับเคลื่อนผ่าน 3 บริการหลัก คือ การ Matching: จับคู่ ผู้มีอสังหาฯ ที่ต้องการทุน กับนักลงทุน, NPL Marketplace: ศูนย์รวมทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงิน, และบริการฝากขายทรัพย์สภาพคล่องสูง: เปิดประตูสู่เครือข่ายนักลงทุนทั่วโลก
“เราไม่ได้สร้างตลาดใหม่ แต่เรากำลัง 'ยกระดับ' ตลาดที่มีความต้องการอยู่แล้วให้มีมาตรฐานสากล เป้าหมายของเราคือการสร้างความเท่าเทียมและโปร่งใสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวต่อไป” คุณเกียรติศักดิ์ กล่าวตอกย้ำวิสัยทัศน์ในครั้งนี้
นายเกียรติศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกูรูจากวงการอสังหาฯ ตลาดทุนสินเชื่อ Non-Bank และ ตัวเองในฐานะผู้พัฒนาและผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม “PROPFINN” มีมุมมองตรงกันว่า นักลงทุนไทยในปัจจุบัน กำลังขยับสู่ "สินทรัพย์ทางเลือกที่มีหลักประกันจริง" สอดรับกับมุมมองนักลงทุนสถาบันทั่วโลก ขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการที่มีทรัพย์และศักยภาพจริงก็มองหาช่องทางเพื่อเข้าถึงทุนที่เป็นธรรม
ดังนั้นมองว่ากุญแจที่ทำให้สองฝั่งมาพบกันคือมาตรฐานการคัดกรอง ภายใต้ทรัพย์ต้องประเมินมูลค่า ได้กรรมสิทธิ์ต้องตรวจสอบได้และโครงสร้างต้องมีกฎหมายรองรับ ดังนั้นแพลตฟอร์ม PROPFINN จึงตอบโจทย์ระบบดังกล่าวได้ครบทุกมิติ เพื่อพร้อมเปิดโอกาสหาช่องทางความร่วมมือระดับ Investor Partner และ Joint Venture
"เปิดตัวแพลตฟอร์ม PROPFINN นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนระหว่างผู้ถือครองทรัพย์สิน สู่กลุ่มนักลงทุนหรือสถาบันการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จากการพัฒนาต่อยอดความสำเร็จของแพลตฟอร์ม "CARFINN" สู่การเป็น "PROPFINN" เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยแพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับมาตรฐานการลงทุน ให้เทียบเท่าระดับสถาบัน ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดในทุกขั้นตอน ดังนี้ การตรวจสอบกรรมสิทธิ์ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างละเอียด เพื่อความมั่นใจของผู้ลงทุน, การจัดโครงสร้างดีลที่ถูกต้องตามกฎหมาย, การดูแลดีลอย่างใกล้ชิดตลอดอายุสัญญา”
นอกจากมีการเปิดตัว แพลตฟอร์ม“PROPFINN” แล้ว ยังมี การจัดเสวนา “THAILAND PROPERTY-CAPITAL MATCHING FORUM 2026 ทุน × อสังหาฯ – จับจังหวะ ในวันที่ตลาดกำลังเปลี่ยนขั้ว” Private Credit ที่มีหลักประกัน กำลังเปิดกว้างสู่นักลงทุนไทย โดยเชิญ 4 ผู้เชี่ยวชาญจากวงการอสังหาฯ ตลาดทุน สินเชื่อ Non-Bank และผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ได้แก่
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่จะมาวิเคราะห์แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2569–2572 โดยระบุว่าแม้จะมีความท้าทาย และยังมีหลายทำเล ที่มีทรัพย์สินศักยภาพสูงที่มูลค่าประเมินได้มาตรฐาน ขณะที่นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด จากวงการตลาดทุน จะมาสะท้อนมุมมอง"ทุนยุคใหม่” เมื่อนักลงทุนมองหาผลตอบแทนนอกตลาดหุ้น Private Credit คือคำตอบ หรือกับดัก" เพื่อชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การระดมทุนและการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และ นายบุญหนา จงถิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย จะมาสะท้อนภาพรวมของธุรกิจ Non-Bank ในวันที่ธนาคารพาณิชย์เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการเข้ามาเติมสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจ และคุณเกียรติศักดิ์ กีรติยากรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PROPFINN บริษัท พร็อพฟินน์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมวิเคราะห์จังหวะการลงทุนของไทยในช่วงที่โครงสร้างตลาดการเงินกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ