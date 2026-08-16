EGCO Group ครึ่งปีแรกกวาดรายได้ 1.9 หมื่นล.

"ผลิตไฟฟ้า " เผยผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 สร้างรายได้รวม 19,179 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,538 ล้านบาท สะท้อนเสถียรภาพทางการเงินและการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยในไตรมาส 2 มีรายได้แตะระดับ 9,670 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเติบโตขึ้นเป็น 1,625 ล้านบาท ย้ำเงินสดในมือแน่นกว่า 31,811 ล้านบาท เดินหน้ากลยุทธ์ Asset Recycling ควบคู่การรักษาความยืดหยุ่นทางการเงิน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
นายธวัชชัย สำราญวานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) หรือ EGCO Group กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 สะท้อนถึง “ความยืดหยุ่นเชิงยุทธศาสตร์” (Strategic Resilience) และการมีวินัยทางการเงินที่เข้มงวดของ EGCO Group ท่ามกลางความผันผวนของปัจจัยภายนอกและภูมิรัฐศาสตร์โลก จุดแข็งสำคัญของเรามาจากการบริหารพอร์ตโฟลิโอแบบ Diversification ที่มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งในมิติของประเทศที่ลงทุน เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เทคโนโลยี และธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาระดับกระแสเงินสดได้อย่างมั่นคง พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอตามนโยบายที่วางไว้”
สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือน ปี 2569 EGCO Group รับรู้รายได้รวม 19,179 ล้านบาท ในขณะที่มีกำไรจากการดำเนินงาน 1,016 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,538 ล้านบาท โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลัก 4 ประการ ได้แก่การบริหารต้นทุนของกลุ่มโรงไฟฟ้า IPP ในไทย อย่างมีประสิทธิภาพ : กลุ่มโรงไฟฟ้า IPP ในไทย ได้แก่ โรงไฟฟ้า BLCP มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลง และโรงไฟฟ้าแก่งคอย (KPG) มีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นปริมาณน้ำเอื้ออำนวย ดันผลประกอบการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ใน สปป.ลาว : ทั้งโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 (NTPC) และโรงไฟฟ้าไซยะบุรี (XPCL) มีผลประกอบการที่โดดเด่นจากปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากฤดูกาลที่มีปริมาณน้ำมาก
การขยายตัวตามอุปสงค์ Data Center & AI ในสหรัฐอเมริกา : โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Linden Cogen ในสหรัฐอเมริกา มีรายได้และปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นจากการเติบโตของธุรกิจ Data Center และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งยังรับรู้รายได้เพิ่มจากการมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็น 38% นอกจากนี้ EGCO Group ยังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการเข้าถือหุ้น 49% ในกลุ่มโรงไฟฟ้า Pinnacle II ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลม Downeast Wind และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Wheatsborough Solar
กระแสเงินสดสม่ำเสมอจากสัญญาเช่า เพราะมีการรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยให้กระแสเงินสดมีความต่อเนื่อง และช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ในด้านฐานะการเงิน EGCO Group สามารถรักษาระดับการเติบโตและสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีสินทรัพย์รวม จำนวน 224,391 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 101,381 ล้านบาท ขณะที่ยังคงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,811 ล้านบาท ซึ่งรองรับความยืดหยุ่นทางการเงินและโอกาสการลงทุนในอนาคต
นายธวัชชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า “แม้สภาวะการแข่งขันในการเข้าลงทุนจะยังอยู่ในระดับสูง EGCO Group ยังคงเดินหน้าแสวงหาโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการลงทุนอย่างมีวินัยและคัดเลือกเฉพาะสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท เราเชื่อว่าการรักษาความเข้มงวดในการพิจารณาการลงทุน ควบคู่กับการบริหารพอร์ตโฟลิโอเชิงรุก ผ่านแนวทาง Asset Recycling หรือการหมุนเวียนสินทรัพย์เชิง กลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเสริมความพร้อมของเงินทุนและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว”