รับเละ60ล้าน เฮงถูก10ใบรางวัล1 สลากดิจิตอลแอปเป๋าตัง

สลากดิจิทัลบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2569 มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 รวม 31 ใบ คิดเป็นเงินรางวัลรวม 186 ล้านบาท โดยผู้โชคดีที่สุดเพียงรายเดียวถือสลากถูกรางวัลถึง 10 ใบ รับเงินก้อนใหญ่ 60 ล้านบาท
ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2569 รางวัลที่ 1 ได้แก่หมายเลข 004615 ซึ่งข้อมูลสลากดิจิทัลบนแอปฯ เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย พบว่ามีสลากดิจิทัลถูกรางวัลที่ 1 รวมทั้งสิ้น 31 ใบ มูลค่า 186 ล้านบาท
เมื่อแยกตามจำนวนสลากที่ผู้ซื้อถือครอง พบว่า มีผู้ถูกรางวัล 1 ใบ จำนวน 14 คน รับคนละ 6 ล้านบาท ผู้ถูกรางวัล 2 ใบ จำนวน 2 คน รับคนละ 12 ล้านบาท ผู้ถูกรางวัล 3 ใบ จำนวน 1 คน รับ 18 ล้านบาท และผู้โชคดีรายใหญ่ที่สุดของงวดนี้ถูกรางวัลพร้อมกันถึง 10 ใบ รับเงินรางวัลรวม 60 ล้านบาท
รวมแล้วมีผู้ถูกรางวัลที่ 1 ผ่านสลากดิจิทัลจำนวน 18 คน จากสลากที่ถูกรางวัลทั้งหมด 31 ใบ
ขณะเดียวกัน สลากตัวเลขสามหลัก งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2569 มีผลรางวัลดังนี้
รางวัลสามตรง หมายเลข 615 เงินรางวัลละ 3,258 บาท
รางวัลสามสลับหลัก ได้แก่ 156, 165, 516, 561 และ 651 เงินรางวัลละ 602 บาท
รางวัลสองตรง หมายเลข 53 เงินรางวัลละ 478 บาท
ส่วน รางวัลพิเศษ ได้แก่หมายเลข 615000004951 รับเงินรางวัล 793,370 บาท
ผู้ซื้อสลากดิจิทัลสามารถตรวจสอบผลการถูกรางวัลและดำเนินการขึ้นเงินรางวัลผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยการจ่ายเงินรางวัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด