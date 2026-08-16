พอร์ต "เซียนฮง" เหลือ 4 ตัว 1.7 พันล้าน แกะรอย 12 หุ้นดัง เคยเข้า-ออกมาแล้ว

“เซียนฮง” สถาพร งามเรืองพงศ์ นักลงทุนรายใหญ่ที่ตลาดหุ้นจับตาการขยับพอร์ตมาอย่างต่อเนื่อง จากอดีตที่ถือหุ้นหลากหลายหลักทรัพย์ ปัจจุบันพอร์ตมีความกระชับมากขึ้น โดยมีหุ้นที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ 4 ตัว ได้แก่ HANA, KLINIQ, TISCO และ VIH ขณะที่ TISCO โดดเด่นในแง่หุ้นปันผล และครั้งนี้จะพาย้อนรอย 12 หลักทรัพย์ตัวเด็ดตัวดังที่เคยอยู่ในพอร์ตของ “เซียนฮง” ในอดีต
เริ่มจากพอร์ตปัจจุบัน 4 ตัว มูลค่า 1,729,444,530 บาท (ณ 14 ส.ค.69)
1.TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปรากฏรายชื่อ "เซียนฮง" ครั้งแรกเมื่อวันปิดสมุด 11/9/2568 ถือ 6,574,400 หุ้นหรือ 0.82% และมีรายชื่อครั้งล่าสุด ถือ 6,690,400 หุ้น หรือ 0.84% (วันปิดสมุด30/4/2569) คิดเป็นมูลค่า 849,680,800 ล้านบาท
รายละเอียดหุ้น ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +14.93%,รอบ 1 สัปดาห์ -1.93%,ล่าสุด 14 ส.ค.69 ปิด 127.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 133.00/99.00 บาท,ค่า P/E 14.80 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 6.10%, มาร์เก็ตแคป 101,681.99 ล้านบาท
2.HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ปรากฏรายชื่อ "เซียนฮง" ครั้งแรกเมื่อวันปิดสมุด 17/3/2569 ถือ 16,667,000 หุ้นหรือ 1.88% คิดเป็นมูลค่า 662,513,250 ล้านบาท
รายละเอียดหุ้น ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +143.87%,รอบ 1 สัปดาห์ +11.19%,ล่าสุด 14 ส.ค.69 ปิด 39.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 42.00/15.10 บาท,ค่า P/E 118.99 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.54%, มาร์เก็ตแคป 35,193.32 ล้านบาท,HANA กำไรไตรมาส 2 ที่ 326 ล้านบาท โต 831% ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์-บาทแข็งหนุน
3.KLINIQ บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) ปรากฏรายชื่อ "เซียนฮง" ครั้งแรกเมื่อวันปิดสมุด 30/8/2567 ถือ 4,591,300 หุ้น หรือ 2.09% และมีรายชื่อล่าสุด ถือ 4,330,300 หุ้น หรือ 1.97% (วันปิดสมุด30/4/2569) คิดเป็นมูลค่า 124,496,125 ล้านบาท
รายละเอียดหุ้น ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +34.35%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.77%,ล่าสุด 14 ส.ค.69 ปิด 28.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 30.50/19.60 บาท,ค่า P/E 14.98 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 5.04%, มาร์เก็ตแคป 6,325.00 ล้านบาท,กำไรไตรมาส 2 อยู่ที่ 111 ล้านบาท
4.VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ปรากฏรายชื่อ "เซียนฮง" ครั้งแรกเมื่อวันปิดสมุด 16/3/2569 ถือ 10,249,100 หุ้น หรือ 1.66% คิดเป็นมูลค่า 92,754,355 ล้านบาท
รายละเอียดหุ้น ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +6.47%,รอบ 1 สัปดาห์ -0.55%,ล่าสุด 14 ส.ค.69 ปิด 9.05 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.50/7.35 บาท,ค่า P/E 12.99 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 4.36%, มาร์เก็ตแคป 5,676.42 ล้านบาท
สำหรับหุ้นที่เคยผ่านมือ"เซียนฮง" มีมากกมาย แต่คัดตัวเด่นตัวดัง มา 12 หุ้น
1.AEONTS ปรากฎรายชื่อ "เซียนฮง" ครั้งแรกเมื่อวันปิดสมุด 16/5/2561 ถือ 4,791,600 หุ้น หรือ 1.92% และมีรายชื่อครั้งสุดท้าย ถือ 4,119,100 หุ้น หรือ 1.65% (วันปิดสมุด 21/10/2562) ปิดสมุดครั้งต่อมาไม่มีชื่อแล้ว
AEONTS ผลตอบแทนราคา ตั้งแต่ต้นปี -6.51%,1 สัปดาห์ -3.83%,1 เดือน -7.80%,3 เดือน +7.77%,6 เดือน +1.52%,1 ปี -3.83%,3 ปี -36.79%,5 ปี -42.90%
2.CCET ปรากฏรายชื่อ "เซียนฮง" ครั้งแรกเมื่อวันปิดสมุด 29/8/2567ถือ 132,320,700 หุ้น หรือ 1.27% และมีรายชื่อครั้งสุดท้าย ถือ 99,345,000 หุ้น หรือ 0.95% (วันปิดสมุด 20/3/2568) ปิดสมุดครั้งต่อมาไม่มีชื่อแล้ว
CCET ผลตอบแทนราคา ตั้งแต่ต้นปี +93.58% ,1 สัปดาห์ +7.36%,1 เดือน -4.89%,3 เดือน +37.80%,6 เดือน +73.27%,1 ปี +42.28%,3 ปี +335.70%,5 ปี +256.15%
3.CPAXT ปรากฏรายชื่อ "เซียนฮง" ครั้งแรกเมื่อวันปิดสมุด 9/3/2569 ถือ 19,693,800 หุ้น หรือ 0.19% ปิดสมุดครั้งต่อมาไม่มีชื่อแล้ว
CPAXT ผลตอบแทนราคา ตั้งแต่ต้นปี -5.73% ,1 สัปดาห์ -1.33% ,1 เดือน -0.67%,3 เดือน 0.00%,6 เดือน -10.30% ,1 ปี -20.86%
4.DOHOME ปรากฏรายชื่อ "เซียนฮง" ครั้งแรกเมื่อวันปิดสมุด 12/3/2563 ถือ 67,433,200 หุ้น หรือ 3.63% และมีรายชื่อครั้งสุดท้าย ถือ 31,796,500 หุ้นหรือ1.71% (วันปิดสมุด 9/6/2563) ปิดสมุดครั้งต่อมาไม่มีชื่อแล้ว
DOHOME ผลตอบแทนราคา ตั้งแต่ต้นปี +13.13%,1 สัปดาห์ -8.37%,1 เดือน -6.06%,3 เดือน +10.71%,6 เดือน -2.30%,1 ปี -1.30% ,3 ปี -60.02% ,5 ปี -79.22%
5.IVL ปรากฏรายชื่อ"เซียนฮง" ครั้งแรกเมื่อวันปิดสมุด 24/11/2563 ถือ 83,658,700 หุ้น หรือ 1.49% และมีรายชื่อครั้งสุดท้าย ถือ 12,432,300 หุ้น หรือ 0.22% (วันปิดสมุด 26/11/2568) ปิดสมุดครั้งต่อมาไม่มีชื่อแล้ว
IVL ผลตอบแทนราคา ตั้งแต่ต้นปี +31.68%,1 สัปดาห์ -3.20%,1 เดือน -8.62% ,3 เดือน -16.86%,6 เดือน -6.19% ,1 ปี -4.50% ,3 ปี -35.76% ,5 ปี -46.67%
6.JMT ปรากฏรายชื่อ "เซียนฮง" ครั้งแรกเมื่อวันปิดสมุด 26/2/2568 ถือ 64,747,300 หุ้นหรือ 4.44% และมีรายชื่อครั้งสุดท้าย ถือ 33,349,700 หุ้น หรือ 2.28% (วันปิดสมุด 27/8/2568) ปิดสมุดครั้งต่อมาไม่มีชื่อแล้ว
JMT ผลตอบแทนราคา ตั้งแต่ต้นปี +30.29% ,1 สัปดาห์ -5.79%,1 เดือน -9.52%,3 เดือน +20.63%,6 เดือน +6.54%,1 ปี -0.87%,3 ปี -73.64%,5 ปี -72.22%
7.KTC ปรากฏรายชื่อ "เซียนฮง" ครั้งแรกเมื่อวันปิดสมุด 7/3/2556 ถือ 1,763,400 หุ้น หรือ 0.68% และมีรายชื่อครั้งสุดท้าย ถือ 128,509,000 หุ้น หรือ 4.98% (วันปิดสมุด 25/5/2563) ปิดสมุดครั้งต่อมาไม่มีชื่อแล้ว
ตัวนี้ "เซียนฮง" เข้าถือตั้งแต่ปี 2556 จนถึง 2563 ถือนานกว่า 7 ปี เพิ่มสัดส่วนจาก 1.76 ล้านหุ้นเพิ่มเป็น 128.5 ล้านหุ้น
KTCผลตอบแทนราคา ตั้งแต่ต้นปี+42.86% ,1 สัปดาห์-3.85% ,1 เดือน +2.04%,3 เดือน+26.05%,6 เดือน+22.95%,1 ปี+28.21%,3 ปี-20.63%,5 ปี-36.71%
8.OR ปรากฏรายชื่อ "เซียนฮง" ครั้งแรกเมื่อวันปิดสมุด 17/3/2564 ถือ 244,298,900 หุ้น หรือ 2.04% และมีรายชื่อครั้งสุดท้าย ถือ 118,688,600 หุ้น หรือ 0.99% (วันปิดสมุด 9/9/2564) ปิดสมุดครั้งต่อมาไม่มีชื่อแล้ว
OR ผลตอบแทนราคา ตั้งแต่ต้นปี -7.52%,1 สัปดาห์ -3.15% ,1 เดือน -2.38%,3 เดือน -3.15%,6 เดือน -13.38%,1 ปี -8.89% ,3 ปี -40.00%,5 ปี -56.07%
9.SINGER ปรากฏรายชื่อ "เซียนฮง" ครั้งแรกเมื่อวันปิดสมุด 9/3/2564 ถือ 17,838,400 หุ้น หรือ 3.92% และมีรายชื่อครั้งสุดท้าย ถือ 15,816,200 หุ้น หรือ 1.91% (วันปิดสมุด 26/2/2568) ปิดสมุดครั้งต่อมาไม่มีชื่อแล้ว
SINGER ผลตอบแทนราคา ตั้งแต่ต้นปี +129.51% ,1 สัปดาห์ -6.67% ,1 เดือน -13.85% ,3 เดือน +98.23% ,6 เดือน +98.23%,1 ปี +107.41% ,3 ปี +30.23% ,5 ปี -72.03%
10.STA ปรากฏรายชื่อ "เซียนฮง" ครั้งแรกเมื่อวันปิดสมุด 19/4/2567 ถือ 21,569,800 หุ้น หรือ 1.40% ปิดสมุดครั้งต่อมาไม่มีชื่อแล้ว
STA ผลตอบแทนราคา ตั้งแต่ต้นปี +52.46%,1 สัปดาห์ +1.64%,1 เดือน -1.06% ,3 เดือน -7.00%,6 เดือน +38.81% ,1 ปี +56.30%,3 ปี +33.81%,5 ปี -53.79%
11.THCOM ปรากฏรายชื่อ "เซียนฮง" ครั้งแรกเมื่อวันปิดสมุด 25/2/2559 ถือ 15,354,200 หุ้น หรือ 1.40% และมีรายชื่อครั้งสุดท้าย ถือ 13,525,500 หุ้นหรือ 1.23% (วันปิดสมุด7/4/2559) ปิดสมุดครั้งต่อมาไม่มีชื่อแล้ว
THCOM ผลตอบแทนราคา ตั้งแต่ต้นปี +23.70%,1 สัปดาห์ +0.94% ,1 เดือน -3.60%,3 เดือน -6.14%,6 เดือน -2.73% ,1 ปี +11.46%,3 ปี -17.69%,5 ปี -7.76%
12.TKN ปรากฏรายชื่อ "เซียนฮง" ครั้งแรกเมื่อวันปิดสมุด 8/3/2567 ถือ 20,747,900 หุ้น หรือ 1.50% และมีรายชื่อครั้งสุดท้าย ถือ 18,271,000 หุ้น หรือ 1.32% (วันปิดสมุด 20/3/2568) ปิดสมุดครั้งต่อมาไม่มีชื่อแล้ว
TKN ผลตอบแทนราคา ตั้งแต่ต้นปี +9.50%,1 สัปดาห์ +4.29%,1 เดือน +4.29%,3 เดือน +8.96% ,6 เดือน -0.45%,1 ปี -25.76%,3 ปี -64.10%,5 ปี -34.14%