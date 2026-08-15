KBANK คาดกรอบค่าเงินบาท 32.90-33.40 จับตาจีดีพีไทย Q2 ฟันโฟลว์ สงคราม ตอ.กลาง

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในระหว่างวันที่ 17-21 ส.ค.69 อยู่ที่ระดับ 32.90-33.40 บาท/ดอลลาร์ฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2569 ของไทย ฟันด์โฟลว์ต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง รวมถึงบันทึกการประชุมเฟดรอบ 28-29 ก.ค. และการประกาศอัตราดอกเบี้ย LPR ของธนาคารกลางจีน
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์ก ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย และ PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนส.ค. ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน การผลิตภาคอุตสาหกรรม และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนก.ค. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามข้อมูลจีดีพีไตรมาส 2/2569 ของญี่ปุ่น ตัวเลขเศรษฐกิจจีนเดือนก.ค. อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค. ของอังกฤษ ยูโรโซนและญี่ปุ่น รวมถึงรายงาน PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนส.ค. ของหลายๆประเทศ
โดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (10-14 ส.ค.) เงินบาททยอยอ่อนค่ากลับมา เงินบาทแข็งค่าผ่านระดับ 33.00 ไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 7 สัปดาห์ที่ 32.88 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงต้นสัปดาห์สอดคล้องกับทิศทางแข็งค่าของสกุลเงินในภูมิภาค
ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ยังคงเผชิญแรงขาย หลังตัวเลขตลาดแรงงานและข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ชะลอลง ซึ่งทำให้ตลาดลดโอกาสความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนก.ย. นี้
ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2569 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 33.15 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 33.05 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (7 ส.ค.) สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุน ของนักลงทุนต่างชาติระหว่างสัปดาห์ 10-14 ส.ค. 2569 นั้น นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 2,418 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 13,832 ล้านบาท