บล.กสิกรฯ คาดกรอบดัชนีหุ้นไทย 1,560-1,630 ติดตามจีดีพีไทย Q2 สงคราม ตอ.กลาง

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย จำกัด ประเมินกรอบดัชนีหุ้นไทยสำหรับสัปดาห์ระหว่างวันที่ 17-21 ส.ค. 2569 แนวรับที่ 1,585 และ 1,560 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,620 และ 1,630 จุด ตามลำดับ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2569 ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางเงินทุนต่างชาติ
ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. ดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการเดือนส.ค. (เบื้องต้น) บันทึกการประชุมเฟด รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
โดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (10-14 ส.ค. 69) ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวผันผวน ก่อนจะพลิกตัวลงช่วงท้ายสัปดาห์ SET index ดีดตัวขึ้นในช่วงแรกตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค ซึ่งมีแรงหนุนจากคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะไม่เร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค. ของสหรัฐฯออกมาแย่กว่าคาด โดยหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวขึ้นนำตลาด รับอานิสงส์เพิ่มเติมจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโลกที่ฟื้นตัวขึ้น
อย่างไรก็ดี ดัชนีหุ้นไทยร่วงลงในเวลาต่อมาก่อนวันหยุดของตลาดในประเทศ (12 ส.ค.) โดยตลาดกลับมากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง เนื่องจากประเมินว่า การเจรจาข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซไม่น่าจะบรรลุได้ในเร็วๆ นี้
ดัชนีหุ้นไทยแกว่งตัวกรอบแคบก่อนจะปรับตัวลงในช่วงท้ายสัปดาห์ แม้จะมีปัจจัยหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อเดือนก.ค.ของสหรัฐฯที่ชะลอตัวลง ซึ่งกระตุ้นคาดการณ์ที่ว่าเฟดมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะคงดอกเบี้ยในการประชุมรอบเดือนก.ย. นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2569 ของไทยซึ่งจะประกาศในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นกัน
ในวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,609.06 จุด ลดลง 0.18% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 72,828.53 ล้านบาท ลดลง 6.67% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai เพิ่มขึ้น 0.19% มาปิดที่ระดับ 227.76 จุด