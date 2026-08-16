AWC เล็งตั้งAWR รองรับ REIT 30,000ล้าน Q2/69 กำไร 1,468 ล้าน โต 4.6%

"แอสเสท เวิรด์ คอร์ป" เดินหน้าศึกษาจัดตั้ง “AWR” รองรับการตั้งกองREITขนาด30,000ล้านบาท ไตรมาส2/69
โชว์ผลดำเนินงานรายได้รวม5,502ล้านบาท เพิ่มขึ้น5.6%จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่1,468
ล้านบาท เพิ่มขึ้น4.6%และEBITDAอยู่ที่2,850ล้านบาท เพิ่มขึ้น4.6%รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมและการเติบโตของธุรกิจคอมเมอร์เชียล พร้อมเดินหน้าขยายพอร์ตสินทรัพย์คุณภาพ
นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือAWCกล่าวว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส2/69 สะท้อนการเติบโตของทั้งกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ
รวมถึงกลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียล ภายใต้กลยุทธ์ Sustainable Growth-Led Strategy ที่มุ่งบริหารพอร์ตสินทรัพย์คุณภาพในจุดหมายปลายทางสำคัญ พร้อมพัฒนาประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าคุณภาพจากทั่วโลก
สำหรับไตรมาส2/69 AWC มีรายได้รวม 5,502 ล้านบาท เพิ่มขึ้น5.6% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 1,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้น4.6% ขณะที่EBITDA อยู่ที่ 2,850 ล้านบาท เพิ่มขึ้น4.6% สะท้อนการเติบโตของทั้งสองกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงแรมฟื้นRevPAR โต รับท่องเที่ยวคุณภาพ
ทั้งนี้ กลุ่มโรงแรมและการบริการมีรายได้ 2,761 ล้านบาท เพิ่มขึ้น5.7% ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก หรือRevPAR อยู่ที่ 3,173 บาทต่อคืน เพิ่มขึ้น3.2% โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของโรงแรมในกรุงเทพฯ รวมถึงการเติบโตของรีสอร์ตระดับลักชัวรีและโรงแรมในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ด้าน EBITDA ของกลุ่มโรงแรมและการบริการอยู่ที่ 742 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.7% สูงกว่าการเติบโตของรายได้ ส่งผลให้อัตราEBITDA Margin เพิ่มจาก25.9% เป็น26.9% ขณะที่รายได้จากทรัพย์สินที่เปิดดำเนินงานตามปกติเพิ่มขึ้น 7.4%
โดยโรงแรมในกรุงเทพฯ มี Rev PAR เพิ่มขึ้น 7.4% กลับมาเติบโตเป็นบวกครั้งแรกในรอบ12 เดือน ส่วนโรงแรมในต่างจังหวัดRevPAR เพิ่มขึ้น 8.0% โดยพัทยาเติบโตสูงถึง169% จากการรับรู้ผลดำเนินงานของโรงแรมใหม่ 2 แห่งที่เปิดในปี2568 ขณะที่เชียงใหม่เพิ่มขึ้น 31% จากตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยเฉพาะจีน ส่วนสมุยและหัวหินเพิ่มขึ้น10% และ3% ตามลำดับ ขณะที่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้ 900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น7.3% โดย “เอ-ญ่า รูฟทอป แอท ดิ เอ็มไพร์” มีรายได้ 116 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.3%
คอมเมอร์เชียลโต13.4% เอเชียทีคดันรายได้
นางวัลลภา กล่าวว่า ในส่วนของกลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียลยังเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดยมีรายได้ 2,517 ล้านบาท เพิ่มขึ้น13.4% ขณะที่รายได้จากการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อยู่ที่ 1,136 ล้านบาท เพิ่มขึ้น14% จากการเติบโตของรายได้ค่าเช่า อัตราการเช่าพื้นที่ และค่าเช่าเฉลี่ยของศูนย์การค้า
สำหรับ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ยังคงเป็นโครงการแฟลกชิป หลังเดินหน้าพัฒนาประสบการณ์ใหม่ผ่าน Jurassic World: The Experience, SkyFlyers: Wings of Garudapterus และBetter World Better Future ณHatch Dome ส่งผลให้จำนวนผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น 36% รายได้ค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น6.3% และอัตราการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น 1.8%
ส่วนธุรกิจคอมมูนิตี้ชอปปิงมอลล์มีอัตราการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น13.3% และรายได้ค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น5.4% ขณะที่ธุรกิจอาคารสำนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้น2.8% จากการบริหารสินทรัพย์เชิงรุกและการรักษาฐานผู้เช่าคุณภาพ
ครึ่งปีหลังเดินหน้าเปิดโรงแรม-จับมือพันธมิตรระดับโลก
นางวัลลภา กล่าวว่า สำหรับครึ่งหลังปี 2569 AWC เตรียมเปิด โรงแรมแฟร์มอนท์ แบงคอก สุขุมวิท พร้อมเดินหน้าความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพและสร้างจุดหมายปลายทางใหม่ โดยโครงการสำคัญ ได้แก่ ความร่วมมือกับUniversal Destinations & Experiences พัฒนา “Kung Fu Panda” ในย่านเยาวราช และ “DreamWorks Water Park” ริมหาดพัทยา รวมถึงความร่วมมือกับ EMM Williams Productions เตรียมเปิดตัว Avatar: Guardians of EYWA, THE MAGIC WALK™ ที่เอเชียทีคฯ ในปี2570
นอกจากนี้ยังมีโครงการเคเบิ้ลคาร์รักษ์โลกข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และ MONA Bangkok ร่วมกับMONA จากออสเตรเลีย
รวมถึงการขยายความร่วมมือกับMarriott International เปิดตัว Moxy Pattaya The Aquatique สินทรัพย์2.24 แสนล้าน เดินหน้าAWR รองรับREIT
ด้านฐานะการเงินAWC ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวม หรือGAV อยู่ที่ 224,100 ล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือIBD/E อยู่ที่ 0.92 เท่า สะท้อนการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีวินัย
และยังมีศักยภาพรองรับการลงทุนในอนาคต
เล็งตั้งAWR - REIT ขยายพอร์ต 30,000 ล้าน
ขณะเดียวกัน บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้ง บริษัท AWR เพื่อพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนในอสังหาฯ ผ่านการจัดตั้งกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาฯ หรือ REIT โดยมุ่งนำสินทรัพย์ประเภท Freehold ที่มีคุณภาพและมีประวัติสร้างรายได้ที่ดีเข้าสู่โครงสร้างดังกล่าว
แนวทางเบื้องต้นคือการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก หรือIPO ขนาดประมาณ 30,000 ล้านบาท รองรับผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งสร้างฐานรายได้ต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเข้าถึงพอร์ตสินทรัพย์คุณภาพของAWC
โครงสร้างดังกล่าวจะทำให้ AWRเน้นการถือครองและบริหารสินทรัพย์ที่เปิดดำเนินงานแล้วและสร้างกระแสเงินสดต่อเนื่องขณะที่ WC ยังคงมุ่งบทบาทเป็นผู้พัฒนาอสังหาฯ เพื่อสร้างโครงการและสินทรัพย์ใหม่เข้าสู่พอร์ตในอนาคต ทั้งนี้ แผนการจัดตั้งAWR และ REIT ขนาดประมาณ 30,000 ล้านบาท ยังอยู่ระหว่างการศึกษา จึงยังเป็นแนวทางเบื้องต้นของบริษัทในขณะนี้ ไม่ใช่การจัดตั้งกอง REIT ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
“AWC ยังคงขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด“สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” ผ่านกรอบ 3 BETTERs ได้แก่ Better Planet, Better People และ Better Prosperity ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรด้านดิจิทัล AI และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว”นางวัลภา กล่าว