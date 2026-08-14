Binance เชือด HTX พ่วง 10 แพลตฟอร์ม สะเทือนวงการคริปโต นักลงทุนไทยต้องระวังอะไรบ้าง

Binance ประกาศระงับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ 11 แพลตฟอร์ม นำโดย HTX มีผลตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2569 เป็นผลจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของอียูและอังกฤษที่ยกระดับขึ้นเรื่อยๆ มาตรการนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนว่ายุคที่คริปโตเป็นพื้นที่สีเทาปลอดภัยจากสายตารัฐกำลังจบลง คำถามที่คนไทยต้องถามคือ ถ้าวันหนึ่งเอ็กซ์เชนจ์ที่เราใช้อยู่ถูกขึ้นบัญชีแบบนี้บ้าง เงินในกระเป๋าเราจะยังเป็นของเราอยู่ไหม
ประกาศที่ไม่ใช่แค่ข่าว แต่คือการวางหมากใหม่ของเกมการเงินโลก
23 สิงหาคมนี้ Binance เอ็กซ์เชนจ์อันดับหนึ่งของโลกจะตัดสัมพันธ์กับ 11 แพลตฟอร์มคริปโต โดยมี HTX อดีต Huobi เป็นเป้าใหญ่ที่สุด ตามมาด้วยชื่อที่หลายคนอาจไม่คุ้นอย่าง Rapira, Aifory Pro, ABCeX, EXMO และ BitPapa ต้นเหตุมาจากอียูที่ขึ้นบัญชี HTX เป็นเป้าคว่ำบาตรเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ด้วยข้อสงสัยว่าเป็นทางผ่านให้เงินรัสเซียหลบเลี่ยงการตรวจสอบ ก่อนหน้านั้นอังกฤษก็ขึ้นบัญชีดำ Huobi Global S.A. ไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยชี้เป้าไปที่ความเชื่อมโยงกับ A7 LLC และ Garantex Europe ซึ่งถูกมองว่าเป็นเครือข่ายการเงินของรัฐบาลรัสเซีย
ฝั่ง HTX ออกมาปฏิเสธหัวชนฝา บอกว่าคำสั่งคว่ำบาตรผูกกับนิติบุคคล Huobi Global S.A. เท่านั้น ส่วนแพลตฟอร์มเทรดหลักและเงินลูกค้ายังปลอดภัยดี แต่หน่วยงานคว่ำบาตรของอังกฤษกลับยืนกรานตรงข้าม ย้ำว่า HTX คือบริษัทลูกเต็มตัวของ Huobi Global จะมาเถียงว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ นี่คือรูปแบบการตอบโต้แบบเดิมที่เอ็กซ์เชนจ์ใหญ่ๆ มักใช้เมื่อโดนคว่ำบาตร คือปฏิเสธในนามบริษัท แต่ในทางปฏิบัติกระเป๋าเงินผู้ใช้ที่เชื่อมกับแพลตฟอร์มเหล่านี้อาจถูกเพ่งเล็งไปโดยปริยาย
เม็ดเงินไหลหนีแบบเงียบๆ ก่อนเส้นตายจะมาถึง
ข้อมูลบนบล็อกเชนเริ่มขยับตัวชัดเจน นักลงทุนสถาบันและวาฬใหญ่ทยอยโยกสภาพคล่องออกจากแพลตฟอร์มที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง ไหลกลับไปหาเอ็กซ์เชนจ์ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็ไปพักในดีไฟแบบกระจายศูนย์ที่ไม่มีตัวกลางให้ใครอายัดได้ นี่คือปรากฏการณ์ที่นักลงทุนไทยควรจับตา เพราะสะท้อนว่าเงินทุนระดับโลกกำลังเทน้ำหนักให้เอ็กซ์เชนจ์ที่ผ่านการกำกับดูแล มากกว่าเอ็กซ์เชนจ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่สถานะทางกฎหมายคลุมเครือ
ที่สำคัญกว่านั้น การจัดการ HTX ครั้งนี้ไม่ได้โดดเดี่ยว ต้นเดือนสิงหาคมกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่งลงดาบ Shelbit และ Aban Tether ไปหมาดๆ และก่อนหน้านั้นวุฒิสภาสหรัฐฯ ก็เพิ่งผ่านร่างคว่ำบาตรรัสเซียครั้งใหญ่ด้วยเสียงท่วมท้น มุ่งตัดรายได้จากน้ำมันและก๊าซที่หล่อเลี้ยงสงครามยูเครนโดยตรง ภาพรวมคือโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่แนวรบด้านการเงินเข้มข้นไม่แพ้แนวรบในสนามจริง และคริปโตซึ่งเคยเป็นช่องทางเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่รัฐตามไม่ทัน กำลังถูกไล่บี้จนมุมทีละก้าว
ไทยอยู่ตรงไหนในสมการนี้
คำถามที่คนในวงการคริปโตไทยเลี่ยงไม่ได้คือ เรื่องนี้จะลามมาถึงศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในบ้านเราหรือไม่ คำตอบตรงไปตรงมาคือ ไม่ใช่ผลกระทบทางตรงในทันที เพราะเอ็กซ์เชนจ์ไทยที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. อย่าง Bitkub, Bitazza, Zipmex หรือ InnovestX ไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับ HTX หรือเครือข่ายรัสเซียที่ถูกขึ้นบัญชี แต่ผลกระทบทางอ้อมมีแน่ และมีหลายชั้น
ชั้นแรกคือสภาพคล่องข้ามพรมแดน เอ็กซ์เชนจ์ไทยจำนวนไม่น้อยพึ่งพา liquidity provider และคู่ค้าระดับโลกที่บางรายอาจมีเส้นทางเงินซ้อนทับกับเครือข่ายที่กำลังถูกเพ่งเล็ง เมื่อมาตรฐานการตรวจสอบเข้มขึ้นทั่วโลก ต้นทุนการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนของทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงของไทย มีแนวโน้มขยับสูงขึ้นตามไปด้วย
ชั้นที่สองคือแรงกดดันด้านกฎเกณฑ์ในประเทศ ก.ล.ต. ไทยเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยกับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้ว ปีนี้เพิ่งกล่าวโทษบิทคับกรณีรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเหตุการณ์แฮ็กมูลค่ากว่าพันล้านบาท และยังเดินหน้าปรับปรุงเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลขอใบอนุญาตอนุพันธ์ได้คล่องตัวขึ้น สะท้อนว่าทิศทางการกำกับดูแลของไทยกำลังเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ ไม่ต่างจากแนวโน้มโลก ต่อไปหากมีสัญญาณว่าเงินทุนจากเครือข่ายที่ถูกคว่ำบาตรพยายามหาทางเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางอ้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก.ล.ต. และหน่วยงานปราบปรามฟอกเงินของไทยย่อมต้องยกระดับการตรวจสอบธุรกรรมข้ามพรมแดนตามไปด้วย
ชั้นที่สามคือพฤติกรรมนักลงทุน ข้อมูลตลาดคริปโตไทยในครึ่งปีแรกของ 2569 ชี้ว่าแม้ราคาบิทคอยน์และอีเธอเรียมจะปรับตัวลง แต่จำนวนบัญชีนักลงทุนและบัญชีที่ยังเทรดต่อเนื่องกลับขยายตัวขึ้น นั่นแปลว่าคนไทยเข้าตลาดนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงเวลาเดียวกับที่โลกกำลังไล่บี้เอ็กซ์เชนจ์สีเทา ยิ่งนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาเยอะเท่าไหร่ ความเสี่ยงที่จะพลาดไปฝากเงินไว้กับแพลตฟอร์มต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตในไทย หรือแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินแบบที่ HTX กำลังเจอ ก็ยิ่งมีสูงตามไปด้วย
บทเรียนที่ต้องจำ อย่ารอให้โดนคว่ำบาตรแล้วค่อยตกใจ
สิ่งที่เกิดกับ HTX ในวันนี้ คือกระจกสะท้อนให้เห็นว่าการเทรดคริปโตในแพลตฟอร์มที่ไม่มีใบอนุญาตถูกต้อง หรือแพลตฟอร์มที่มีสายสัมพันธ์คลุมเครือกับเครือข่ายการเงินที่มีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เงินที่ฝากไว้ในเอ็กซ์เชนจ์ที่ถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตร ต่อให้บริษัทออกมายืนยันว่าปลอดภัย สุดท้ายผู้ใช้งานก็อาจถอนเงินไม่ได้ในพริบตา สำหรับนักลงทุนไทย ทางที่ปลอดภัยที่สุดคือเลือกใช้เฉพาะแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอ็กซ์เชนจ์ที่ใช้ไม่มีสถานะเป็นบริษัทลูกหรือพันธมิตรของเครือข่ายที่มีความเสี่ยงด้านคว่ำบาตร และติดตามข่าวการกำกับดูแลระดับโลกอย่างใกล้ชิด เพราะสิ่งที่เกิดกับ HTX วันนี้ พรุ่งนี้อาจเกิดกับแพลตฟอร์มอื่นที่เรากำลังฝากเงินอยู่ก็ได้
เกมนี้ไม่มีใครอยู่นอกสนามอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นวอชิงตัน บรัสเซลส์ ลอนดอน หรือกรุงเทพฯ ทุกฝ่ายกำลังถูกดึงเข้าสู่มาตรฐานเดียวกัน นั่นคือความโปร่งใสของเส้นทางเงินในโลกคริปโตที่หลบไม่มิดได้อีกแล้ว