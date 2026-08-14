เอพีฯ เปิด 2 คอนโดพร้อมอยู่ริมน้ำเจริญนคร “LIFE–RHYTHM” เขย่าตลาด Q3/69

“เอพี ไทยแลนด์” ปลุกตลาดครึ่งปีหลัง ย้ำสเตตัสผู้นำตลาดคอนโดวิวแม่น้ำ ประกาศความพร้อมของ 2 บิ๊กโปรเจกต์ ‘LIFE เจริญนคร–สาทร’ (AP Project) มูลค่า 2,500 ล้านบาท ชูจุดเด่นความเป็นไพรเวตคอนโดยูนิตน้อยเพียง 580 ยูนิต ซึ่งกวาดยอดขายล่าสุดไปแล้วถึง 68% และโปรเจกต์ร่วมทุนระดับมาสเตอร์พีซ ‘RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค’ มูลค่า 5,000 ล้านบาท มอบความเป็นส่วนตัวสูงสุดด้วยจำนวนเพียง 577 ยูนิต พร้อมสถิติยอดขายทะลุ 85%
นางสาวกมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า ความสำเร็จของ LIFE และ RHYTHM ย่านเจริญนคร คือบทตอกย้ำความเชี่ยวชาญและความเข้าใจตลาดคอนโดของเอพี ในการค้นหาที่ดินผืนที่ล้ำค่าที่สุดวิวแม่น้ำเจ้าพระยา (Prime Riverview Asset) ในเดือนสิงหาคมนี้ เอพีพร้อมเปิดตึกจริงเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า การถือครองสินทรัพย์ที่เติบโตเหนือกาลเวลา ผสานกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาคอนโดมิเนียมที่มีคาแรกเตอร์แตกต่าง เพื่อตอบโจทย์ทุกวิถีชีวิตคนเมืองโดยทั้งสองโครงการ “LIFE เจริญนคร–สาทร” และ “RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค” พร้อมแล้วที่จะส่งมอบประสบการณ์จริง ทั้งทำเลศักยภาพ วิวโค้งน้ำเจ้าพระยา และรายละเอียดงานดีไซน์พื้นที่ทุกตารางเมตร เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสคุณภาพที่จับต้องได้จริง และเริ่มต้นมี ‘ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้’ ตั้งแต่วันแรก”
สำหรับ “LIFE เจริญนคร–สาทร” ริเวอร์วิวคอนโดมูลค่าโครงการ 2,500 ล้านบาท เป็นอาคารสูง 28 ชั้น จำนวน 580 ยูนิต และร้านค้า 1 ยูนิต ตั้งอยู่ติดถนนเจริญนคร ใกล้ BTS สถานีกรุงธนบุรี เพียง 1 สถานีถึงศูนย์กลางธุรกิจสาทร พร้อมรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้ง ICONSIAM ไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้ โรงพยาบาลชั้นนำ และแหล่งไลฟ์สไตล์สำคัญ
โครงการพัฒนาภายใต้แนวคิด BEYOND THE BOUNDARIES – เหนือกว่าทุกข้อจำกัด สู่ความสมดุลของการใช้ชีวิต ถ่ายทอดเสน่ห์ของสายน้ำและวัฒนธรรมย่านเจริญนครผ่านงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และการออกแบบภายใน เพื่อสร้างพื้นที่พักผ่อนและฟื้นฟูชีวิตจากความเหนื่อยล้าในแต่ละวัน
พื้นที่ส่วนกลางกระจายตั้งแต่ Lobby และสวนชั้น G สวนส่วนตัวชั้น 7 ไปจนถึง Double Rooftop Facilities ชั้น 27–28 ที่เปิดรับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามา 270 องศา ทั้งมุมมองฝั่ง ICONSIAM และฝั่งเอเชียทีค พร้อมสระว่ายน้ำ ฟิตเนส สวนพักผ่อน Exclusive Artful Lounge และ The Therapist Room ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกายจากความเครียด
ภายในห้องชุดนำเสนอรูปแบบ All New SIMPLEX ขนาด 1 ห้องนอน 29.5–35 ตารางเมตร 1 Bedroom Plus ขนาด 35 ตารางเมตร และ 2 ห้องนอน ขนาด 42–57 ตารางเมตร พร้อมห้องชุด SIMPLEX EXTRA HIGH CEILING เพดานสูง 3 เมตรในชั้น 25–26 ปัจจุบันมียอดขายแล้วกว่า 68% ห้องชุดราคาเริ่มต้น 3.89 ล้านบาท พร้อมเปิดชมห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลางจริงวันที่ 22–23 ส.ค. นี้
ขณะที่ “RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค” เป็นโครงการคอนโดร่วมทุนโครงการที่ 23 ระหว่างบริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท จำกัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท จำนวน 577 ยูนิต ตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ 4-0-86.4 ไร่ ติดถนนเจริญนคร ตรงข้าม ICONSIAM และใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีเจริญนครเพียง 100 เมตร เชื่อมต่อย่านสาทรและสีลมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
สะท้อนนิยามของแบรนด์ “RHYTHM is in the Details” ผ่านงานออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Japanese–Italian Craftsmanship ผสานความงดงามเหนือกาลเวลาเข้ากับฟังก์ชันการใช้ชีวิต พร้อมพื้นที่ส่วนกลางรูปแบบพิเศษรวมกว่า 3.3 ไร่ และ Sky Facilities ที่เปิดรับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาและวิวมหานครแบบพาโนรามา รับวิวพลุทุกเทศกาลสำคัญ
ไฮไลต์ประกอบด้วย River Hydro Pool สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือทอดตัวยาวกว่า 40 เมตร, Artistic Pavilion, Iconic Lounge, The Grand Yacht Lounge, Private Club, Sky Living Room และ Private Gym ครอบคลุมพื้นที่ส่วนกลางชั้น 28–29 รองรับทั้งการพักผ่อน การทำงาน และการใช้ชีวิตแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
ห้องชุดมีทั้งรูปแบบ SIMPLEX ขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 35–130 ตารางเมตร และ VERTIPLEX แบบ Double Volume เพดานสูง 4.45 เมตร ขนาดประมาณ 35–127.5 ตารางเมตร โดยห้องชุด SIMPLEX 1 Bedroom ราคาเริ่มต้น 5.9 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขายแล้วกว่า 85% พร้อมเปิดชมห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลางจริงวันที่ 29–30 ส.ค. นี้
“ทั้งสองโครงการสะท้อนความตั้งใจของเอพีในการพัฒนาคอนโดมิเนียมจากความเข้าใจรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค ตอบโจทย์ลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับความพิถีพิถัน ความเอ็กซ์คลูซีฟ และการใช้ชีวิตระดับลักชัวรี ขณะที่ LIFE เจริญนคร–สาทร มอบพื้นที่ซึ่งช่วยให้คนเมืองได้พัก ฮีลกายใจ ทัศนียภาพโค้งน้ำเจ้าพระยา โดยทั้งสองโครงการมีหัวใจเดียวกัน คือการส่งมอบคุณภาพที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จริง เพื่อ ‘ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้’ ในทุกวัน” นางสาวกมลทิพย์ กล่าวเสริม
สัมผัสโครงการจริง LIFE เจริญนคร–สาทร วันที่ 22–23 ส.ค.นี้ RIVERVIEW FIRST REVEAL และ RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค วันที่ 29–30 ส.ค.นี้ THE NEW ICONIC OF THE YEAR พร้อมรับข้อเสนอพิเศษมูลค่าสูงสุด 300,000 บาท