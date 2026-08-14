SC โชว์กำไร6เดือนแรก788 ล้านโต48% ครึ่งปีหลังเปิด 5 โครงการ28,350 ล้าน

SC เผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 69 โตแกร่ง กวาดรายได้รวมจากการดำเนินงาน 10,268 ล้านบาท พร้อมกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ 788 ล้านบาท โตพุ่ง 48% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังผลการดำเนินงาน Q2/2569 โดดเด่น โกยยอดโอนกรรมสิทธิ์โครงการคอนโดสร้างเสร็จใหม่ COBE Ratchada-Rama 9 ตามคาด และกลุ่มธุรกิจภายใต้โครงสร้างใหม่ Engine 2-Engine 3 เริ่มผลิดอกออกผล เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.06 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 ส.ค.นี้ กางแผนบุกต่อเนื่อง จ่อเปิดโครงการใหม่อีก 5 โครงการในช่วงครึ่งปีหลัง มูลค่ากว่า 28,350 ล้านบาท หวังหนุนผลการดำเนินงานทั้งปีโตตามเป้าหมาย
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 (ม.ค.-มิ.ย.2569) อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยบริษัทมีรายได้รวมจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 10,268 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากการขายที่อยู่อาศัย 9,408 ล้านบาท เติบโตขึ้น 33% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากค่าเช่าและบริการ เช่น กลุ่มโรงแรม คลังสินค้า 525 ล้านบาท และรายได้ค่าที่ปรึกษาและการจัดการ เช่น กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการนิติบุคคลโครงการ 336 ล้านบาท เติบโต 24 % ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ที่ 788 ล้านบาท เติบโตขึ้น 48% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
สาเหตุหลักของการเติบโต มาจากผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 2/2569 ที่เติบโตอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะในกลุ่มรายได้จากการขาย ที่บริษัทสามารถโอนกรรมสิทธิ์โครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ โค้บบ์ รัชดา-พระราม 9 (COBE Ratchada-Rama 9) ขณะเดียวกันกลุ่มเครื่องยนต์ธุรกิจใหม่ๆ ทั้งธุรกิจอสังหาฯรายได้ประจำ เช่น ธุรกิจโรงแรม คลังสินค้า เริ่มทยอยสร้างรายได้จากโครงการสร้างเสร็จใหม่เพิ่มขึ้น และ ธุรกิจบริหารจัดการนิติบุคคลโครงการ ก็สามารถเข้ารับบริหารนิติบุคคลโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เฉพาะไตรมาส 2/2569 บริษัทมีรายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 7,023 ล้านบาท เติบโต 34% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า และกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ที่ 668 ล้านบาท เติบโต 59%
“ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนและการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หรือ SG&A ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ที่ 19% ในช่วงครึ่งปีแรก และ 18% ในไตรมาส 2/2569 โดยการเดินหน้ากระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาสินค้าที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค และการบริหารต้นทุนจากภายใน ทั้งหมดคือหัวใจสำคัญให้การดำเนินงานและสถานะทางการเงินของ SC ยังคงแข็งแกร่ง” นายอรรถพล ระบุ
จากผลการดำเนินงานที่ยังรักษาระดับการเติบโตได้อย่างมั่นคง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญจ่ายปันผลสำหรับกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 1 ม.ค.-30 มิ.ย.2569 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น โดยขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 27 ส.ค.2569 /กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 ส.ค.2569 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 9 ก.ย.2569
นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2569 บริษัทเตรียมเปิดตัวโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมใหม่รวมจำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 28,350 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเดินหน้าพลิกโฉมโครงการแบรนด์ต่างๆ ในเครือภายใต้แนวคิด Live and Learn Home หรือ “บ้านที่สร้างจากชีวิตจริง” เพื่อพัฒนาแบบบ้านคุณภาพที่เข้าใจการใช้ชีวิตของครอบครัวยุคใหม่ และพร้อมเติบโตไปกับทุกช่วงชีวิต สะท้อนออกมาเป็นบ้าน 8 ซีรีส์ใหม่ 27 ดีไซน์ และการลงทุนพัฒนาคลังสินค้าแห่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้กำหนดไว้
“ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 บริษัทมีมูลค่ายอดขายรอรับรู้รายได้ หรือ Backlog กว่า 16,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคต และเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต” นายอรรถพล กล่าว