จระเข้ ต่อยอด Circular Designจากงานสถาปนิก’69 มอบชุดโต๊ะ-เก้าอี้ไม้ MDF ให้กทม.

“จระเข้ คอร์ปอเรชั่น” นำโดย ดร.จิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และนายชินธร อรรถสารประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเซอรา จำกัด เดินหน้าต่อยอดคุณค่าจากวัสดุและองค์ประกอบงานออกแบบบูท JORAKAY EXPERT PAVILION ภายในงานสถาปนิก’69 สู่ประโยชน์เพื่อสังคม ผ่านการอัปไซเคิลวัสดุไม้อัด MDF ให้กลายเป็นชุดโต๊ะ–เก้าอี้ จำนวน 10 ชุด มูลค่ารวมกว่า 167,000 บาท ส่งมอบแก่กรุงเทพมหานคร
โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ โดยชุดโต๊ะ–เก้าอี้ดังกล่าวได้รับการออกแบบโดย นายธนบูรณ์ กิตติศรีกังวาน สถาปนิกและทีมผู้ออกแบบจาก IF (Integrated Field) Architects สะท้อนแนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงคุณค่าของทรัพยากรในทุกช่วงอายุการใช้งาน พร้อมตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจของจระเข้ในการขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งเปลี่ยนวัสดุหลังการใช้งานให้กลับมาสร้างคุณค่าใหม่แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และเมืองได้อย่างยั่งยืน
ดร.จิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ในโลกของงานแสดงนิทรรศการและสถาปัตยกรรมชั่วคราว เรามักให้ความสำคัญกับวันเปิดงานมากกว่าวันสุดท้ายของการจัดแสดง ผู้คนพูดถึงแนวคิดการออกแบบ วัสดุ เทคโนโลยี และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ แต่ไม่ค่อยมีใครตั้งคำถามว่า หลังจากจบงานจัดแสดงแล้ว โครงสร้างเหล่านั้นจะเดินทางต่อไปอย่างไร
ในทุกปีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ทั่วโลกสร้างวัสดุเหลือใช้จำนวนมหาศาลจากการก่อสร้างบูทและพื้นที่จัดแสดง แม้หลายแห่งจะเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการออกแบบที่ยั่งยืนมากขึ้น แต่ความท้าทายสำคัญยังคงอยู่ที่การทำให้วัสดุเหล่านั้นไม่กลายเป็นขยะหลังจบงาน นี่คือโจทย์ที่บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งคำถามกับตัวเองตั้งแต่เริ่มออกแบบ JORAKAY EXPERT PAVILION ภายในงานสถาปนิก’69
แทนที่จะมองพาวิลเลียนเป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงชั่วคราว จระเข้เลือกมองโครงสร้างทั้งหมดในฐานะทรัพยากรที่ต้องมีชีวิตต่อและส่งต่อคุณค่าต่อได้หลังจบงาน แนวคิดดังกล่าวอาจดูเรียบง่าย แต่สะท้อนการเปลี่ยนมุมมองสำคัญของวงการก่อสร้าง จากการออกแบบเพื่อการใช้งานครั้งเดียว ไปสู่การออกแบบที่คำนึงถึงวงจรชีวิตทั้งหมดของวัสดุ หลังจบงานสถาปนิก’69 จระเข้นำวัสดุจากพาวิลเลียนกลับมาผ่านกระบวนการอัปไซเคิล แปรเปลี่ยนเป็นชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับใช้งานภายในอาคาร เพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุ และลดการเกิดของเสียจากงานจัดแสดง”
สำหรับชุดโต๊ะ–เก้าอี้ดังกล่าว ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากวัสดุ MDF ซึ่งมาจากเส้นใยไม้บดละเอียดอัดแน่น ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของบูท JORAKAY EXPERT PAVILION ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดแสดงในงานสถาปนิก’69 โดยพาวิลเลียนแห่งนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Modular Design ใช้ไม้อัดสนจากป่าปลูกกว่า 1,000 ชิ้น ประกอบเป็นโครงสร้างที่สามารถถอดแยก ประกอบใหม่ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดของเสียจากการก่อสร้างชั่วคราว พร้อมยืดอายุการใช้งานของวัสดุให้ยาวนานที่สุด
นอกจากนี้ พื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ยังได้รับการตกแต่งด้วย SEE JORAKAY สีรักษ์โลก ภายใต้แนวคิด Ecological ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งนับเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย โดยผลิตจาก LimeStone ผสานกับเทคโนโลยี Graphene ที่ได้รับรางวัลโนเบล ทำให้มีคุณสมบัติในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี นอกจากนี้ยังปราศจากสารระเหยอินทรีย์ในระดับที่เป็นอันตราย (Zero/Low VOCs) ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีสารก่อมะเร็ง จึงปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะท้อนแนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงทั้งคุณภาพชีวิตของผู้คนและการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ ตั้งแต่ต้นทางของการผลิตไปจนถึงปลายทางของการใช้งาน เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับเมืองและสังคม