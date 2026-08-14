PRI โชว์ผลงาน Q2/69 รายได้ 363 ล้านบาท กำไรสุทธิ 33 ล้านบาท

"พรีโม" โชว์ผลงาน Q2/69 รายได้ 363 ล้านบาท กำไรสุทธิ 33 ล้านบาท พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ “Transformation to Execution: Building Resilient Growth” เร่งเปลี่ยนผ่านจากการวางรากฐานองค์กรสู่การลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสร้าง Quality Growth เสริมแกร่งฐานรายได้ เน้นบริหารต้นทุนการยกระดับ Operational Excellence และการขยายฐานลูกค้าภายนอก
นางสุพินท์ มีชูชีพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRI เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 (เม.ย.–มิ.ย. 2569) PRI มีรายได้รวม 363 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 33 ล้านบาท ส่งผลให้งวด 6 เดือนแรกของปี 2569 มีรายได้รวม 689 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 64 ล้านบาท ท่ามกลางสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังเผชิญความท้าทาย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคู่กับการสร้างโอกาสทางธุรกิจและแหล่งรายได้ใหม่ เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโตในระยะต่อไป
ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแผน Transformation ไปสู่ Execution อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพ มากกว่าการมองเฉพาะการเติบโตของรายได้ โดยเป้าหมายของ PRI คือการสร้าง Quality Growth ทั้งในมิติของคุณภาพรายได้ ประสิทธิภาพต้นทุน คุณภาพการให้บริการ และการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากฐานลูกค้าภายนอก ยกระดับองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง สามารถปรับตัวและเติบโตได้ในทุกสภาวะตลาด พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว
สำหรับทิศทางการดำเนินงานในไตรมาส 3/2569 บริษัทวางกลยุทธ์สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1. Strengthening Financial Foundation เสริมความแข็งแกร่งของฐานรายได้ ควบคู่การบริหารต้นทุน โดย PRI มุ่งขยายโอกาสทางธุรกิจใน Premium Segment โดยเฉพาะโครงการที่อยู่อาศัยระดับ High-end รวมถึงธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และ Facilities Management พร้อมเดินหน้า Elite Agent Program เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ ขณะเดียวกัน บริษัทเดินหน้า Cost Optimization Plan ผ่านการควบคุมค่าใช้จ่าย การสร้าง Synergy ระหว่างหน่วยงาน และการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน
2. Operational Excellence ยกระดับ People–Digital–Service Quality โดย PRI เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่าน Primo Academy ทั้งการพัฒนาทักษะตามสายงาน การพัฒนาผู้นำ และการสร้างระบบการเรียนรู้ในระดับองค์กร ควบคู่กับการเร่ง Digital Transformation ผ่านการยกระดับระบบ Primo Plus การนำ Data-driven Performance Management และ AI มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาในการดำเนินงาน ด้าน Customer Experience บริษัทมุ่งยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าผลักดันคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า หรือ CSAT ให้สูงกว่า 90%
3. Market Expansion & New Growth Platforms ขยายฐานลูกค้าภายนอก พร้อมสร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่ โดย PRI ให้ความสำคัญกับการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจจาก External Clients ผ่านการเสริมความแข็งแกร่งด้าน Business Development การทำตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย และการกระจายพอร์ตธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสจากตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยปัจจุบันบริษัทมี Pipeline โครงการจากลูกค้าภายนอกในหลายระยะของการพัฒนาโครงการ
พร้อมกันนี้ บริษัทเดินหน้าสร้าง New Growth Platforms ผ่าน Strategic M&A และ Strategic Partnerships เพื่อเปิดโอกาสการเติบโตในรูปแบบ Inorganic Growth สร้าง Synergy ด้านต้นทุน ขยาย Property & Living Services Ecosystem ต่อยอด Value-Added Services และเพิ่มโอกาสในการ Cross-selling ระหว่างธุรกิจ
“ครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงสำคัญของการเปลี่ยน Transformation สู่ Execution เราจะเร่งทั้งการสร้างรายได้ใหม่ การบริหารต้นทุน การยกระดับคุณภาพการให้บริการ การนำ Technology และ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนการขยายฐานลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ” นางสุพินท์กล่าว
หัวใจของ Building Resilient Growth คือการทำให้ PRI ไม่ได้เติบโตจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเชื่อมโยงศักยภาพของบริการต่างๆ ภายใน Property & Living Services Ecosystem เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และต่อยอดเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว