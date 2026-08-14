แห่ตากแอร์เซเว่น? หนุนกำไร1.8หมื่นล้าน ยังจะเปิดอีก361สาขา

CPALLโชว์ไตรมาสกำไร 27,512 ล้านบาท โต 11% แม้รายได้เพิ่มเพียง 3.6% ชู“7-Eleven”ตัวทำเงิน ขายกระฉูดครึ่งปีกวาดรายได้จากการขายและบริการรวมราว 2.46 แสนล้านบาท และกำไรสุทธิเกือบ 1.8 หมื่นล้านบาท รับอานิสงส์อากาศร้อน การเดินทางและนักท่องเที่ยวเพิ่ม ลุยเปิดสาขาใหม่รวม700สาขาในปีนี้ คุมอาณาจักรร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศแตะ16,645สาขา ด้านนักวิเคราะห์ยังให้น้ำหนักเชิงบวก แต่จับตาการเติบโตครึ่งปีหลังท่ามกลางยอดขายสาขาเดิมที่เริ่มชะลอลง
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 7,512 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 265,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% สะท้อนว่ากำไรยังขยายตัวเร็วกว่ารายได้ในไตรมาสนี้
เมื่อรวมผลประกอบการครึ่งปีแรก CPALL มีกำไรสุทธิประมาณ 16,629 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่ราว 14,353 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 15.9%
เซเว่นตัวทำเงินกำไรฟันกำไรอื้อ
แน่นอนพระเอกหรือธุรกิจทำเงินสูงสุดยังคงเป็นเซเว่นหรือธุรกิจร้านสะดวกซื้อ โดยไตรมาส 1/2569 มีรายได้จากการขายและบริการ 121,958 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.0% จากปีก่อน ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 11,119 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.6% และมีกำไรสุทธิ 7,570 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.9%
ส่วนไตรมาส 2/2569 เซเว่นมีรายได้จากการขายและบริการของธุรกิจร้านสะดวกซื้อขยับขึ้นมาอยู่ที่ 123,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 13,639 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.0% และกำไรสุทธิอยู่ที่ 10,392 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.5%
รวมแล้วในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเซเว่นมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ถึง 2.46 แสนล้านบาท และสามารถทำกำไรสุทธิรวมแตะเกือบ 1.8 หมื่นล้านบาท
อากาศร้อน-นักท่องเที่ยวหนุนกำไรโตแรง
จุดที่น่าสนใจคือ จากไตรมาส 1 มาไตรมาส 2 รายได้เพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 1,761 ล้านบาท หรือ 1.4% QoQ แต่กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นประมาณ 2,520 ล้านบาท หรือ 22.7% ส่วนกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 2,822 ล้านบาท หรือ 37.3%
นั่นหมายความว่า ยอดขายโตไม่มาก แต่เงินที่เหลือเป็นกำไรกลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ไตรมาสแรกCPALLระบุว่า 7-Eleven ได้แรงสนับสนุนจากยอดขายสาขาเดิม หรือ SSSG ที่เพิ่มขึ้น 1.9% ขณะที่ยอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวันอยู่ที่ 85,998 บาท และมีลูกค้าเฉลี่ยประมาณ 958 คนต่อร้านต่อวัน บริษัทระบุว่าปัจจัยฤดูกาล อากาศร้อน การเดินทางภายในประเทศ และการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนมีส่วนสนับสนุนยอดขาย
ส่งผลให้ธุรกิจร้านสะดวกซื้อทำกำไรขั้นต้น 36,154 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9% โดย Gross Profit Margin เพิ่มเป็น 29.6% จาก 29.4% ในปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มน้ำหนักสินค้าที่ให้อัตรากำไรสูงขึ้นท่ามกลางยอดขายสาขาเดิมชะลอเหลือประมาณ 0.8%
เซเว่นจะเปิดเพิ่มอีก 700 สาขา
จุดแข็งของ 7-Eleven อีกด้านคือ แม้ยอดซื้อเฉลี่ยของผู้บริโภคอาจไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างหวือหวา แต่บริษัทยังสามารถขยายฐานรายได้ผ่านจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับชนิดสินค้าในร้านให้ตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้ามากขึ้น
ล่าสุด ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 CPALL มีร้าน 7-Eleven ในประเทศไทย 16,284 สาขา เพิ่มขึ้นสุทธิ 339 สาขาจากสิ้นปี 2568 ที่มี 15,945 สาขา โดยเฉพาะไตรมาส 2 เปิดเพิ่ม 200 สาขา
นอกจากนี้ยังมีแผนเปิดร้านใหม่ในประเทศไทยประมาณ 700 สาขาในปีนี้ เท่ากับในช่วงครึ่งปีหลังยังต้องเปิดเพิ่มอีกราว 361 สาขา
กลยุทธ์นี้ทำให้บริษัทไม่ได้ฝากอนาคตทั้งหมดไว้กับการเพิ่มยอดขายเฉลี่ยของแต่ละสาขาแต่สามารถสร้างยอดขายจากร้านใหม่เข้ามาเสริมด้วย
ในระยะยาว ข้อได้เปรียบจากจำนวนสาขายังเชื่อมโยงไปถึงระบบกระจายสินค้า อำนาจต่อรองกับคู่ค้า ฐานข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนบริการอื่นที่สามารถต่อยอดผ่านหน้าร้านได้ จึงไม่ใช่เรื่องของจำนวนสาขาอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของ Economies of Scale หรือความได้เปรียบจากขนาดธุรกิจ ด้วย
นักวิเคราะห์ยังมองบวก แต่จับตาครึ่งปีหลัง
ก่อนประกาศงบ มุมมองของนักวิเคราะห์ต่อ CPALL ค่อนข้างเป็นบวก
ข้อมูล IAA Consensus ที่เผยแพร่ผ่าน Settrade ระบุว่า นักวิเคราะห์ 19 สำนักที่อยู่ในผลสำรวจให้คำแนะนำ “ซื้อ” ทั้งหมด โดยราคาเป้าหมายเฉลี่ยสำหรับปี 2569 อยู่บริเวณ 61 บาทต่อหุ้น ขณะที่กรอบราคาเป้าหมายอยู่ประมาณ 47-65.50 บาท
บล.เอเซีย พลัส ให้ราคาเป้าหมาย 59 บาท และประเมินกำไรหลักปี 2569 ราว 32,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 16% พร้อมมองว่าช่วงไตรมาส 4 มีโอกาสเห็นกำไรฟื้นตัวตามฤดูกาล ขณะที่ระดับ Valuation ของหุ้นยังไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นค้าปลีกรายอื่นบางบริษัท
บล.ฟินันเซีย ไซรัสให้ราคาเป้าหมาย 63 บาท โดยยังให้น้ำหนักกับการเติบโตของธุรกิจ 7-Eleven เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน CPALL
ส่วน บล.พายให้ราคาเหมาะสม 61 บาท และมองก่อนประกาศงบว่าธุรกิจ 7-Eleven จะเป็นตัวช่วย